5 bí ẩn năm 2025 chưa có lời giải khiến thế giới rúng động

Hàng loạt drone xuất hiện trên bầu trời New Jersey.

Khi năm 2025 khép lại, nhiều sự kiện kỳ lạ vẫn chưa được giải thích thỏa đáng, khiến cả thế giới ngỡ ngàng.

Từ hàng nghìn UFO xuất hiện trên bờ Đông nước Mỹ, một vật thể liên sao xâm nhập hệ Mặt Trời, cho đến tuyên bố phát hiện “thành phố ngầm khổng lồ” dưới kim tự tháp Ai Cập – tất cả tạo nên một năm đầy bí ẩn như tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.

1. Đàn drone bí ẩn ở New Jersey. Cuối năm 2024, hàng loạt drone cỡ bằng ô tô, bay lặng lẽ không phát tiếng động, xuất hiện trên bầu trời New Jersey và các căn cứ quân sự ven bờ Đông. Hàng trăm báo cáo gửi tới trang theo dõi UAP Enigma Labs.

Đầu năm 2025, Cục Hàng không Liên bang (FAA) phải ban hành lệnh cấm bay tạm thời tại 22 thị trấn. Tuy nhiên, hiện tượng vẫn tiếp diễn. Tổng thống Donald Trump khi trở lại Nhà Trắng tuyên bố sẽ điều tra.

Sau đó, một công ty tư nhân hợp tác với quân đội Mỹ nhận trách nhiệm, nói rằng đây là thử nghiệm khí tài hàng không tiên tiến. Dù vậy, nguồn gốc và mục tiêu thật sự của các drone vẫn là bí ẩn.

2. Quả cầu Buga ở Colombia. Tháng 3, một vật thể bay lạ va vào đường dây điện rồi rơi xuống cánh đồng ở thành phố Buga, Colombia. Người dân địa phương tìm thấy và không giao nộp cho chính phủ.

Vật thể – được gọi là “Buga sphere” – chứa mạng lưới sợi quang, phát ra năng lượng khiến đất và cỏ chết, thậm chí làm người tiếp xúc bị ốm. Bề mặt có ký hiệu giống chữ rune, Ogham và hệ chữ Mesopotamia.

Một số nhà khoa học hoài nghi coi đây là dự án nghệ thuật, nhưng nhóm nghiên cứu ở Mexico khẳng định đây là UFO đầu tiên do dân thường thu giữ và kiểm soát.

3. Vật thể liên sao 3I/ATLAS. Mùa hè 2025, các nhà thiên văn phát hiện 3I/ATLAS – vật thể thứ 3 từng được ghi nhận đi vào hệ Mặt Trời từ không gian liên sao. NASA và ESA gọi đây là sao chổi, nhưng hình ảnh chất lượng thấp khiến nhiều người nghi ngờ.

Giáo sư Harvard Avi Loeb chỉ ra ít nhất 12 bất thường, trong đó có “đuôi sao chổi” hướng ngược Mặt Trời, giống như khí thải từ động cơ. Ông cho rằng khả năng ngẫu nhiên dưới 1%.

3I/ATLAS dài khoảng 4,8 km, sẽ đi qua gần sao Mộc ngày 16/3/2026, hiện đã đổi hướng để trùng khớp với điểm Lagrange của sao Mộc – nơi lực hấp dẫn cân bằng. Loeb dự đoán có thể nó sẽ thả thiết bị vệ tinh tại đó.

4. “Thành phố ngầm” dưới kim tự tháp Giza. Tháng 3, nhóm nghiên cứu Ý công bố bằng công nghệ radar xuyên đất, họ phát hiện cấu trúc dài hơn 1.200 m dưới kim tự tháp Giza, lớn gấp 10 lần bản thân kim tự tháp.

Đến tháng 7, họ tiếp tục xác định một hố thẳng đứng khổng lồ dẫn xuống hai buồng dưới tượng Nhân Sư.

Giới khảo cổ chính thống bác bỏ, cho rằng thiếu bằng chứng vật chất. Nhóm nghiên cứu vẫn khẳng định dữ liệu radar cho thấy điều phi thường, và đang xin phép khai quật trong năm 2026.

5. UFO sống sót sau tên lửa Hellfire. Tháng 9, một nhóm cựu binh Mỹ ra điều trần trước Quốc hội, tiết lộ chương trình bí mật về UFO. Video công bố cho thấy một drone quân sự Mỹ bắn tên lửa Hellfire vào UFO hình cầu, nhưng quả đạn bật ra mà không gây hại.

Phó tổng thống JD Vance cam kết làm rõ sự thật. Tháng 11, bộ phim tài liệu “The Age of Disclosure” phỏng vấn nhiều quan chức cấp cao, nói về 80 năm che giấu sự tồn tại của UFO và công nghệ lấy từ vật thể rơi.

Cuối năm, khả năng Tổng thống Trump công khai thông tin về UFO được cho là tăng mạnh, khiến dư luận tin rằng tiết lộ toàn diện chỉ còn tính bằng ngày.

Năm 2025 khép lại với hàng loạt bí ẩn chưa lời giải, từ bầu trời Mỹ đến lòng đất Ai Cập. Những sự kiện này không chỉ làm dấy lên tranh luận khoa học mà còn khiến công chúng toàn cầu hồi hộp chờ đợi câu trả lời trong năm 2026.