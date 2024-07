42 sự cố nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không Việt Nam trong 6 tháng

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, với số liệu thống kê trên, so với cùng kỳ năm 2023 giảm 1 tai nạn mức A (-100%), tăng 3 sự cố mức D (7,7%), giảm 2 sự cố mức C (-100%).

Trong đó, nguyên nhân sự cố được xác định có 26 trường hợp do hỏng hóc kỹ thuật, 2 sự cố do chim va đập tàu bay, 13 sự cố do con người (gồm 1 trường hợp do tổ lái và yếu tố thời tiết, 7 sự cố do tổ ái, 3 sự cố do nhân viên kỹ thuật và 2 sự cố do nhân viên mặt đất), 1 sự cố do tàu bay vào khu vực nhiễu động gây ra bởi tàu bay khác.

Tính riêng trong tháng 6, Cục Hàng không nhận được 25 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra 10 sự cố mức D, tăng 4 sự cố so với cùng kỳ năm 2023.

Hàng không đối diện sự cố do nạn đốt rơm rạ. (Ảnh minh họa)

Mới đây, tại không phận TP.HCM đã xảy ra vụ việc 2 máy bay suýt "đối đầu" khiến Công ty Quản lý bay miền Nam phải ra quyết định tạm thời đình chỉ các Kiểm soát viên không lưu.

Cụ thể, khoảng 6h30 ngày 19/6, Kiểm soát viên không lưu cấp huấn lệnh cho máy bay H1575 trong hành trình từ Hà Nội đi Đà Lạt xuống mực bay 300 và sau đó huấn lệnh xuống mực bay 340, tàu bay xác nhận.

Cùng thời điểm này, khoảng 6h31, máy bay V244 từ TP.HCM đi Thanh Hóa thiết lập liên lạc với Phân khu 1, báo cáo đang bay thẳng, duy trì mực bay 330. Kiểm soát viên không lưu nhận dạng máy bay và yêu cầu duy trì mực bay 330, tàu bay xác nhận.

Lúc 6h34, kiểm soát viên không lưu cấp huấn lệnh cho H1575 tiếp tục xuống mực bay 240, tàu bay xác nhận lại lần 2.

Tuy nhiên, tới gần 6h35, màn hình ATM xuất hiện cảnh báo STCA (cảnh báo xung đột ngắn hạn). Ngay lập tức, kiểm soát viên không lưu hối hả cấp huấn lệnh cho H1575 duy trì mực bay 340, rẽ trái vì lý do cảnh báo va chạm máy bay.

Kiểm soát viên không lưu đã cấp huấn lệnh cho V244 rẽ phải hướng bay. May mắn sau đó, khoảng 6h35, H1575 xác nhận đã nhận huấn lệnh xuống mực bay 240 trước đó. Tới 6h36, màn hình ATM hết cảnh báo STCA.

“Sau khi hệ thống phát tín hiệu cảnh báo, kiểm soát viên không lưu đã cấp huấn lệnh để điều chỉnh quỹ đạo các chuyến bay liên quan; đồng thời, các tổ lái cũng thực hiện vòng tránh, đảm bảo an toàn cho chuyến bay.

Ngay khi sự việc xảy ra, kíp trực đã báo cáo, Công ty Quản lý bay miền Nam đã tạm thời đình chỉ các Kiểm soát viên không lưu liên quan và tiến hành xác minh sự việc, cũng như báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định” , đại diện Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam thông tin.

Trước đó, thời điểm cuối tháng 5, một máy bay trong chặng Nội Bài (Hà Nội) - Vinh (Nghệ An) bị chim va vào nên móp đầu. Còn một máy bay khác chặng Hà Nội - Cần Thơ thì gặp mưa đá bị nứt kính.

Tuy nhiên, một lãnh đạo Cục Hàng không nhận định, đây là sự việc bình thường và là sự cố bất khả kháng, có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong mỗi hành trình bay. Mặc dù các sân bay đã lắp đặt thiết bị đuổi chim nhưng việc chim nhỏ va chạm với máy bay là điều dễ hiểu.

"Sự việc vừa xảy ra không gây ảnh hưởng đến an toàn hàng không", lãnh đạo Cục Hàng không cho biết.