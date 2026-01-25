450 quả Tomahawk đe dọa Iran

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One khi trở về từ Davos, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng, Hoa Kỳ đang tăng cường sự hiện diện quân sự gần Iran, Washington đang theo dõi sát sao các hành động của Tehran và đã triển khai lực lượng hải quân đáng kể đến khu vực này.

"Bạn biết đấy, chúng ta có rất nhiều tàu đang hướng về phía đó để đề phòng trường hợp xấu nhất. Chúng ta có một hạm đội lớn đang hướng về đó và chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra. Tôi thì mong là không có chuyện gì xảy ra” - Nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu.

Tuyên bố của ông Trump đã xác nhận thông tin mà các quan chức chính phủ Mỹ đã đưa ra trước đó: Một nhóm tác chiến tàu sân bay, cùng với các đơn vị quân sự khác của Mỹ, thực sự đang được điều động đến khu vực.

Cụ thể, điều này đề cập đến việc triển khai một nhóm tác chiến tàu sân bay do tàu sân bay CVN-72 USS Abraham Lincoln dẫn đầu, cùng với 03 tàu khu trục USS Frank E. Petersen, USS Spruance và USS Michael Murphy; 01 tàu ngầm hạt nhân tấn công và máy bay từ Biển Đông đi sang Ấn Độ Dương để tới vùng Vịnh.

Theo thông tin hiện có, các chiến hạm mang tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ đã sớm được triển khai đến khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ở Trung Đông.

Chúng bao gồm sáu tàu khu trục: USS Mitscher, USS McFaul, USS Oscar Austin, USS Roosevelt, USS Bulkeley và USS Paul Ignatius, cùng với các tàu ngầm hạt nhân USS South Dakota và USS Georgia.

Tổng số tên lửa Tomahawk trên các tàu khu trục và tàu ngầm hạt nhân này ước tính là hơn 350 quả và nếu tính cả các tàu hộ tống trong nhóm tác chiến tàu sân bay sắp tới, thì con số này vượt quá 450 quả.

Ngoài ra, các tàu chiến khác của Hải quân Hoa Kỳ cũng đang hoạt động trong khu vực, bao gồm các tàu chỉ huy, tàu đổ bộ và tàu hỗ trợ như Mount Whitney, Lewis B. Puller, Tulsa, Canberra, Santa Barbara, Carl Brashear, Henry J. Kaiser, Bruce C. Heezen và Marie Tharp.

Lực lượng không quân cũng được tăng cường đáng kể bao gồm 9 phi đội máy bay chiến đấu được triển khai trên tàu sân bay; hai phi đội máy bay chiến đấu F-35, ba phi đội F-15E, cũng như hàng chục máy bay F-16 và máy bay tấn công A-10 đã có mặt trong khu vực.

Để hỗ trợ các hoạt động, lực lượng trinh sát, hỗ trợ và hậu cần dự bị cũng được triển khai, bao gồm máy bay tuần tiễu chống ngầm P-8A Poseidon, máy bay vận tải C-17A Globemaster, máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 và KC-46A, cũng như các hệ thống trinh sát không người lái.

Như vậy, Mỹ cũng đã triển khai một lực lượng chiến đấu cơ cực lớn lên tới hàng trăm máy bay chiến đấu để sẵn sàng thực hiện cuộc không kích vào Iran, cùng với các máy bay ném bom tàng hình B-2A từ các căn ở ở nước Mỹ bay qua Thái Bình Dương-Ấn Độ Dương hoặc vượt Đại Tây Dương bay sang.