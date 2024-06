Theo thống kê của Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn) sáng nay, ngày 5/6, ở các tỉnh miền Bắc nhiều nơi có sấm sét. Cụ thể vào lúc 6h50, trung tâm ghi nhận 683 cú sấm sét, trong đó có 460 cú sét đánh xuống đất.

Theo thông tin từ Đài khí tượng Cao Không thì ở Hà Nội sáng nay, chỉ trong 10 phút đã có 454 cú sét đánh xuống mặt đất.

Tại khu vực Hà Nội sấm sét xuất hiện ở nhiều quận, huyện. Trong đó, khu vực Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, Ứng Hòa xuất hiện sấm sét dày đặc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng ngày 5/6, tại khu vực nội thành Hà Nội đang có mưa vừa, mưa to đến rất to.



Cùng với đó, Trung tâm khí tượng Thủy văn quốc gia cũng đưa ra cảnh báo rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1 với khu vực nội thành Hà Nội.

Khu vực nội thành Hà Nội đều đang có mưa vừa, mưa to đến rất to. Dự báo trong vài tiếng tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30-50mm, có nơi trên 70mm.

Đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 20-30cm. Đáng chú ý một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 30-50cm, gồm:

Trong đợt mưa này, các tuyến phố chỉ ngập trong thời gian xảy ra mưa cường độ lớn và sớm tiêu thoát hết sau khi mưa kết thúc 30-60 phút.

Các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến phố ngập sẽ bị ảnh hưởng, khó khăn khi di chuyển có thể gây tắc nghẽn cục bộ.

Qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực Ứng Hòa, Phú Xuyên, Thanh Oai, đang di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành thành phố Hà Nội.

Sấm sét đánh dữ dội trước và trong trận mưa lớn sáng nay 5/6.

Nhiều tuyến đường bắt đầu ngập - Ảnh: Nguyễn Trung Đạo

Khu vực phố Triều Khúc giao thông ùn ứ.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, ngày 5/6: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-31 độ

Để đảm bảo công tác phòng, chống úng ngập, Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Thoát nước Hà Nội sẵn sàng triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại miệng thu trên toàn địa bàn quản lý và vận hành hợp lý các trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế, DPS để hạ mức nước trên hệ thống.

Theo nhận định của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, kết hợp với hội tụ gió lên trên 5000m ngày và đêm nay (5/6/2024), thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Thoát nước Hà Nội tập trung thực hiện hạ mực nước trên hệ thống về mức thấp nhất để đảm bảo khả năng tiêu thoát nước và sẵn sàng đón mưa.

Nguồn ảnh: Kinh tế đô thị, VTV, HaNoi News, Kenh14