4 triệu người xem màn unbox lì xì 4 cây vàng: 716 triệu đồng vẫn gây tranh cãi!

Đó chính là hot girl “trứng rán” Trần Thanh Tâm và màn tổng kết lì xì ngày mùng 1 Tết giùm con gái - bé Bún.

Mới đây, Trần Thanh Tâm đăng clip mở lì xì của con gái 4 tháng tuổi gây chú ý. Trong dịp Tết năm nay, bé Bún được ba mẹ và ông bà ngoại mừng tuổi 4 cây vàng cùng nhiều phong bao lì xì từ cô dì chú bác họ hàng bên ngoại.

Màn unbox 4 cây vàng lì xì đang gây chú ý

Được biết, cập nhật sáng 18/2 (mùng 2 Tết), giá vàng miếng SJC được một số cửa hàng thông báo mua vào 176 triệu đồng/lượng, bán ra 179 triệu đồng/lượng. Như vậy 4 cây vàng của em bé nhà Trần Thanh Tâm ước tính 716 triệu đồng.

Với những phong bao lì xì có giá trị lớn như vậy, cư dân mạng nhanh chóng chú ý. Chỉ khoảng 17 tiếng sau khi đăng tải, đoạn clip nhận về 4,3 triệu lượt xem. Song ở phần bình luận netizen chia thành 2 luồng ý kiến trái chiều.

Một nửa xin vía, bày tỏ sự thích thú vì sự chuẩn bị kinh tế vững vàng dành cho em bé. Ngược lại, không ít ý kiến cho rằng màn lì xì này “làm content”, “diễn”, “làm màu làm mè” để có clip đăng lên mạng.

Phản ứng này cũng dễ hiểu bởi đây không phải là lần đầu tiên Trần Thanh Tâm và chồng - Mai Thiên Ân làm content xoay quanh những món quà giá trị. Trong những dịp lễ Tết hay ngày đặc biệt, cặp đôi thường tặng nhau nhiều thứ giá trị như vàng, đất đai,...

Chẳng hạn như ngày Valentine vừa qua, Trần Thanh Tâm cũng khoe được chồng tặng 1 cây vàng làm quà lễ Tình nhân. Hồi tháng 11/2025 - lễ đầy tháng con gái, cô được chồng tặng 6 chiếc nhẫn và 3 cây vàng.

Trước đó nữa, khi Trần Thanh Tâm vừa sinh bé Bún, đang ở bệnh viện trong thời gian hồi phục sau sinh thì chồng mang giấy tờ, hồ sơ miếng đất mang tên Trần Thanh Tâm để cô trực tiếp lăn tay, công chứng luôn.

Quà lễ Tình nhân là 1 cây vàng

Đầy tháng con gái nhưng mẹ được tặng 3 cây vàng, 6 chiếc nhẫn

Trần Thanh Tâm được tặng sổ đỏ ngay khi đang hồi phục sức khỏe sau sinh

Trần Thanh Tâm sinh năm 2000, đến từ Gia Lai và được biết đến rộng rãi biệt danh hot girl “trứng rán" sau loạt clip thả thính. Sau khi nổi tiếng trên MXH, Thanh Tâm lấn sân sang diễn xuất và đi thi một số cuộc thi nhan sắc nhưng không đạt kết quả như kỳ vọng. Vì vậy cô nàng tiếp tục làm sáng tạo nội dung và đang có 4,7 triệu người theo dõi trên TikTok.

Cuối năm 2024, Trần Thanh Tâm kết hôn với ông xã doanh nhân. Chú rể của cô nàng là Mai Thiên Ân (sinh năm 1993), là quản lý của Trần Thanh Tâm và cũng đang kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tháng 10/2025, cặp đôi đón em bé đầu lòng.