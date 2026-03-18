4 tháng nữa, dự kiến khởi công cây cầu hơn 5.000 tỷ đồng qua sông Sài Gòn, kết nối phường Tân Thuận với An Khánh

Ngọc Khánh |

Dự kiến, cầu Thủ Thiêm 4 sẽ khởi công vào quý III/2026 và hoàn thành vào quý IV/2028.

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tập trung triển khai Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4, bảo đảm tiến độ giai đoạn trong 2026–2028.

Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 thuộc nhóm A, sử dụng vốn ngân sách Thành phố với tổng mức đầu tư 5.063,6 tỷ đồng. Dự án được chia thành hai dự án thành phần, gồm: Dự án thành phần 1 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng mức đầu tư khoảng 1.385,0 tỷ đồng; Dự án thành phần 2 xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 với tổng mức đầu tư khoảng 3.678,6 tỷ đồng.

Dự án được xây dựng qua sông Sài Gòn, kết nối phường Tân Thuận với phường An Khánh. Cầu Thủ Thiêm có quy mô công trình cấp I, gồm cầu và tuyến đường hai đầu cầu theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị. Mặt cắt ngang cầu gồm 8 làn xe (6 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp), tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 2,16km, trong đó phần cầu dài khoảng 1,635km.

Điểm đầu dự án tại đường Nguyễn Văn Linh (gần cầu Tân Thuận 2), điểm cuối kết nối đường Nguyễn Cơ Thạch trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Dự kiến, cầu Thủ Thiêm 4 sẽ khởi công vào quý III/2026 và hoàn thành vào quý IV/2028, góp phần kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu Nam Thành phố, giảm áp lực giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

UBND Thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (chủ đầu tư các dự án thành phần) chủ động phối hợp với UBND phường Tân Thuận và phường An Khánh rà soát các đồ án quy hoạch phân khu có liên quan; khẩn trương tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình; phối hợp chặt chẽ với các địa phương và đơn vị liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; lập kế hoạch chi tiết triển khai dự án; đồng thời chủ động đề xuất bố trí đủ vốn ngân sách Thành phố để thực hiện các dự án thành phần theo đúng quy định và tiến độ được phê duyệt.

Sở Xây dựng chủ trì tổ chức triển khai Nghị quyết; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện; đẩy nhanh công tác lập, thẩm định, phê duyệt các dự án thành phần, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư công, xây dựng, quy hoạch, đấu thầu và các quy định liên quan.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa tạo bằng AI

Sở Tài chính chủ trì tham mưu bố trí đủ vốn theo tiến độ, theo dõi tình hình giải ngân. Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm điều kiện sống của người dân sau tái định cư bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, đồng thời xử lý các nội dung liên quan đến đất quốc phòng. Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn thi tuyển phương án kiến trúc và rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu khi cần thiết.

UBND phường Tân Thuận và phường An Khánh có trách nhiệm phối hợp triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ dự án. Các sở, ngành liên quan phối hợp giải quyết thủ tục, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

TP Hồ Chí Minh tìm thiết kế tối ưu cho cầu Thủ Thiêm 4

Đồng thời, UBND TP.HCM cũng đã phê duyệt kế hoạch thi tuyển "Phương án kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4", thuộc dự án thành phần 2 của dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4, nhằm lựa chọn thiết kế tối ưu cho công trình giao thông trọng điểm.

Cuộc thi do UBND TP.HCM tổ chức, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông triển khai theo hình thức rộng rãi, không hạn chế số lượng đơn vị tham gia. Các tổ chức tư vấn sẽ được xét chọn qua hồ sơ năng lực trước khi vào vòng thiết kế.

Cuộc thi nhằm tìm phương án kiến trúc hiện đại, khả thi, tạo điểm nhấn cảnh quan, góp phần kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu Nam và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM.

Thời gian thi tuyển dự kiến khoảng 85 ngày kể từ 17/3/2026.


