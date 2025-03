45.000 cán bộ, chiến sĩ công an có nhu cầu về nhà ở xã hội, 3.000 người có nhu cầu nhà ở công vụ

Đây là thông tin được báo cáo tại Hội nghị về công tác phát triển nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an chiều ngày 13/3 của Bộ Công an.

Cụ thể, tại thời điểm thống kê là vào tháng 03/2025, toàn quốc có khoảng 45.000 CBCS Công an có nhu cầu về nhà ở xã hội (riêng tại thành phố Hà Nội có khoảng 18.500 CBCS và tại TP Hồ Chí Minh có khoảng 6.500 CBCS).

Về nhu cầu nhà ở công vụ của CBCS Công an, theo báo cáo thì tại thời điểm thống kê (tháng 10/2024), trong toàn lực lượng có khoảng 3000 CBCS có nhu cầu về nhà ở công vụ chưa bao gồm nhu cầu của Công an xã. Đến nay, Bộ Công an đã dự thảo Kế hoạch phát triển nhà ở công vụ trong Công an nhân dân giai đoạn 2026 - 2030.

Báo cáo cho biết, đến nay, Bộ Công an đã hoàn thành tham gia xây dựng các luật, nghị định, thông tư trong đó có các nội dung liên quan việc phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân. Bên cạnh đó, Bộ cũng ban hành Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu 5.000 căn nhà ở xã hội trong Công an nhân dân và văn bản hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện.

Trên cơ sở kết quả tổng hợp nhu cầu về nhà ở của CBCS Công an trên toàn quốc, Bộ Công an đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp vào kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương. Riêng tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (tập trung nhu cầu lớn về nhà ở của CBCS Công an), Bộ Công an đã tổ chức các buổi làm việc với lãnh đạo UBND của 02 thành phố để thống nhất phương án phát triển nhà ở cho CBCS Công an.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức chủ trì Hội nghị - Ảnh: Bộ Công an

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức đề nghị Công an các đơn vị, địa phương bám sát và phân công cán bộ theo dõi từng dự án mà lãnh đạo Bộ đã có văn bản chính thức thống nhất với UBND các địa phương nhằm đảm bảo các dự án xây dựng nhà ở cho CBCS Công an được thực hiện theo đúng tiến độ, lộ trình đề ra.

Thứ trưởng cũng đề nghị Giám đốc Công an các địa phương tập trung chỉ đạo, rà soát nhu cầu về nhà ở xã hội và nhà ở công vụ với CBCS Công an ở địa phương mình và cả CBCS Công an của các đơn vị khác của Bộ Công an đóng quân trên địa bàn để báo cáo với lãnh đạo Bộ.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các sở, ngành địa phương trong việc bố trí, quy hoạch quỹ đất, lựa chọn nhà đầu tư phù hợp để triển khai xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công vụ cho CBCS.