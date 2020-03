4 tuyệt chiêu thông minh của Apple giúp iPhone 11 lấy lại phong độ sau 4 quý sụt giảm doanh thu trước đó

iPhone là điện thoại bán chạy nhất trên thế giới trong quý 4/2019. Theo báo cáo từ Apple, doanh thu iPhone đã tăng 8% lên 55 triệu USD trong quý này, một bước ngoặt đáng chú ý cho dòng sản phẩm đã chứng kiến sự sụt giảm trong 4 quý trước đó. Bí quyết nào giúp iPhone 11 đạt được thành công mà dòng sản phẩm tiền nhiệm không thể làm được?

Theo báo cáo của Counterpoint Research, Apple trở thành công ty bán smartphone thành công nhất thế giới trong quý nghỉ lễ vừa qua, đánh bại Samsung và Huawei. Mặc dù Apple không còn công bố số lượng thiết bị đã được bán ra, Counterpoint ước tính rằng ông lớn này đã tiêu thụ được 72,9 triệu chiếc smartphone, gần mức cao nhất trong hầu hết ước tính của các nhà phân tích.

Apple đã báo cáo rằng doanh thu từ iPhone đã tăng 8% lên 55 triệu USD trong quý 4/2019, một bước ngoặt đáng chú ý cho dòng sản phẩm đã chứng kiến sự sụt giảm trong 4 quý trước đó. Doanh thu của iPhone đã giúp Apple đạt kết quả quý tốt nhất, dù nó không phải yếu tố duy nhất đóng góp vào thành tích này.

Quý kinh doanh iPhone thành công không phải do một thiết kế mới hoàn toàn như iPhone 6 năm 2014 hay iPhone X 2017. Thay vào đó, iPhone này được hưởng lợi từ một loạt các lựa chọn thông minh của Apple để tiếp thị sản phẩm smartphone của mình.

Dòng iPhone 11 chứa nhiều tính năng mới hấp dẫn

Mỗi năm, Apple lựa chọn những công nghệ và nâng cấp mới để đưa vào mẫu smartphone của năm đó. Danh sách các đề cử thường dài, phụ thuộc không chỉ vào sự sẵn sàng của công nghệ mới của Apple mà còn vào tình hình hiện tại của thị trường và những yếu tố mà khách hàng đánh giá cao.

Sự thành công của quá trình này tùy vào từng năm, và năm 2019 là một thành công lớn. Apple trang bị cho iPhone 11 hai camera sau, một tính năng vốn chỉ rành cho các mẫu cao cấp hơn. Đây là lí do khiến nhiều người muốn sở hữu một chiếc điện thoại mới, ngay cả khi ngân sách của họ không cho phép mua những chiếc iPhone đắt tiền nhất.

Nhiều người sẵn sàng chi cho iPhone 11 Pro hay Pro Max có tới 3 camera, một tính năng hoàn toàn mới của iPhone. Thị trường đã sẵn sàng cho sự thay đổi này. Những camera này tích hợp với phần mềm xử lí ảnh và AI của Apple đã đem lại cho khách hàng chất lượng ảnh rõ nét, có thể thỏa mãn bất cứ nhu cầu chụp ảnh nào.

Apple cũng hi sinh một chút độ mỏng của điện thoại để đổi lấy cục pin to hơn. Thiết kế vật lý này kết hợp với hiệu suất năng lượng mới trong phần mềm giúp iPhone có thời lượng pin dài hơn đáng kể.

Apple tấn công mạnh mẽ hơn vào giá cả

iPhone Pro và Pro Max là những cải tiến lớn so với mẫu smartphone cao cấp năm 2018 về pin, màn hình, và camera, nhưng Apple đã áp đặt mức giá khởi điểm 999 USD và 1099 USD giống như dòng điện thoại năm 2018. Thêm vào đó, công ty này đã định giá iPhone 11 cơ bản với 2 camera sau với mức rất dễ tiếp cận là 699 USD.

iPhone 11 cũng là một cải tiến lớn so với iPhone XR, nhưng Apple đã định giá nó thấp hơn 50 USD so với XR. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi iPhone 11 đã trở thành điện thoại bán chạy nhất của Apple trong 3 quý vừa qua.

Dòng sản phẩm năm 2019 dễ hiểu hơn

iPhone 2018 của Apple – XR, XS, và XS Max mang tên gọi khá khó hiểu. Giá trị tương đối và sự khác biệt về tính năng không rõ ràng ngay lập tức trong tên gọi.

Vào năm 2019, Apple quay lại sử dụng số trong tên của iPhone. Ông lớn này đơn giản hóa dòng sản phẩm mới thành mẫu cơ bản (iPhone 11), một phiên bản cao cấp hơn (iPhone 11 Pro) và phiên bản nâng cao với màn hình lớn (iPhone 11 Pro Max).

Apple biến quá trình mua iPhone trở nên hấp dẫn hơn

Vào năm 2019, Apple bắt đầu kết hợp mua iPhone mới với các sản phẩm khác của công ty. Mọi khách hàng mua một trong những sản phẩm mới (iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV hay Mac) đều nhận được 1 năm Apple TV Plus miễn phí – dịch vụ streaming có giá 4,99 USD/tháng.

Apple cũng ra mắt thẻ tín dụng Apple Card trong năm 2019. Với 3% tiền mặt hoàn lại khi mua tại Apple Store, thẻ tín dụng Apple Card trở thành một chương trình phần thưởng cho những người hâm mộ Apple. Những người mua iPhone mới bằng thẻ Apple Card cũng có thể trả góp trong vòng 24 tháng mà không cần phải trả lãi.

Một quý thành công không đảo ngược xu hướng tăng trưởng đang chững lại của iPhone, nhưng đây là một tín hiệu tốt cho thấy khi Apple cung cấp cho khách hàng một chiếc điện thoại tốt hơn, tên gọi đơn giản hơn và quy trình mua bán đơn giản, hấp dẫn hơn, thì iPhone vẫn có thể tiếp tục là sản phẩm trọng yếu của Apple.