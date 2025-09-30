Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 178 yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10 (bão Bualoi) và mưa lũ.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (được tổng hợp từ báo cáo chưa đầy đủ của các địa phương tính đến 23h ngày 29/9), bão số 10 và mưa lũ làm 19 người chết, 13 người mất tích, 8 người đang mất liên lạc, 88 người bị thương.

Bên cạnh đó, trên 105.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng (trong đó riêng Hà Tĩnh 78.842 nhà, Nghệ An 19.977 nhà), 3.371 nhà bị ngập, 2.742 hộ bị cô lập, chia cắt; trên 9.400 ha lúa và hoa màu, 1.700 ha thủy sản bị ngập, thiệt hại; nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, đê kè, cơ sở sản xuất kinh doanh… bị thiệt hại rất nặng nề.

Bà Trần Thị Hằng (Hà Tĩnh) đứng lặng trước căn nhà mới xây, mái gần như bị tốc hết, trần rơi xuống, nước ngấm loang lổ khắp nơi

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân vùng bị thiên tai bão, lũ vừa qua.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian sớm nhất, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, các bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố (nơi bị ảnh hưởng bão số 10 và mưa lũ) thực hiện khẩn trương, nghiêm túc công tác ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão.

Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố huy động các lực lượng, phương tiện cần thiết tiếp cận nhanh nhất những khu vực còn bị chia cắt do thiên tai; triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Đồng thời, hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, dứt khoát không để bất cứ người người dân nào bị đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

Thủ tướng lưu ý lãnh đạo các địa phương tập trung khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão, lũ (hoàn thành trước ngày 5/10), không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở, đồ dùng học tập, không để người dân không có nơi khám chữa bệnh khi ốm đau.

Bên cạnh đó, rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại do bão, lũ, kịp thời sử dụng dự phòng ngân sách và các nguồn lực của địa phương để chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại, nhất là các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế theo đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.

Trường hợp dự phòng ngân sách địa phương không đủ nguồn lực chi hỗ trợ, UBND cấp tỉnh khẩn trương có văn bản báo cáo Thủ tướng, đồng thời gửi Bộ Tài chính trước 15h ngày 30/9 để tổng hợp xử lý theo quy định (hoàn thành công tác chi hỗ trợ Nhân dân trước ngày 5/10).

Thủ tướng giao Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tổng hợp, kịp thời phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị của các địa phương về hỗ trợ vật tư, hóa chất, giống cây trồng, vật nuôi để khôi phục sản xuất sau bão lũ (báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trước ngày 5/10).

Các bộ, cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động hỗ trợ địa phương triển khai khắc phục nhanh nhất hậu quả bão số 10 và mưa lũ để nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân, báo cáo Thủ tướng về tình hình và kết quả khắc phục hậu quả bão, mưa lũ trước 15h hằng ngày.



