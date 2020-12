48 giờ điều tra vụ bắt cóc con tin đòi chuộc 4,5 tỷ đồng

Dàn cảnh bắt cóc táo tợn



Đến tận bây giờ, bà Đinh Thị H., vợ ông T.Q.V. (ngụ huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vẫn chưa hết rùng mình khi kể về vụ chồng mình bị bắt cóc .

Sáng 5-12, ông V. nhận được điện thoại của khách nói cần đi xem đất dừa, tại ấp Phú Thọ, xã Hòa Hiệp. Sau đó, một nhóm người điều khiển xe ôtô màu xám mang biển kiểm soát TP Hồ Chí Minh đến chở ông V. đến địa điểm trên.

Khi ông V. đang dẫn họ đi xem đất dừa thì bất ngờ bị chúng khống chế đưa lên xe rời khỏi hiện trường.

Bà H. cho biết, tự nhiên linh tính có chuyện chẳng lành nên bà tìm đến khu vực trên mới biết chồng mình bị nhóm người này bắt giữ. Trong khi còn đang hoang mang, lo lắng tính mạng của chồng thì bà H. đã nhận được cuộc điện thoại từ số 0918.658.xxx báo rằng chúng đã bắt cóc ông V và yêu cầu gia đình phải nộp số tiền chuộc 4,5 tỷ đồng vào một tài khoản.

Kẻ gọi điện cũng đe dọa không được báo với Công an, nếu không sẽ giết ông V. Nhưng, bà H. Đã có một quyết định đúng là trình báo để nhận sự hỗ trợ của cơ quan Công an. Hơn ai hết, bà H. biết chỉ có cơ quan Công an mới cứu giúp được gia đình mình.

Được biết, từ trước đến nay, ông V. luôn sống hòa đồng, nghĩa tình với bà con lối xóm xung quanh và hiếm khi xảy ra mâu thuẫn với ai.

Thời gian gần đây, ông V. cũng không có biểu hiện bất thường về mặt tâm lý, cũng như túng quẫn về kinh tế dẫn đến nợ nần. Mặt khác, ông V. còn được người dân nơi đây biết đến là người làm ăn kinh doanh khấm khá có của ăn, của để.

Cuộc truy lùng theo dấu vết “nóng”

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo của gia đình bà H, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhanh chóng chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Xuyên Mộc tiến hành xác minh sự việc, xác lập chuyên án đấu tranh. Mục tiêu của Ban chuyên án đặt ra là phải giải cứu an toàn tính mạng nạn nhân và truy bắt thủ phạm.

Qua trích xuất hình ảnh của camera an ninh, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã nhanh chóng xác định được biển kiểm soát chiếc ôtô các đối tượng dùng để gây án, đồng thời lần theo con đường tẩu thoát của nhóm bắt cóc.

Theo đó, chủ sở hữu chiếc xe gây án là của một người đàn ông đang cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Từ lời khai của chủ xe ôtô, trinh sát xác định, chiếc xe trên đã được đối tượng tên Trần Anh Tuấn (SN 1987, không rõ nơi cư trú) thuê tự lái từ ngày 3-12.

Thượng tá Lại Quang Huấn, Phó trưởng phòng Trọng án Cục Cảnh sát hình sự, cho biết: Nhận tin báo vụ bắt cóc và yêu cầu phối hợp từ Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, đã chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ Phòng Trọng án khẩn trương phối hợp cùng Công an tỉnh để phá án, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Quá trình điều tra, Công an xác định chiếc ôtô mà nhóm Tuấn sử dụng để gây án. Từ đó, Công an làm rõ Tuấn là kẻ cầm đầu. Trong thời gian này, do chưa nhận được tiền, nhóm bắt cóc nóng ruột liên tục gọi cho vợ ông V. đòi đưa tiền chuộc, nếu không sẽ sát hại nạn nhân. Nhóm Tuấn yêu cầu vợ ông V. chuyển trước 500 triệu rồi chuyển tiếp 4 tỷ.

Đến tối 5-7, cơ quan Công an đã xác định được vị trí xe ôtô chúng dùng để bắt cóc ông V. xuất hiện tại Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng. Từ thông tin này, cơ quan Công an đã huy động lực lượng tìm chiếc xe.

Khuya cùng ngày, trinh sát xác định, sau khi đến Đạ Tẻh, xe ôtô này đã quay ra quốc lộ 20, di chuyển về hướng TP Hồ Chí Minh. Sáng 6-12, trinh sát đã nhanh chóng xác định Mai Xuân Duy (SN 1992, ngụ Lâm Đồng) là đối tượng có liên quan đến nhóm bắt cóc để tống tiền nên tiến hành bắt giữ.

Từ lời khai của Duy, cơ quan Công an đã có mặt tại xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng giải cứu thành công nạn nhân V. đang bị giam giữ trong một chòi canh cà phê.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 7-12, Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ Tuấn tại một khách sạn trên phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP Hồ Chí Minh. Tuấn thừa nhận đã cùng các đồng bọn bắt cóc ông V. để đòi tiền chuộc. Từ lời khai của Tuấn, Công an bắt các đối tượng còn lại gồm: Nguyễn Văn Tiến (SN 1990, ngụ Tiền Giang), Nguyễn Văn Thuấn (SN 1973), Nguyễn Xuân Cao (SN 1982, cùng ngụ Lâm Đồng).

Gây án vì làm ăn thua lỗ

Qua điều tra, các đối tượng bước đầu khai nhận: Trong quá trình đến làm ăn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tuấn có quen biết một người thân của ông V. Tuấn biết ông T.Q.V. (SN 1971, ngụ huyện Xuyên Mộc) gần đây có nhiều tiền do “trúng” đất.

Vì vậy đang lúc làm ăn thua lỗ, Tuấn nên đã nảy sinh ý định bắt cóc ông V. đòi tiền chuộc. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Tuấn dùng một chứng minh nhân dân giả mang tên của người khác để mở một tài khoản ngân hàng và yêu cầu người nhà nạn nhân gửi tiền vào tài khoản này.

Tang vật của vụ án.

Ngày 5-12, Tuấn cùng đồng bọn điều khiển ôtô bán tải biển kiểm soát tỉnh Tây Ninh về huyện Xuyên Mộc. Khi đến huyện Định Quán (Đồng Nai), bọn chúng gửi xe vào một garage gần đó và thuê ôtô khác để gây án.

Đến huyện Xuyên Mộc, Tuấn giả vờ gọi cho ông V. ra vườn để xem đất. Khi nạn nhân tới khu vườn thì bị chúng bất ngờ khống chế, trói tay chân, bịt mắt nạn nhân, đưa vào trong xe và chở đi.



Trên đường đi, ông V. kêu cứu nên bị chúng đánh đập. Khoảng 22h cùng ngày, nhóm Tuấn đưa ông V. đến một căn chòi bỏ hoang trên một ngọn đồi hẻo lánh ở tỉnh Lâm Đồng.

Tại đây, Tuấn cùng đồng bọn đe dọa sẽ giết vợ con ông V. nếu nạn nhân dám bỏ trốn. Sau đó, nhóm Tuấn gọi điện thoại cho vợ ông V. yêu cầu chuyển cho bọn chúng 4,5 tỷ đồng mới chịu thả nạn nhân. Sau khi bắt cóc ông V, Tuấn và Tiến về Đồng Nai trả chiếc xe thuê, lấy lại chiếc xe bán tải. Tiếp đó, Tuấn cắm chiếc ôtô lấy 150 triệu đồng để tiêu xài.

Thượng tá Lại Quang Huấn phân tích: “Lúc đầu, chúng tôi định chuyển một ít tiền để bọn chúng an tâm, không gây nguy hiểm cho nạn nhân. Tuy nhiên thời điểm này, Công an xác định Tuấn đang có mặt tại một khách sạn ở TP Hồ Chí Minh nên bắt giữ.

Từ lời khai của Tuấn, Công an xác định nơi nạn nhân bị giam giữ ở tỉnh Lâm Đồng và phối hợp với Công an tỉnh này lên kế hoạch giải cứu. Con tin bị nhốt trên một quả đồi hẻo lánh, sóng điện thoại rất yếu. Công an mất nhiều thời gian mới tiếp cận được căn chòi hoang, khống chế 2 người canh giữ và giải cứu thành công con tin”.

Theo Thượng tá Lại Quang Huấn, đây là vụ án đặc biệt nghiệm trọng và gây nhiều khó khăn cho công tác phá án. Tuy nhiên, toàn bộ quá trình truy bắt nghi phạm, giải cứu con tin diễn ra chưa tới 2 ngày.

Để đạt được thành tích này là nỗ lực của toàn thể Ban chuyên án, các cán bộ đã ngày đêm vất vả với quyết tâm giải cứu bằng được con tin càng sớm càng tốt. Qua khám xét, Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan vụ án…