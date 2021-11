4 "quý bà" say sưa sát phạt ăn thua, mỗi ván 66 triệu đồng

Ngày 2/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, cho biết đơn vị đã triệt phá thành công 1 sới bạc tại phường An Hòa, bắt quả tang 4 người phụ nữ đang sát say sưa sát phạt.



Theo thông tin ban đầu, chiều 29/10, lực lượng làm nhiệm vụ Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá bất ngờ "đột kích" kiểm một căn nhà tại phường An Hòa. Tại đây, ngành chức năng phát hiện và bắt quả tang 4 "quý bà" gồm: Trần Thị Trắng Em (49 tuổi), Lư Thị Phụng (38 tuổi), Trần Thị Ni Na (36 tuổi, cùng ngụ TP Rạch Giá) và Trần Thị Quế Chi (43 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thuận) đang sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài tứ sắc ăn thua bằng tiền.

Tại đây, tổ công tác thu giữ tang vật gồm 10 bộ bài cùng số tiền 700 triệu đồng khi kiểm tra chiếu bạc và trên người các đối tượng trên.

Qua làm việc, những "quý bà" trên khai nhận hàng ngày cả nhóm cùng nhau đến nhà Trắng Em đánh bài với số tiền ăn thua mỗi ván là 66 triệu đồng và người này thu tiền xâu mỗi ván 900 ngàn đồng.