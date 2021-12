Không chỉ có nguồn gốc lịch sử lâu đời và ý nghĩa sâu xa, tên gọi các địa danh Việt Nam còn ẩn chứa rất nhiều điều thú vị mà nếu không để ý sẽ chẳng biết. Ví dụ, đố bạn: Những tỉnh thành nào ở Việt Nam mà tên gọi có chứa một loài cây?

Trong danh sách 63 tỉnh thành, không phải nơi nào cũng có tên chứa từ hoặc chữ liên quan đến thực vật. Trong đó, có 4 tỉnh nổi bần bật với tên gọi chứa toàn những loài cây quen thuộc, đó là: Bến Tre, Cà Mau, Trà Vinh và Nghệ An.

Bến Tre là tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Tây Nam Bộ). Quá dễ nhận ra tên tỉnh này có hình ảnh cây tre quen thuộc của Việt Nam. Nhưng từ lâu, nhắc tới Bến Tre người ta sẽ nghĩ ngay đến… xứ dừa thay vì tre. Vậy nguyên nhân là do đâu?

Nhắc tới Bến Tre là nghĩ ngay đến xứ dừa thay vì tre!

Được biết, có khá nhiều nguồn tài liệu ghi chép về tên địa danh Bến Tre. Trong đó, nổi tiếng nhất có lẽ là giai thoại nơi đây xưa kia mọc rất nhiều tre. Ngoài ra theo tác giả Vương Hồng Sển và Lã Xuân Thọ, tên địa danh Bến Tre là do hiểu sai từ tiếng Khmer "Srok Kompong Trey" hay "Srok Kompong Treay", mà "Trey" hay "Treay" đều có nghĩa là cá. Theo tác giả, như vậy thì 2 cái tên kia nếu dịch ra sẽ có nghĩa là Bến Cá. Dần dà do sự kết hợp lẫn lộn sẽ biến dạng thành tên như ngày nay.



Trong khi đó, tên gọi Cà Mau có chứa từ cà, liên quan đến loài cây như cà chua, cà tím, cà pháo… Cà Mau là tỉnh cực Nam của nước ta, thuộc khu vực Tây Nam Bộ. Đây cũng là tỉnh duy nhất của cả nước có tới 3 mặt giáp biển.

Được biết, tên gọi Cà Mau được hình thành do từ xa xưa, người Khmer đã gọi tên vùng đất này là "Tưk Kha-mau", có nghĩa là nước đen. Đây là màu nước đặc trưng do lá tràm của thảm rừng U Minh bạt ngàn rụng xuống làm biến đổi màu nước.

Trà Vinh cũng là một tỉnh thuộc vùng Tây Nam Bộ, trong tên có chứa từ trà biểu trưng cho cây trà/ chè xanh. Đây là một tỉnh duyên hải với đường bờ biển dài khoảng 65km. Tên gọi Trà Vinh được cho là có nguồn gốc từ Trà Vàng (prha trapenh) nghĩa là ao Phật hay ao linh thiêng hoặc cũng có lý giải khác là Trah Păng (vùng đất được bồi đắp ở ven sông, ven biển, có nhiều vùng trũng, đầm lầy).

Cuối cùng, Nghệ An là tỉnh mà trong tên có chứa từ liên quan đến cây nghệ, cũng là một loại củ quá phổ biến ở Việt Nam. Có diện tích lên đến 16.493,7 km2, Nghệ An thuộc vùng Bắc Trung Bộ, là tỉnh có diện tích lớn nhất nước ta hiện nay. Về ý nghĩa, cách sách lịch sử cũ dịch từ Nghệ nghĩa là "cai trị", còn An là "yên ổn". Có thể hiểu, vua nhà Lý đã đặt tên Nghệ An với hàm ý "cai trị cho yên ổn".

