4000 fan mua vé suốt 6 năm không được xem concert, mỹ nam 1m9 oà khóc lên tiếng

Tối ngày 2/8, tại Vũ Hán, giữa ánh sáng sân khấu rực rỡ và biển người phía dưới, Lưu Vũ Ninh - nam nghệ sĩ trẻ nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh băng, điềm tĩnh, đã không thể kìm được nước mắt trên sân khấu concert của riêng mình. Anh không khóc vì buồn mà vì tình yêu chân thành, vì lời hứa chưa từng phai mờ từ người hâm mộ - chờ anh trở lại, dù là 6 tháng hay 6 năm.

Lưu Vũ Ninh là nam ca sĩ kiêm diễn viên có lượng fan trung thành đông đảo

Anh vừa tổ chức concert tại Vũ Hán, cảm động trước tình cảm của người hâm mộ

Năm 2019, Lưu Vũ Ninh từng dự định tổ chức concert tại Vũ Hán. Song vì dịch bệnh bùng phát, buổi diễn buộc phải hủy bỏ. Theo quy định, tất cả khán giả đã mua vé đều được hoàn tiền. Tuy nhiên, trong số 5 nghìn vé bán ra, có tới hơn 4 nghìn người - chiếm đến 94% - nhất quyết không hoàn vé. Họ quyết định giữ lại chiếc vé như một lời hứa thầm lặng, sẵn sàng chờ đợi chỉ để được gặp lại thần tượng của mình trên sân khấu concert.

Mãi cho đến năm 2025, tour diễn của Lưu Vũ Ninh mới chính thức khởi động lại. Anh đã dành riêng một kênh trò chuyện ưu tiên cho những khán giả năm xưa. Đây không chỉ là một lời cảm ơn mà là một hành động thực tế từ phía BTC và nghệ sĩ dành riêng cho 4 nghìn fan đã giữ vé từ năm 2019 đến nay, cũng như là cách nam nghệ sĩ thực hiện trọn vẹn lời hứa dở dang.

Lưu Vũ Ninh khoe giọng trong concert

Visual sáng bừng của anh trong đêm diễn

Vốn là người ít khi bộc lộ cảm xúc nhưng trong khoảnh khắc đứng trước hàng nghìn người yêu thương mình, Lưu Vũ Ninh đã bật khóc vì hạnh phúc. BTC còn phát một đoạn băng VCR do chính fan thực hiện để đem đến bất ngờ cho so nam họ Lưu

Trong đoạn VCR, một bệnh nhân vừa trải qua điều trị ung thư đã chia sẻ rằng buổi concert của anh là chuyến đi xa đầu tiên sau thời gian nằm viện. Nhiều người hâm mộ cho thấy, trên hành trình trưởng thành của mình, từ lúc còn đi học đến khi đã làm cha, làm mẹ đều đồng hành cùng Lưu Vũ Ninh. Trước tình cảm to lớn, bền bỉ của fan dành cho mình, anh xúc động thổ lộ: “ Bởi vì chờ đợi là một điều rất khó khăn. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn cùng mình suốt chặng đường này... Đôi khi mình cũng thấy mệt mỏi, nhưng chính vì các bạn mà mình mới luôn kiên trì đến ngày hôm nay ”.

Đoạn VCR ghi lại tình cảm của người hâm mộ đến anh

Khoảnh khắc này đã trở thành dấu ấn đặc biệt trong suốt tour diễn Trung Quốc của Lưu Vũ Ninh, đồng thời đang viral khắp MXH xứ tỷ dân nhờ câu chuyện đẹp, cảm động đó. Đông đảo netizen đều cho rằng anh chàng xứng đáng với những tình yêu thương đó.

Vốn điềm tĩnh nhưng lần này anh không nén được sự xúc động

Sinh năm 1990 tại thành phố Đan Đông, Liêu Ninh, Trung Quốc, tuổi thơ của Lưu Vũ Ninh không trải hoa hồng. Bố anh mất sớm khi anh mới 4 tuổi, mẹ đi bước nữa. Anh lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn, tự lực bươn chải để theo đuổi đam mê âm nhạc.

Năm 2014, Lưu Vũ Ninh bắt đầu sự nghiệp ca hát với vai trò giọng ca chính của ban nhạc Modern Brothers. Nhờ mạng xã hội, anh nhanh chóng thu hút sự chú ý và trở thành cái tên quen thuộc trong giới OST phim Trung Quốc.

Nam nghệ sĩ ghi dấu ấn với nhiều bản OST đầy cảm xúc

Năm 2019, anh lấn sân sang diễn xuất với bộ phim Thanh Xuân Nhiệt Huyết , sau đó nổi bật với vai phụ trong Trường Ca Hành (diễn cùng Triệu Lộ Tư), rồi tiến lên vai chính trong Rèm Ngọc Châu Sa (2024) và Khom Lạt (2025). Mới đây, anh tiếp tục đóng chính cùng Lý Nhất Đồng trong The Best of the Best , khẳng định vị thế nam chính thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ.

Đóng vai phụ trong Trường Hành Ca

Sự nghiệp lên hương sau Khom Lạt

Không chỉ có sự nghiệp thăng hoa ở cả mảng âm nhạc lẫn điện ảnh, Lưu Vũ Ninh còn là gương mặt được yêu thích trong loạt show truyền hình ăn khách như Siêu Tân Địa Cầu, Suy Luận Gì Cũng Được…