Quyết tâm làm sạch địa bàn

Chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn được Công an TPHCM triển khai đồng loạt trên toàn địa bàn thành phố, hướng đến mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030. Khác với những đợt truy quét trước, chiến dịch lần này quán triệt phương châm xuyên suốt: “Lần theo dòng chảy ma túy”, “không chỉ đánh khúc giữa mà phải bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng”.

Tinh thần đó nhanh chóng được thể hiện ở nhiều chuyên án lớn, từ cấp phường đến các đơn vị nghiệp vụ chuyên trách. Một trong những chiến công mở màn thuộc về Công an phường Phú Mỹ khi bóc gỡ đường dây ma túy hoạt động liên địa bàn. Qua công tác quản lý địa bàn, ngày 16/5, lực lượng chức năng phường Phú Mỹ kiểm tra nơi ở của đối tượng cộm cán Võ Ngọc Phi (tức “Bột”), được đưa vào diện theo dõi đặc biệt tại địa phương.

Tại đây, công an phát hiện nhiều gói ma túy đá được cất giấu trong phòng ngủ. Từ lời khai ban đầu, lực lượng điều tra không dừng lại ở việc xử lý đối tượng trực tiếp mà tiếp tục truy xét các nhánh phân phối, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Từ đầu mối này, ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT, Công an TPHCM) đã khởi tố, bắt tạm giam 21 bị can về các hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời, lập hồ sơ đưa 3 người đi cai nghiện bắt buộc, xử lý tổng cộng 24 đối tượng.

Nếu vụ án tại Phú Mỹ cho thấy hiệu quả từ quản lý địa bàn cơ sở thì chuyên án VX1326D do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an TPHCM) xác lập lại phản ánh chiều sâu của công tác nghiệp vụ. Sau quá trình theo dõi, PC04 phát hiện quán bar Revo trên đường Lý Tự Trọng (phường Vũng Tàu) có dấu hiệu hoạt động phức tạp liên quan ma túy. Ngay sau đó, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất, phát hiện 12 người dương tính ma túy, 30 trường hợp sử dụng pod chill, đồng thời bắt quả tang nhân viên quán thực hiện hành vi mua bán ma túy. Từ một tụ điểm giải trí, chuyên án nhanh chóng mở rộng sang các nguồn cung cần sa, các đầu mối phân phối và nhiều nhóm tổ chức sử dụng ma túy tại quán bar, quán cà phê ở khu vực trung tâm. Đến nay, riêng vụ này PC04 đã khởi tố 50 đối tượng, xử lý hành chính và đưa 11 người đi cai nghiện bắt buộc.

Những con số kể trên đã và đang cho thấy chiến dịch 45 ngày không đơn thuần là các cuộc kiểm tra hành chính mà là quá trình bóc tách toàn bộ hệ sinh thái phạm tội, từ người cung cấp đến các điểm tiêu thụ.

Không có ngoại lệ trong cuộc chiến với “cái chết trắng”

Điểm tạo tiếng vang lớn nhất trong chiến dịch lần này là Công an TPHCM mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Sau thời gian điều tra, theo dõi, vào đêm 19/5 và rạng sáng 20/5, PC04 triển khai chuyên án mở rộng nhằm triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Sau nhiều mũi trinh sát đồng loạt kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý 74 đối tượng, trong đó 71 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam; đồng thời, xử lý hành chính 3 trường hợp. Đáng chú ý, trong số những người bị khởi tố có các trường hợp hoạt động nghệ thuật gồm Long Nhật và Sơn Ngọc Minh. Cả hai bị khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Việc xử lý các trường hợp là người nổi tiếng tạo hiệu ứng xã hội mạnh mẽ bởi đây đều là những gương mặt có mức độ nhận diện lớn, từng xuất hiện nhiều trước công chúng. Tuy nhiên, theo quan điểm xuyên suốt của lực lượng công an, cuộc chiến chống ma túy không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể nghề nghiệp hay mức độ ảnh hưởng xã hội.

Chiến dịch cũng cho thấy sự thay đổi trong tư duy đấu tranh. Đó là thay vì chỉ tập trung người sử dụng, lực lượng chức năng lần ngược toàn bộ đường dây cung ứng, tổ chức sử dụng, môi giới và che giấu hành vi phạm tội. Chỉ tính riêng tuần đầu ra quân từ ngày 16 – 22/5, Công an TPHCM đã xử lý 214 người, trong đó 176 bị can bị khởi tố, tạm giam, 35 người đưa đi cai nghiện bắt buộc, đồng thời ngăn chặn hàng chục kg ma túy có nguy cơ tuồn vào thành phố. Những con số này không chỉ phản ánh quy mô của chiến dịch mà còn cho thấy quyết tâm chuyển hóa các địa bàn phức tạp, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị an toàn.