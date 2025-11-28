4 vụ án, 198 sổ đỏ, hơn 1.000 cây vàng và hàng loạt siêu xe... gây chấn động

Ngân 98: Thu giữ 80 sổ đỏ, 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng

Ngày 13/10, Công an TP HCM đã bắt Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Ngân 98 là người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop.

Từ năm 2021, Ngân bắt đầu hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm "bảo vệ sức khỏe giảm cân". Trên giấy tờ, đây đều là các sản phẩm được cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức "hàng tặng kèm" để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên "viên rau củ Collagen".

Qua điều tra, "viên rau củ Collagen" không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm, nhưng Ngân vẫn cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000, rồi quảng cáo có công dụng tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm với các sản phẩm chính.

Trên bao bì, Ngân cho ghi chú "hàng tặng kèm, không bán" để đối phó với cơ quan quản lý, nhưng thực tế lại bán trọn bộ cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh, khuyến khích sử dụng song song để "đạt hiệu quả giảm cân nhanh hơn".

Những sản phẩm do Ngân 98 bán ra thị trường được xác định có chất cấm, nếu sử dụng nhiều có thể gây đột quỵ, ảnh hưởng sức khỏe.

Khám xét nhà của Ngân 98, cơ quan điều tra thu giữ két sắt nhưng Ngân 98 và người nhà không hợp tác, không cung cấp mật khẩu để mở. Khi đưa két sắt về trụ sở, công an mở khóa bên trong có 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng…

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang tiến hành làm rõ, chứng minh nguồn gốc của số tài sản nêu trên.

Shark Bình: Thu giữ 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô...

Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoà Bình (tức Shark Bình, SN 1981, trú tại Hà Nội) cùng 9 đồng phạm liên quan đến dự án đồng tiền số AntEx.

9 bị can gồm: Đào Minh Phú, Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thái Hà, Trần Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Thị Thanh Hương.

Cơ quan điều tra tạm giữ tài sản khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm: 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô...

Shark Bình tại cơ quan điều tra

Xác định ông Bình lợi dụng uy tín để đăng tải thông tin về quỹ đầu tư Next100 Blockchain" cam kết đầu tư dự án tiền số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền AntEx và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo.

Sau đó dự án triển khai không đúng lộ trình, ông Bình và cổ đông NextTech thống nhất rút tiền từ ví tổng dự án AntEx chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân để bán quy ra tiền Việt để chia nhau. Ngoài ra, còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty NextTech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an Thành phố phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland rồi giao nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Căn cứ các tài liệu điều tra, ngày 10/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an ТР Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và 9 đối tượng khác về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự và tội danh "Vi phạm quy định về kế toán" gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan trong hệ sinh thái NextTech.

Mailisa: Thu giữ 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 sổ đỏ

Ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, Hoàng Kim Khánh (chồng Mai) và 6 người khác về tội Buôn lậu.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), Mai điều hành mạng lưới phân phối, phối hợp với Khánh dựng lên lớp vỏ pháp lý thông qua nhiều công ty vệ tinh, biến đường dây buôn lậu mỹ phẩm thành một hệ thống kinh doanh được khoác áo hợp pháp.

Từ cấu trúc ngụy trang này, Mailisa phát triển thành chuỗi 17 chi nhánh trên toàn quốc, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm thuộc gần 100 mã hàng Doctor Magic.

Trong đó, chỉ riêng 3 sản phẩm chủ lực gồm kem loại bỏ sắc tố M01, kem xóa thâm - làm sáng da M03 và kem chống nắng BB Nano M23 đã tiêu thụ hơn 3,2 triệu hộp, đem lại nguồn lợi bất chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Sau khi vụ án bị phát hiện, Cục Quản lý Dược đã ra quyết định thu hồi toàn bộ 162 sản phẩm, cảnh báo người dùng ngừng sử dụng để tránh nguy cơ dị ứng, nhiễm trùng da.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, Mai và Khánh tự nguyện nộp 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả, giao nộp 12 giấy đăng ký siêu xe và nhiều tài sản giá trị khác phục vụ điều tra.

TikToker Mr Pips: Thu giữ 890 miếng vàng SJC, 246kg vàng nguyên khối; 41 ô tô...

Vào cuối năm 2024, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) thông tin về kết quả điều tra đường dây lừa đảo tài chính quy mô lớn nhất từ trước tới nay do Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips, SN 1994, trú tại phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (TikToker Mr Hunter, SN 1990, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) cầm đầu, với việc thu giữ khối lượng tiền, vàng, siêu xe,...lên tới 5.200 tỷ đồng.

Tại buổi họp báo quý III của Bộ Công an mới đây, đại diện Công an TP Hà Nội thông tin về quá trình điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam, tức Mr Pips, cầm đầu. Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 47 bị can liên quan vụ án này, trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; truy nã quốc tế 4 bị can.

Kho tiền vàng của Mr Pips

Đối với tài sản, đại diện Công an Hà Nội cho biết đã thu hồi với tổng trị giá khoảng 5.315 tỷ đồng. Trong đó, thu giữ 69 tỷ đồng tiền mặt; 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC, 246kg vàng nguyên khối; 156 tỷ đồng trong tài khoản; 41 ô tô.

Ngày 24/9, cơ quan điều tra thu giữ thêm một ô tô nhãn hiệu Volvo XC90; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng; trang sức bằng vàng, túi xách tay hàng hiệu; tạm dừng giao dịch đối với 133 bất động sản…

Bên cạnh đó, Công an Hà Nội đã làm rõ việc Phó Đức Nam nhờ người thân gửi 1,5 triệu SGD (Đô la Singapore) vào ngân hàng của Singapore. Nhà chức trách đang phối hợp với Interpol Singapore để phong tỏa, thu giữ số tiền này cùng nhiều bất động sản ở các nước.

