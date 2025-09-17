4 phút 30 giây của 1 lễ khai giảng gây bão mạng: Đổi mới cũng tốt đó, nhưng phải biết giới hạn ở đâu!

Mới đây, đoạn video ghi lại phần trình diễn văn nghệ tại lễ khai giảng của một trường tiểu học ở Đồng Nai đã gây ra làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Trong video, các em học sinh mặc đồng phục đứng trên bục sân khấu và thể hiện vũ đạo theo nền nhạc tiếng Anh có ca từ khá nhạy cảm. Trang phục của các em khá đáng yêu, không có gì phản cảm, nhưng chính cách chọn bài hát cùng một vài động tác vũ đạo chưa phù hợp đã khiến tiết mục trở nên gây tranh cãi.

Nhiều bình luận cho rằng, cả ca khúc lẫn điệu nhảy không phù hợp với lứa tuổi tiểu học, nhất là khi được trình diễn trong một buổi lễ trang trọng như khai giảng năm học. "Mới tiểu học thôi, đã thế còn đưa các bé nữ lên bục nhảy như vũ công. Ôi môi trường sư phạm", một phụ huynh thẳng thắn bày tỏ.

Đoạn video ghi lại phần trình diễn văn nghệ tại lễ khai giảng gây tranh luận (Ảnh cắt từ clip)

Sự lo lắng từ phía phụ huynh

Phần lớn phản ứng đều xuất phát từ tâm lý lo ngại về môi trường giáo dục của con. Với nhiều người, sân khấu học đường vốn gắn liền với những ca khúc quen thuộc như "Mái trường mến yêu" hay "Em yêu trường em". Bởi vậy, việc đưa vào một tiết mục có động tác lắc hông, uốn người được xem là đi ngược lại sự trong sáng của lứa tuổi.

Một số phụ huynh còn nhấn mạnh, buổi lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống giáo dục lại xuất hiện tiết mục như vậy càng gây phản cảm. "Truyền thống giáo dục của nhà trường có dạy những vũ đạo này không? Tôi nghĩ Ban giám hiệu cần cân nhắc", một ý kiến gay gắt.

Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng không thể mãi duy trì những tiết mục quen thuộc, nhàm chán. Trẻ em cũng cần có sân chơi hiện đại, bắt kịp xu hướng âm nhạc, vũ đạo. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là sự chọn lọc. Có rất nhiều ca khúc thiếu nhi được phối lại sôi động, nhiều bài nhảy tập thể trẻ trung, đẹp mắt mà vẫn giữ được sự hồn nhiên.

Điều này cho thấy, vấn đề không nằm ở việc có nên đổi mới hay không, mà là đổi mới như thế nào để vừa hấp dẫn, vừa an toàn, phù hợp. Khi thiếu định hướng, sự du nhập từ mạng xã hội dễ dẫn đến việc con trẻ tiếp nhận những yếu tố lệch chuẩn về thẩm mỹ, biểu diễn.

Sự việc này là lời nhắc nhở để các trường thận trọng hơn trong khâu duyệt tiết mục văn nghệ. Văn nghệ học đường không chỉ là phần giải trí, mà còn mang tính giáo dục, truyền tải thông điệp về văn hóa, thẩm mỹ và giá trị truyền thống. Nếu sơ suất, những hình ảnh chưa phù hợp dễ làm tổn hại đến niềm tin của phụ huynh và dư luận.

Trong bối cảnh hội nhập, trẻ em khó tránh khỏi ảnh hưởng của các nền tảng trực tuyến. Vì vậy, vai trò định hướng của thầy cô càng trở nên quan trọng. Một bài hát vui tươi, một điệu nhảy gắn kết tập thể có thể tạo nên ký ức đẹp thay vì tranh cãi.