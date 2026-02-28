Bàn ăn không chỉ là nơi cung cấp dinh dưỡng, mà còn là "lớp học" đầu tiên về nhân cách và thứ bậc trong gia đình. Đáng tiếc, nhiều cha mẹ hiện nay lại biến nơi này thành nơi nuông chiều con cái vô điều kiện. Những thói quen tưởng chừng như là yêu thương, chăm sóc thực chất lại đang âm thầm nuôi dưỡng nên những đứa trẻ ích kỷ, chỉ biết nhận lấy mà không biết cho đi.

Nếu không chấn chỉnh ngay 4 sai lầm dưới đây, bạn đang tự tay đào tạo nên một "kẻ thụ hưởng" chuyên nghiệp trong tương lai.

Để con đặc quyền ăn trước cả người lớn

Hình ảnh đứa trẻ ngồi vào bàn và thản nhiên ăn trước khi ông bà, cha mẹ cầm đũa đã trở nên quá quen thuộc trong nhiều gia đình. Cha mẹ thường tặc lưỡi: "Trẻ con biết gì, cho nó ăn trước kẻo đói". Chính cái "tặc lưỡi" này đã xóa sổ khái niệm về thứ bậc và sự tôn trọng trong tâm trí đứa trẻ.

Ảnh minh họa: Douyin

Khi được ưu tiên ăn trước, trẻ sẽ mặc định mình là trung tâm của vũ trụ, là người quan trọng nhất và mọi người có nghĩa vụ phải xoay quanh nhu cầu của mình. Sự ích kỷ nảy mầm từ đây: trẻ sẽ không bao giờ học được cách chờ đợi hay nhường nhịn người khác.

Miếng ngon nhất luôn tự động rơi vào bát của con

Trong mỗi bữa cơm, những phần ngon nhất, bổ nhất thường được cha mẹ, ông bà gắp cho trẻ một cách vô điều kiện. Hành động này vô tình hình thành cho trẻ một tư duy độc chiếm: "Đồ ngon nhất phải thuộc về mình". Trẻ sẽ không còn cảm thấy cảm động trước sự hy sinh của người lớn, mà coi đó là một đặc quyền hiển nhiên.

Lớn lên, những đứa trẻ này sẽ chỉ biết tìm kiếm những gì tốt nhất cho bản thân, mặc kệ sự thiếu thốn hay khó khăn của những người xung quanh, kể cả là cha mẹ mình.

Biến bàn ăn thành "sân khấu" phục vụ trẻ

Sai lầm này cực kỳ phổ biến: cha mẹ vừa ăn vừa dỗ dành, chạy theo đút từng thìa cơm, hoặc cho con xem iPad, điện thoại chỉ để con chịu nuốt. Bữa ăn lúc này không còn là sự chia sẻ mà là cuộc thương lượng, nơi trẻ nắm quyền "sinh sát". Trẻ sẽ coi việc ăn uống là "ban ơn" cho cha mẹ và vì thế, cha mẹ phải làm gì đó để trả ơn lại. Kiểu giáo dục này khiến trẻ lớn lên luôn đòi hỏi được phục vụ, thiếu kỹ năng tự lập và luôn mong chờ người khác phải làm hài lòng mình thì mới chịu hợp tác.

Ảnh minh họa: Asia-Pacific Images Studio/ Getty Images

Không bao giờ để trẻ tham gia vào việc chuẩn bị và dọn dẹp

Nhiều cha mẹ có tư duy "con chỉ việc ăn thôi, cả thế giới để mẹ lo". Trẻ không phải nhặt rau, không phải dọn bát đũa, càng không phải lau bàn sau khi ăn xong. Khi không phải nhúng tay vào bất cứ công đoạn lao động nào để có được bữa cơm, trẻ sẽ hoàn toàn mù tịt về giá trị của sự lao động.

Trẻ nhìn thấy bữa cơm dọn ra như một phép màu và coi đó là trách nhiệm của người khác. Sự lười biếng và tính hưởng thụ từ đó mà ra. Trẻ sẽ lớn lên với tâm thế của một "ông chủ/bà chủ", chỉ biết ngồi chờ thành quả mà không bao giờ hiểu được nỗi vất vả của người tạo ra nó.

Bàn ăn chính là tấm gương phản chiếu sự giáo dưỡng của một gia đình. Đừng để sự nuông chiều mù quáng biến đứa trẻ thành kẻ chỉ biết sống cho riêng mình. Hãy dạy con biết nhường miếng ngon, biết chờ người lớn và biết thu dọn bát đũa sau khi ăn. Đó mới là cách để con lớn lên thành một người có giáo dưỡng và biết trân trọng cuộc sống.