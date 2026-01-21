4 số điện thoại lừa đảo Vietcombank cảnh báo toàn bộ khách hàng

Thời gian gần đây, nhiều người dân phản ánh việc nhận được các cuộc gọi hoặc tin nhắn qua Zalo, Messenger từ những đối tượng tự xưng là nhân viên Vietcombank. Kẻ gian thường sử dụng các đầu số lạ như 02366888766, 02488860469, 02888865154 hay 1900355561 để tiếp cận nạn nhân. Điểm chung của thủ đoạn này là đánh vào tâm lý muốn được cấp hạn mức tín dụng cao hoặc mở thẻ nhanh chóng của khách hàng.

Cuộc gọi từ các đầu số lạ tự xưng là nhân viên Vietcombank khả năng cao là lừa đảo

Thủ đoạn nguy hiểm nhất hiện nay là việc kẻ gian sử dụng hệ thống giả lập tổng đài tự động. Khi nhấc máy, khách hàng sẽ nghe thông báo: "Chúc mừng quý khách đã đủ điều kiện phát hành thẻ tín dụng. Nhấn phím 1 để gặp nhân viên tư vấn". Nếu người dân tò mò làm theo, kẻ gian sẽ ngắt máy và gọi lại trực tiếp để "chăm sóc".

Tại bước này, chúng sẽ dẫn dụ nạn nhân cung cấp hình ảnh hai mặt thẻ, số CCCD, và đặc biệt là mã OTP. Một chiêu bài mới cũng được ghi nhận là kẻ gian yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào một tài khoản lạ với lý do "nâng điểm tín dụng" hoặc "thanh toán phí hồ sơ" để đủ điều kiện mở thẻ. Thực chất, đây là hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền trực tiếp hoặc dùng thông tin thẻ của nạn nhân để liên kết với ví điện tử, từ đó thực hiện các giao dịch mua sắm hàng giá trị cao như iPhone, MacBook khiến tài khoản của nạn nhân bị trừ tiền ngay lập tức.

Trước tình trạng lừa đảo diễn biến phức tạp, Vietcombank khẳng định ngân hàng không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin bảo mật như mật khẩu VCB Digibank, mã OTP hay hình ảnh thẻ qua điện thoại hay tin nhắn. Do đó, người dân tuyệt đối không chia sẻ các dữ liệu này cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là công an hay nhân viên ngân hàng.

Đồng thời, người dùng cần cảnh giác cao độ, không truy cập vào các đường link lạ hoặc quét mã QR không rõ nguồn gốc được gửi qua email hay mạng xã hội. Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ, hãy chủ động liên hệ qua các kênh chính thức của Vietcombank. Việc nắm vững các nguyên tắc bảo mật và thường xuyên cập nhật các thủ đoạn lừa đảo mới là cách tốt nhất để tự bảo vệ tài sản của chính mình trong kỷ nguyên số.