4 tượng đài nhan sắc qua đời ở độ tuổi 30: 1 mỹ nhân ra đi khi đang mang thai gây đau xót tột cùng

Hollywood từ lâu đã là nơi sản sinh những ngôi sao sáng chói, những biểu tượng sắc đẹp và tài năng để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lòng khán giả. Tuy nhiên, không ít nữ diễn viên nổi tiếng đã ra đi khi còn rất trẻ, trong độ tuổi 30, để lại niềm tiếc nuối vô hạn cho người hâm mộ.

Marilyn Monroe (1926 - 1962, qua đời ở tuổi 36)

Marilyn Monroe, tên thật Norma Jeane Mortenson, là biểu tượng sắc đẹp bất tử của điện ảnh thế giới. Sinh ngày 1 tháng 6 năm 1926 tại Los Angeles, California, cô trải qua tuổi thơ khó khăn trong trại trẻ mồ côi và các gia đình nhận nuôi. Từ một người mẫu, Marilyn bước vào Hollywood và nhanh chóng trở thành ngôi sao lớn trong thập niên 1950 nhờ vẻ đẹp quyến rũ, mái tóc vàng óng ánh và nụ cười rạng rỡ.

Những bộ phim như Gentlemen Prefer Blondes (1953), The Seven Year Itch (1955) và Some Like It Hot (1959) đã đưa tên tuổi cô lên đỉnh cao. Không chỉ nổi bật với ngoại hình, Marilyn còn chứng tỏ tài năng diễn xuất qua các vai diễn đa dạng, từ hài hước, ngây thơ đến sâu sắc. Tuy nhiên, cuộc sống cá nhân của cô đầy bi kịch với những cuộc hôn nhân thất bại, áp lực từ danh tiếng và những vấn đề tâm lý nghiêm trọng.

Marilyn qua đời ngày 5 tháng 8 năm 1962, ở tuổi 36, tại nhà riêng ở Los Angeles. Nguyên nhân được xác định là dùng thuốc an thần quá liều, dù nhiều thuyết âm mưu cho rằng cô bị sát hại hoặc tự tử. Sự ra đi của Marilyn là mất mát lớn cho Hollywood, nhưng cô mãi là huyền thoại không thể thay thế trong lịch sử điện ảnh.

Carole Lombard (1908 - 1942, qua đời ở tuổi 33)

Carole Lombard, tên thật Jane Alice Peters, sinh ngày 6 tháng 10 năm 1908 tại Fort Wayne, Indiana, là một trong những ngôi sao sáng của thời kỳ phim câm và đầu kỷ nguyên phim có tiếng. Với vẻ đẹp thanh thoát, mái tóc vàng óng và nụ cười rạng ngời, cô được mệnh danh "Nữ hoàng phim hài" thập niên 1930 nhờ phong cách diễn xuất tự nhiên, thông minh và hài hước, khác biệt với hình tượng nữ tính truyền thống thời bấy giờ.

Cô ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Twentieth Century (1934), My Man Godfrey (1936) – vai diễn mang về đề cử Oscar, và Nothing Sacred (1937). Ngoài đời, Carole là một phụ nữ mạnh mẽ, thẳng thắn và được yêu mến bởi tính cách phóng khoáng. Cô kết hôn với tài tử Clark Gable, tạo nên một trong những cặp đôi quyền lực nhất Hollywood.

Thảm kịch xảy ra vào ngày 16 tháng 1 năm 1942, khi Carole qua đời ở tuổi 33 trong một vụ tai nạn máy bay tại Nevada. Cô đang trên đường trở về từ chuyến vận động bán trái phiếu chiến tranh ủng hộ Thế chiến II. Cái chết đột ngột của Carole khiến Clark Gable suy sụp và gây chấn động Hollywood, để lại niềm tiếc thương cho một tài năng rực rỡ ra đi quá sớm.

Bên cạnh Carole Lombard và Marylin Monroe, có 2 nữ minh tinh khác qua đời khi họ thậm chí còn chưa đầy 30 tuổi:

Sharon Tate (1943 - 1969, qua đời ở tuổi 26)

Sharon Tate sinh ngày 24 tháng 1 năm 1943 tại Dallas, Texas, là biểu tượng sắc đẹp của thập niên 1960 với mái tóc vàng óng, đôi mắt to tròn và vẻ đẹp thanh tao. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu trước khi lấn sân sang diễn xuất. Dù sự nghiệp chưa thực sự đạt đỉnh cao, Sharon đã để lại dấu ấn trong các bộ phim như Valley of the Dolls (1967) và The Fearless Vampire Killers (1967), do chồng cô, đạo diễn Roman Polanski, thực hiện.

Sharon được đánh giá là một ngôi sao đầy triển vọng với vẻ đẹp tự nhiên và phong cách diễn xuất cuốn hút. Cô kết hôn với Polanski và đang mang thai đứa con đầu lòng, hứa hẹn một tương lai hạnh phúc. Nhưng tất cả đã chấm dứt trong một bi kịch kinh hoàng.

Vào đêm 8 rạng sáng 9 tháng 8 năm 1969, Sharon Tate, khi đó 26 tuổi và mang thai 8 tháng, bị sát hại dã man tại nhà riêng ở Los Angeles bởi các thành viên băng đảng Charles Manson. Vụ án gây sốc toàn nước Mỹ, đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ hippie lạc quan. Cái chết của Sharon là nỗi ám ảnh mãi mãi trong lịch sử Hollywood, để lại niềm xót xa cho một tài năng chưa kịp tỏa sáng rực rỡ.

Jean Harlow (1911 - 1937, qua đời ở tuổi 26)

Jean Harlow, tên thật Harlean Harlow Carpenter, sinh ngày 3 tháng 3 năm 1911 tại Kansas City, Missouri, được xem là "quả bom sex" đầu tiên của Hollywood. Với mái tóc bạch kim đặc trưng và thân hình gợi cảm, cô định hình chuẩn mực sắc đẹp thập niên 1930. Jean khởi nghiệp với các vai nhỏ trước khi tỏa sáng trong Hell's Angels (1930), Public Enemy (1931) và Red Dust (1932).

Không chỉ dựa vào ngoại hình, Jean còn được yêu mến bởi phong cách diễn xuất sống động, hài hước và khả năng nhập vai xuất sắc. Cô thường đóng những cô gái mạnh mẽ, quyến rũ nhưng thông minh, trở thành biểu tượng thời đại suy thoái, mang lại niềm vui cho khán giả trong giai đoạn khó khăn. Jean Harlow đã mở đường cho hình tượng nữ diễn viên gợi cảm trong lịch sử điện ảnh.

Jean qua đời ngày 7 tháng 6 năm 1937, ở tuổi 26, do suy thận cấp tính – một căn bệnh hiếm gặp và khó chữa vào thời điểm đó. Cái chết của cô gây sốc cho công chúng và đồng nghiệp, để lại một sự nghiệp dang dở khi đang ở đỉnh cao. Jean mãi được nhớ đến như một ngôi sao sáng chói, người tiên phong trong việc định hình vẻ đẹp Hollywood.

Marilyn Monroe, Carole Lombard, Sharon Tate và Jean Harlow là bốn nữ diễn viên tài năng, xinh đẹp đã để lại di sản quý giá cho Hollywood. Mỗi người đều sở hữu vẻ đẹp riêng biệt và khả năng diễn xuất ấn tượng, từ sự quyến rũ vĩnh cửu của Marilyn, nét hài hước thanh thoát của Carole, vẻ đẹp thanh tao đầy triển vọng của Sharon, đến sự gợi cảm tiên phong của Jean. Tuy nhiên, họ đều ra đi khi còn rất trẻ, vì những bi kịch khác nhau. Dù cuộc đời ngắn ngủi, ánh hào quang của họ vẫn mãi rực rỡ, như những ngôi sao không bao giờ tắt trên bầu trời điện ảnh. Sự ra đi của họ không chỉ là mất mát lớn cho Hollywood mà còn là lời nhắc nhở về sự mong manh của cuộc sống, ngay cả với những người tưởng chừng bất tử dưới ánh đèn sân khấu.