41 người chết, 26 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 2 ngày đầu nghỉ lễ

Ông Nguyễn Trọng Thái cho biết ngày 1-9, đường dây nóng của Ủy an An toàn giao thông Quốc gia nhận được khoảng 8 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông bao, chủ yếu phản ánh tình trạng ùn tắc trên một số tuyến đường tại TP Hà Nội, TP HCM và trên một số tuyến quốc lộ, bất cập về hạ tầng, xe nhồi nhét hành khách, tăng giá vé trái quy định.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý các thông tin được phản ánh.