4 thành viên của nhóm nhạc quốc tế Bond sẽ mặc áo dài biểu diễn

Chương trình "Bond Live in Vietnam" là concert thứ 2 nằm trong khuôn khổ chuỗi chương trình âm nhạc "Good Morning Vietnam" do Báo Nhân dân và IB Group khởi xướng và thực hiện, sau thành công của "Kenny G Live in Vietnam" tổ chức vào tháng 11/2023.

Không chỉ là cầu nối mang âm nhạc đỉnh cao thế giới đến với khán giả trong nước, ban tổ chức "Good Morning Vietnam" còn muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới thông qua MV của các nghệ sĩ quốc tế tham gia chương trình.

Điều đặc biệt hơn nữa khi "Bond Live in Vietnam" không chỉ mang tứ tấu dây lừng danh cùng âm nhạc của họ tới với khán giả Việt Nam mà còn dùng toàn bộ doanh thu bán vé để hỗ trợ cho các nạn nhân bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi).



Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình và 2 thành viên nhóm Bond

Trước khi quay lại Việt Nam biểu diễn trong khuôn khổ chương trình "Bond Live in Vietnam", nhóm đã từng diễn cùng nhiều nghệ sĩ khác trong các show diễn chung vào năm 2015 và 2016. Lần thứ 3 diễn tại Việt Nam và cũng là lần Bond tổ chức concert quy mô lớn nhất với lượng khán giả đông đảo nhất (khoảng 5.000 người).

Khác với các show diễn thương mại được Bond thực hiện suốt 2 thập kỷ qua, "Bond Live in Vietnam" là chương trình đầu tiên của nhóm hướng tới mục đích thiện nguyện khi doanh thu để hỗ trợ cho các nạn nhân của cơn bão số 3 đổ vào các tỉnh miền Bắc hồi đầu tháng 9.

Ban tổ chức cho hay đêm diễn của Bond tại Hà Nội được thực hiện theo format chung và đạt tiêu chuẩn quốc tế về sân khấu cũng như âm thanh. Bond sẽ trình diễn những tác phẩm thành công và quen thuộc nhất với khán giả Việt Nam, trong đó có bản "Victory" huyền thoại. Đặc biệt, 4 thành viên của Bond sẽ lần đầu mặc áo dài khi biểu diễn. Đây cũng là điều chưa từng có trong lịch sử lưu diễn ở nước ngoài của nhóm.

Thành viên Eos Counsell chia sẻ: "Chúng tôi rất vinh dự khi được yêu cầu mặc trang phục truyền thống Việt Nam vì rất thanh lịch và đẹp. Chúng tôi hy vọng có thể biểu diễn trong trang phục đó nhưng cần cánh tay và vai của mình được thoải mái để chơi nhạc". Tania Davis nói: "Phụ nữ Việt Nam trông rất phong cách trong trang phục của họ nên chúng tôi thực sự mong muốn được biểu diễn khi diện áo dài".

4 thành viên nhóm nhạc trả lời nhiều câu hỏi từ báo chí.

Trong 2 lần đến Việt Nam trước đây, nhóm đều có những kỷ niệm tuyệt vời nên họ mong chuyến đi thứ 3 này sẽ mang tới trải nghiệm tương tự. Bốn cô gái Bond đều bày tỏ sự hâm mộ với ẩm thực Việt Nam và đang háo hức được ghé thăm một số danh lam thắng cảnh Việt Nam ngay sau đêm diễn 5/10. Thời gian Bond tới Việt Nam rất ngắn và họ chỉ có vài giờ để ghi hình MV nên Ban Tổ chức đã lên lịch rất chi tiết để đạt hiệu quả tốt nhất.

Bond là tứ tấu đàn dây đến từ Anh với các thành viên Tania Davis (violin), Eos Counsell (violin), Elspeth Hanson (viola) và Gay-Yee Westerhoff (cello). Nhóm nổi tiếng thế giới khi kết hợp nhạc cổ điển với Pop cùng nhiều phong cách trên nền các nhạc cụ điện tử.

Đến nay, Bond đã bán được 5 triệu album, giữ vững danh hiệu là tứ tấu đàn dây thành công nhất thế giới sau hơn 2 thập kỷ ra mắt. Cùng với âm nhạc ấn tượng, Bond ghi dấu ấn đậm nét với khán giả toàn cầu nhờ phong cách biểu diễn bốc lửa và những trang phục vô cùng sexy.

"Bond Live in Vietnam", diễn ra vào 20 giờ ngày 5/10/2024 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, hứa hẹn sẽ là một đêm nhạc nhiều cung bậc cảm xúc trên sân khấu thủ đô Hà Nội.