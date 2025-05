44 phút "bóc trần" Justin Bieber: Nam ca sĩ từng muốn tự tử, hôn nhân nhiều ác mộng, lộ diện kẻ thao túng?

Sau màn "nhá hàng", đến nay TMZ đã chính thức tung bản đầy đủ bộ phim tài liệu mang tên Điều Gì Đã Xảy Ra Với Justin Bieber. 44 phút phim đã đi sâu vào cuộc sống của Justin Bieber, từ khi chớm nổi tiếng cho đến những cuộc đấu tranh cá nhân, các mối quan hệ định hình nên con người ngày nay.

Vấn đề sức khỏe tâm thần và sử dụng chất gây nghiện của Justin Bieber

Ngay từ đoạn mở đầu bộ phim, TMZ đã trích dẫn Justin Bieber từ cuộc phỏng vấn năm 2019: "Trời ơi, đã có lúc tôi thực sự muốn tự tử. Thực sự là như vậy, nỗi đau này có bao giờ biến mất không?".

Nhóm sản xuất cho rằng có lý do để lo lắng cho sức khỏe tâm thần của Justin Bieber. Trong nhiều năm qua, nghệ sĩ thừa nhận vật lộn với khó khăn, thường xuyên có cảm xúc thất thường nơi công cộng. Những người xung quanh Justin Bieber rất cởi mở khi được hỏi chuyện về tiền bạc, mối quan hệ của anh. Nhưng khi nhắc đến "sức khỏe tâm thần", họ đột nhiên thay đổi thái độ và yêu cầu không được nhắc đến "vùng cấm" này.

Năm 2019, Justin Bieber từng nói anh muốn tự tử

Bác sĩ Drew Pinsky, host của chương trình Health Uncensored cho biết nguyên nhân lớn nằm ở Justin Bieber bị đẩy vào thế giới người lớn quá sớm, không trải qua các giai đoạn phát triển thông thường ở thanh thiếu niên. "Giao cho trẻ em, thanh thiếu niên những trách nhiệm của người lớn là điều vô cùng đau đớn. Trẻ em cần được làm trẻ em" - ông nói.

Trong nhiều năm qua, Justin Bieber thừa nhận sử dụng 1 số chất gây nghiện như thuốc lắc, cần sa, nấm thức thần. Bác sĩ Drew Pinsky cho biết kể từ khi cần sa được hợp thức hóa, nồng độ hợp chất đã tăng cao gần 100%, gây nghiện sâu và tạo ra những vấn đề tâm thần nghiêm trọng hơn. Trong thời gian qua, nam ca sĩ được bắt gặp công khai sử dụng chất gây nghiện, nghiêm trọng nhất là ở lễ hội âm nhạc Coachella hồi tháng 4.

Justin Bieber công khai hút cần ở Coachella

Cuộc hôn nhân đầy sóng gió với Hailey Bieber

Justin và Hailey kết hôn khá vội vàng, đến nỗi Hailey được cho là luôn ở "bên lề" để chờ đợi Justin. Justin Bieber đã mang những tổn thương vào cuộc sống hôn nhân và gần như sụp đổ trong năm đầu tiên kết hôn.

Nhóm sản xuất chi ra rằng Selena Gomez dường như đã ám ảnh tâm trí Hailey Bieber. Hailey Bieber bị phát hiện có hình xăm tương tự Selena Gomez, cũng bắt chước cách nói chuyện của cô. Cô bị fan của cặp đôi Jelena ghét bỏ tàn tệ, thường xuyên bị công kích trên mạng xã hội và cả ngoài đời. Đã có thời điểm, Hailey Bieber không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân, cô từng gọi điện khóc với mẹ ở Manhattan, New York, Mỹ. Tuy nhiên, nhóm sản xuất cuối cùng kết luận rằng có thể cuộc hôn nhân của Justin - Hailey cũng bình thường như bao người khác, tức là có lúc vui vẻ, có lúc buồn bã.

Cuộc hôn nhân gặp nhiều sóng gió

"Bóc trần" sự thật về âm nhạc của Justin Bieber và mối quan hệ với Scooter Braun

Nhóm sản xuất cho rằng Justin Bieber không thực sự sáng tác nhạc, nhưng người quản lý lâu năm Scooter Braun đã "phù phép" để anh có tên trong danh sách tác giả. Về lý thuyết, Justin Bieber vẫn có thể có tên trong danh sách tác giả nếu người khác gửi bản demo đến và anh nói "Tôi không thích nốt này" và sửa lại nốt đó. Tuy nhiên, nhiều nhạc sĩ đã gửi demo đến Justin Bieber và nam ca sĩ không hề thay đổi chút nào. Bản demo và bản phòng thu giống hệt nhau, Justin Bieber chỉ đơn thuần là "ca sĩ" hát những bài này.

Những bản hit đình đám của Justin Bieber đều do người khác viết như Boyfriend, Love Yourself, Sorry... Người trong ngành âm nhạc cho biết việc nghệ sĩ không sáng tác nhạc không mới, nhưng không sáng tác mà vẫn có tên tác quyền như Justin Bieber thì là người đầu tiên. Họ nhận định Justin Bieber sẽ không thể có danh mục âm nhạc trị giá 200 triệu USD (hơn 5.100 tỷ đồng) nếu không có Scooter Braun giúp đỡ. Vì những ca khúc Justin Bieber hát đều trở thành hit nên 1 số tác giả đã trao tác quyền cho nam ca sĩ, dù anh không tham gia vào quá trình sáng tác.

Justin Bieber không sáng tác nhạc, nhưng lại có tác quyền

Scooter Braun là người đã phát hiện tài năng của Justin Bieber năm anh 13 tuổi và biến anh thành sao. Tuy nhiên mối quan hệ này đã kết thúc vì chuyện "xưa như diễm" của ngành âm nhạc: nghệ sĩ cảm thấy quản lý lấy của mình quá nhiều tiền.

Justin Bieber hiện vẫn còn đang nợ Scooter Braun 8,8 triệu USD (228 tỷ đồng). Theo đó, sự việc bắt đầu từ khi Justin Bieber hủy tour Justice năm 2022. Lúc đó, nam ca sĩ đã nhận được khoản thanh toán trước lên đến 40 triệu USD (1037 tỷ đồng). Chỉ riêng khoản phạt hợp đồng của anh đã lên đến 24 triệu USD (622 tỷ đồng). Công ty HYBE dưới quyền Scooter Braun đã đứng ra trả trước khoản tiền phạt, và Justin Bieber cam kết trả lại sau 10 năm. Nhưng nam ca sĩ này chỉ trả tiền được 1 kỳ rồi dừng lại.

Ekip hiện tại Justin Bieber phủ nhận điều này. Người quản lý kinh doanh Lou Taylor khẳng định Scooter Braun thu phí hoa hồng quá cao, lên đến 26 triệu USD (674 tỷ đồng). Công ty HYBE đã kiểm toán nội bộ và ra kết quả Justin Bieber thực sự nợ Scooter Braun hơn 1 triệu USD (25,9 tỷ đồng).

Khi căng thẳng leo thang, HYBE đã ủy quyền cho 1 công ty kiểm toán bên ngoài vào cuộc. Công ty này đưa ra kết luận Justin Bieber thực sự nợ khoảng 8,8 triệu USD (228 tỷ đồng). Phía Justin Bieber sau đó không thể đưa ra bất kỳ phản bác đáng kể nào với kết quả này, cũng không có kế hoạch tiết lộ kế hoạch kiểm toán.

Justin Bieber và Scooter Braun

Cuộc khủng hoảng tài chính của Justin Bieber

Ekip hiện tại phủ nhận chuyện phá sản, nhưng những người thân cận đều khẳng định Justin Bieber đã ở bờ vực phá sản vào năm 2022. Anh được cho là kiếm từ nửa đến 1 tỷ USD nhưng tất cả đã tiêu tan. Nam ca sĩ vào showbiz năm 2013 và hoàn toàn không có kiến thức quản lý tài chính. Cô vợ Hailey Bieber cũng tiêu pha rất hoang phí. Trong chuyến lưu diễn Justice, đôi vợ chồng này luôn dùng máy bay riêng. Có lần, quản lý khuyên Hailey Bieber đi máy bay riêng nhỏ hơn nhưng cô không chịu vì Kylie Jenner cũng dùng chiếc máy bay này, cô không muốn bị thua kém.

Vợ chồng Justin - Hailey tiêu hoang

Cuộc khủng hoảng tài chính gia tăng khi Justin Bieber phải bỏ dở tour diễn Justice vì mắc bệnh Ramsay Hunt. Anh mới chỉ hoàn thành 49 đêm diễn và phải bỏ 81 đêm còn lại, dẫn đến khoản phạt hợp đồng của anh đã lên đến 24 triệu USD (622 tỷ đồng). Nhóm sản xuất nghi ngờ Justin Bieber liên tục công khai tình trạng bệnh tật nhằm gây sức ép lên công ty bảo hiểm. Dù bệnh của nam ca sĩ nghiêm trọng nhưng anh đã vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe, nên công ty bảo hiểm không chi trả tiền.

Justin Bieber khánh kiệt đến mức phải vay tiền 1 thành viên nhà thờ để đi chơi golf. Sau đó, anh quyết định bán toàn bộ danh mục âm nhạc ở độ tuổi còn rất trẻ. Được biết, Justin, Hailey và luật sư đã đến nhà Scooter Braun và nói về chuyện bán danh mục âm nhạc. Scooter Braun khuyên nhủ nhưng Justin Bieber kiên quyết bán. Quản lý này đành khuyên Justin Bieber cố chờ ít nhất đến tháng 1/2023 mới bán để được giảm thuế. Nhưng nam ca sĩ vẫn quyết định bán ngay.

Nhân vật thao túng Justin Bieber lộ diện?

Nhóm sản xuất chỉ đích danh những người ở nhà thờ Churchome đã thao túng Justin Bieber, chia rẽ mối quan hệ của nam ca sĩ với những người thân cận lâu năm như Scooter Braun và bạn thân Ryan Good. Những nhân vật này gồm có mục sư Carl Lentz và Judah Smith, cũng như giám đốc kinh doanh hiện tại của Justin Bieber - Lou Taylor.

Judah Smith còn lên sân khấu với Justin Bieber, tham gia vào ban quản trị công ty thời trang Drew House của nam ca sĩ. Nhà thờ Churchome bị cáo buộc là "giáo phái" nhưng Judah Smith đã phủ nhận, còn đùa rằng "nếu chúng ta là giáo phái thì sẽ là giáo phái tồi tệ nhất". Cựu nhân viên từng kiện Churchome cho biết nhà thờ này yêu cầu những người tham gia nộp 10% thu nhập. Ban đầu, họ che giấu dưới từ ngữ mỹ miều "tham gia hành trình hào phóng, chia sẻ và cho đi". Nhưng sau đó, họ gửi tối hậu thư khiến cựu nhân viên này khởi kiện.

Judah Smith được cho là người thao túng Justin Bieber

Nhóm sản xuất tiết lộ những người ở nhà thờ Churchome chia rẽ Justin Bieber và Scooter Braun bằng cách để nam ca sĩ hỏi quản lý "Anh không yêu Chúa Jesus sao?" trong khi Scooter Braun là người Do Thái. Với Ryan Good, Justin Bieber rất thân thiết với anh, từng làm phù rể trong đám cưới và đồng sáng lập thương hiệu Drew House.

Tuy nhiên Justin Bieber đưa Judah Smith vào ban quản trị công ty, rồi bỗng 1 ngày bộ đôi này tra hỏi cặn kẽ Ryan Good về đời sống riêng tư của anh. Lou Taylor cũng được cho là liên tục rỉ tai Justin Bieber rằng Scooter Braun đang đánh cắp tiền của anh.

Câu hỏi lớn: Liệu Justin Bieber có thể trở lại không?

Justin Bieber hiện đang ở Iceland và sản xuất album mới. Anh thuê 1 địa điểm có giá lên đến 60.000 USD (1,5 tỷ đồng) mỗi đêm. Những người trong ngành âm nhạc nhận định dù Justin Bieber đã xa rời thị trường trong 4 năm, nhưng nhu cầu đối với âm nhạc của anh vẫn rất lớn. Chính vì vậy, nam ca sĩ có nhiều cơ hội quay trở lại thành công rực rỡ.

Bên cạnh đó, Justin Bieber ghét các chuyến lưu diễn, anh từng hủy đến 2 tour vì những lý do khác nhau. Người trong ngành nhận định ở độ tuổi ngoài 30, anh đã ở trong ngành đến hơn 15 năm và có di sản âm nhạc. Nam ca sĩ sẽ giải quyết được nhiều vấn đề nếu có hợp đồng biểu diễn cư trú dài hạn như Bruno Mars, Adele.

Nguồn: YouTube