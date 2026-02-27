4 tính năng ẩn trên iPhone cực hữu ích có thể bạn vô tình bỏ qua

Lọc tiếng ồn nền giúp cuộc gọi rõ ràng hơn

Kể từ năm 2023, Apple đã âm thầm trang bị cho iPhone khả năng cải thiện chất lượng đàm thoại đáng kinh ngạc nhưng ít người biết đến. Tính năng Voice Isolation (Tách giọng nói) hoạt động như một bộ lọc thông minh, chủ động loại bỏ các âm thanh hỗn tạp xung quanh như tiếng xe cộ, tiếng gió hay tiếng ồn công trường, giúp giọng nói của bạn truyền đi trong trẻo và rõ ràng hơn.

Để kích hoạt, bạn chỉ cần thực hiện cuộc gọi như bình thường. Trong lúc đàm thoại, hãy vuốt mở Trung tâm điều khiển (Control Center), chọn mục Mic Mode và chuyển sang chế độ Voice Isolation. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn Wide Spectrum nếu muốn thu toàn bộ âm thanh môi trường, rất hữu ích cho các cuộc gọi nhóm FaceTime. Hệ thống cũng cung cấp chế độ Automatic để tự động linh hoạt chuyển đổi giữa các tùy chọn tùy theo việc bạn đang nghe bằng loa trong hay loa ngoài.

Làm dịu mắt với độ sáng màn hình thấp hơn mức mặc định

Thói quen sử dụng điện thoại vào ban đêm thường gây mỏi mắt vì ngay cả mức sáng thấp nhất của iPhone đôi khi vẫn còn quá chói. Để khắc phục, Apple cung cấp một tùy chọn trợ năng cho phép giảm độ sáng màn hình xuống thấp hơn cả giới hạn tiêu chuẩn.

Bạn hãy truy cập vào Cài đặt > Trợ năng > Màn hình & Cỡ chữ, sau đó tìm và bật mục Reduce White Point (Giảm điểm trắng). Thanh trượt xuất hiện ngay bên dưới sẽ giúp bạn điều chỉnh cường độ làm tối theo ý muốn. Tính năng này hoạt động bằng cách giảm độ sáng của các điểm ảnh màu trắng và màu sắc rực rỡ, giúp giao diện trở nên dịu nhẹ hơn hẳn, bảo vệ mắt hiệu quả trong môi trường thiếu sáng. Để thuận tiện, bạn có thể thêm phím tắt của tính năng này vào Trung tâm điều khiển để bật tắt nhanh khi cần.

Biến bàn phím thành Trackpad để chỉnh sửa văn bản

Việc di chuyển con trỏ để sửa lỗi chính tả trên màn hình cảm ứng thường thiếu chính xác và dễ gây ức chế. Thay vì chạm và giữ kính lúp theo cách truyền thống, bạn có thể biến toàn bộ bàn phím iPhone thành một bàn di chuột (trackpad) ảo cực kỳ mượt mà.

Thao tác rất đơn giản: nhấn và giữ phím cách (Space bar) cho đến khi các ký tự trên bàn phím mờ đi. Lúc này, bạn chỉ cần lướt ngón tay trên khu vực bàn phím để di chuyển con trỏ đến bất kỳ vị trí nào trong văn bản một cách chuẩn xác. Thủ thuật này giúp việc biên tập, chọn đoạn văn bản hay sửa lỗi nhỏ trở nên nhanh chóng và chuyên nghiệp hơn rất nhiều so với thao tác chạm tay thông thường.

Tăng sự tập trung với tính năng phát âm thanh nền

Không cần cài đặt thêm ứng dụng bên thứ ba, iPhone đã tích hợp sẵn một kho âm thanh thư giãn ngay trong hệ thống để giúp người dùng tập trung làm việc hoặc dễ đi vào giấc ngủ. Tính năng Background Sounds nằm trong phần Cài đặt > Trợ năng > Âm thanh & Hình ảnh.

Tại đây, bạn có thể lựa chọn các loại âm thanh tự nhiên như tiếng mưa rơi, tiếng suối chảy, sóng biển hoặc tiếng ồn trắng. Người dùng hoàn toàn có thể điều chỉnh âm lượng của các âm thanh nền này độc lập với âm lượng hệ thống, thậm chí cho phép chúng phát đè nhẹ nhàng lên nhạc hoặc video khác. Đây là công cụ đắc lực cho những ai thường xuyên làm việc tại quán cà phê ồn ào hoặc cần sự tĩnh lặng để thư giãn trong các chuyến đi xa.



