48 giờ “khó nhằn” của VinFast

Thị trường xe điện trong nước ngày càng đông đúc.

Chỉ trong 2 ngày, trên thị trường Việt Nam đã xuất hiện thêm 2 doanh nghiệp xe điện. Đây có thể sẽ là đối thủ đáng gờm của hãng xe điện Việt VinFast trong thời gian tới.

2 doanh nghiệp thành lập trong 48h

Thông tin từ Công ty Cổ phần Công nghệ và Năng lượng xanh AVES (AVES Technology & Green Energy JSC). Điều đáng nói, đây là một doanh nghiệp hoàn toàn mới tại Việt Nam. Công ty được thành lập ngày 9/9/2026, đặt trụ sở tại Hà Nội và hoạt động trong ba lĩnh vực gồm xe điện thông minh, năng lượng tái tạo và thiết bị thông minh IoT.

Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Cổ đông lớn nhất là ông Nguyễn Văn Thanh, người góp 25,5 tỷ đồng và nắm 85% vốn. Ông Thanh từng giữ chức Tổng giám đốc CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM, doanh nghiệp sở hữu và vận hành hãng taxi điện Green SM.

Một cổ đông tên tuổi khác là ông Lê Hoàng Long. Ông Long từng là Tổng giám đốc điều hành Công ty Xe điện toàn cầu Pega và từng giữ vị trí Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh xe máy điện VinFast. Ông Long hiện nắm 10% vốn và giữ vai trò đồng sáng lập kiêm Giám đốc Khối Thương mại AVES. Cổ đông còn lại là ông Triệu Tuyên Hoàng, sở hữu 5% vốn.

AVES cho biết hiện trong quá trình xây dựng đội ngũ để phát triển sản phẩm. Doanh nghiệp đang tuyển dụng hàng loạt vị trí như Quality Control, Mechanical Engineer, Logistics Manager, Procurement Supervisor và Supplier Quality Engineer.

Hiện AVES đã đưa lên website một số hình ảnh về các phương tiện điện. Tuy nhiên, doanh nghiệp lưu ý đây là những hình ảnh được sử dụng để hình dung về định hướng tương lai và không đồng nghĩa toàn bộ phương tiện xuất hiện trong hình sẽ trở thành sản phẩm thương mại.

AVES đề cập tới nhà máy và R&D Tech Lab tại Hưng Yên. Doanh nghiệp này cho biết đang phát triển các sản phẩm xe điện và dự kiến giới thiệu những sản phẩm đầu tiên vào mùa hè năm 2027.

Chỉ 2 ngày sau khi AVES được thành lập, ngày 11/9, Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam chính thức thành lập tại TP.HCM. Ngành nghề chính theo đăng ký doanh nghiệp là bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn thêm mã ngành bán buôn phụ tùng, các bộ phận phụ trợ của ôtô.

Theo đánh giá của Reuters, "động thái này đánh dấu việc Tesla chính thức gia nhập một trong những thị trường xe điện tăng trưởng nhanh nhất thế giới", hãng này nhận định.

Tesla Motors Việt Nam có vốn điều lệ hơn 77,6 tỷ đồng. Tesla Motors Việt Nam có ba người đại diện theo pháp luật. Ông David Jon Feinstein (sinh năm 1978) giữ chức Chủ tịch công ty, còn bà Isabel Ching Fan (sinh năm 1965) là Tổng giám đốc. Cả hai đều có quốc tịch Mỹ, từng giữ nhiều chức vụ cấp cao tại Tesla ở thị trường nước ngoài. Người đại diện còn lại là ông Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1983, ở TP HCM.

Thành lập pháp nhân tại Việt Nam là thủ tục pháp lý đầu tiên để một doanh nghiệp toàn cầu chính thức kinh doanh tại Việt Nam. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, Tesla hiện chưa công bố kế hoạch phát triển tại thị trường Việt Nam.

Thị trường xe điện trong nước do VinFast “cầm trịch”

Xe điện đã dần trở thành xu hướng mới trong nền giao thông Việt Nam. Trong những năm gần đây, thị trường xe điện trong nước chứng kiến sự gia nhập của nhiều hãng xe với nhiều mẫu mã và chủng loại rất đa dạng. Tuy nhiên, VinFast nổi lên là cái tên lớn trong mảng xe máy điện và xe ô tô điện.

Ở lĩnh vực xe máy điện, trong năm 2025, với dải sản phẩm đa dạng hơn 10 mẫu xe hiện diện ở mọi phân khúc, VinFast đã bán ra thị trường Việt Nam tổng cộng 406.453 xe máy điện các loại, đạt mức tăng trưởng 473% so với năm 2024. Với con số này, VinFast đạt thị phần số một Việt Nam ở mảng xe máy điện trong năm qua.

Sang năm 2026, dù chưa công bố số liệu cụ thể nhưng trong một chia sẻ, phía VinFast cho biết, chỉ trong tháng 3, cho biết hãng nhận hơn 135.000 đơn đặt hàng từ các đại lý phân phối trên cả nước, và đã xuất xưởng hơn 93.000 xe.

Để đáp ứng được nhu cầu này càng tăng, hãng đã chỉnh công suất nhà máy và đạt sản lượng lớn nhất từ trước đến nay, nhưng số xe xuất xưởng vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu thị trường.

Còn trong mảng ô tô điện, trong tháng 8/2026, VinFast đã bàn giao 20.161 xe ô tô điện các loại cho khách hàng tại Việt Nam. Tổng số xe bán ra kể từ đầu năm lên 154.073 xe. Tính từ tháng 9/2024 đến nay, VinFast đã có 24 tháng giữ vững ngôi vị hãng xe số một thị trường ô tô Việt Nam.

Có được doanh số khổng lồ trên là bởi VinFast liên tục ra mắt nhiều mẫu xe mới đa dạng về mẫu mã cũng như đáp ứng được nhiều thị hiếu khác nhau của khác hàng. Trong số các sản phẩm của VinFast, “gà đẻ trứng vàng” phải kể đến chiếc “xe quốc dân” VF 3. Trong tháng 8, có 6.453 xe được tới tay khách hàng, nâng tổng số lũy kế từ đầu năm lên 35.798 xe.

Thiết kế cá tính, kích thước nhỏ gọn, dễ mua, dễ sử dụng là những ưu điểm giúp VF 3 ngày càng chinh phục được nhiều khách hàng trên khắp toàn quốc, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ trung, sành điệu, lần đầu sở hữu ô tô.

Xếp thứ hai trong danh sách bán chạy của VinFast tháng 8/2026 là mẫu A-SUV VF 5, với 4.265 xe (bao gồm phiên bản Herio Green), nâng tổng số xe đến tay khách hàng từ đầu năm lên 27.948 xe. Các vị trí tiếp theo là Limo Green, VF 6, VF 8, Minio Green, VF 7…