40 tên lửa Nga tập kích cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine

Theo báo cáo từ Không quân Ukraine, trong đêm 26, rạng sáng ngày 27/12, Nga đã phát động một cuộc tấn công hỗn hợp nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine bằng máy bay không người lái, tên lửa phóng từ trên không, trên biển và trên mặt đất.

Lực lượng Ukraine đã ghi nhận tổng cộng có 559 vũ khí được phóng đi. Trong đó gồm 519 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) và 40 tên lửa các loại (10 tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal/ Iskander-M, 7 tên lửa hành trình Iskander-K, 21 tên lửa hành trình Kh-101, 2 tên lửa hành trình Kh-22).

Ảnh minh họa.

Trong khi máy bay không người lái được phóng từ Kursk, Orel, Millerovo, Shatalovo, Primorsko-Akhtarsk, Gvardiyske (Crimea) thì tên lửa được phóng từ Ryazan, Bryansk, Rostov, Vologda và Biển Đen. Tính đến 13h ngày 27/12, hệ thống phòng không Ukraine đã vô hiệu hóa 503 mục tiêu, trong đó bao gồm 474 UAV và 29 tên lửa.

Không quân Ukraine đã ghi nhận 10 tên lửa và 25 máy bay không người lái nhắm trúng 30 khu vực, trong khi các mảnh vỡ từ nhiều thiết bị bị bắn hạ rơi xuống 16 địa điểm trên lãnh thổ Ukraine. Ngoài ra, một tên lửa và 15 UAV khác của Nga đã biến mất khỏi radar, thông tin về địa điểm va chạm cũng như hậu quả của chúng đang được cập nhật.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong một tuyên bố mới nhất cho biết, Nga đã triển khai hơn 500 máy bay không người lái và 40 tên lửa tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, bao gồm cơ sở năng lượng và dân sự.

"Mục tiêu chính của cuộc tấn công là các cơ sở năng lượng và hạ tầng dân sự ở Kiev. Thật không may đã có những cuộc tấn công trúng đích và một số tòa nhà dân cư đã bị hư hại", ông nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, các lực lượng cứu hộ và kỹ thuật đã nỗ lực khôi phục nguồn điện và hệ thống sưởi ở những khu vực bị gián đoạn.

Vào thời điểm Nga mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine, Bộ Chỉ huy tác chiến lực lượng vũ trang Ba Lan cùng các đồng minh đã điều động máy bay quân sự, đặt hệ thống phòng không mặt đất vào tình trạng báo động và tạm thời đóng cửa các sân bay ở Rzeszów và Lublin.

"Bộ Chỉ huy tác chiến đã kích hoạt mọi lực lượng và nguồn lực sẵn có theo đúng các quy trình đã thiết lập. Máy bay chiến đấu đã được triển khai, trong khi các hệ thống phòng không mặt đất và thiết bị trinh sát radar được đặt ở mức sẵn sàng cao nhất", Bộ Chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết.

Cơ quan này lưu ý, các bước được thực hiện nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho không phận Ba Lan, và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình hiện tại và các lực lượng cùng phương tiện vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó.