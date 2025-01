4 phim 18+ cực hay không xem phí cả cuộc đời: "Sex and the city" rất đỉnh nhưng thua xa siêu phẩm này

4 bộ phim 18+ dưới đây đều gây chú ý vì có những cảnh nóng thiêu đốt màn hình. Thế nhưng, điều giúp chúng trở thành kinh điển đương nhiên phải là chất lượng nội dung, giá trị nghệ thuật và diễn xuất ấn tượng của dàn cast.

Các bộ phim 18+ dưới đây đều được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ chất lượng nội dung và những giá trị nghệ thuật tuyệt vời.

Bridgerton

Cái tên đầu tiên trong danh sách là "Bridgerton". Tác phẩm này đưa khán giả về thời kỳ Nhiếp chính tại London trong những năm 1800, kể câu chuyện về một gia tộc thượng lưu qua lời của người phụ nữ bí ẩn Lady Whistletown.

Tại đây, khán giả sẽ thấy loạt âm mưu tranh đoạt quyền lực, những cuộc hôn nhân ẩn chứa đầy toan tính lợi ích, những câu chuyện tình yêu đong đầy cảm xúc và dĩ nhiên cũng chẳng thiếu các cảnh nóng thiêu đốt màn hình. Qua hành trình tìm chồng của các tiểu thư quý tộc, "Bridgerton" phơi bày những góc khuất và mặt trái của xã hội phong kiến, nơi mà phụ nữ không bao giờ có được tự do đích thực.

"Bridgerton" mang tới cho khán giả những câu chuyện trong giới thượng lưu tại Anh trong thời kỳ Nhiếp chính.

Normal people

Tiếp theo, chúng ta có "Normal people" (tựa Việt: "Giữa hai chúng ta"), tác phẩm với kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Sally Rooney. Đặt bối cảnh trong thời kỳ suy thoái ở Ireland, bộ phim mang tới câu chuyện tình yêu đong đầy cảm xúc giữa Marianne Sheridan và Connell Waldron.

Marianne Sheridan là một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp, lớn lên trong một gia đình giàu có. Dẫu vậy, trước khi gặp Connell Waldron, cuộc sống của cô chẳng mấy liên quan tới hai từ hạnh phúc. Connel Waldron là một chàng trai có thân phận khác xa so với Marianne Sheridan. Anh lớn lên mà không có bóng dáng người cha bên cạnh, mẹ thì làm thuê cho nhà Marianne Sheridan.

Daisy Edgar-Jones và Paul Mescal đóng chính trong "Normal people".

Connel Waldron và cô tiểu thư Marianne Sheridan lại cùng nhau trải qua một mối tình đầy cảm xúc. Họ có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, cháy bỏng nhưng cũng phải trải qua những "nốt trầm" đầy oan trái, bi thương.

"Normal people" là một tác phẩm gắn mác 18+. Dù vậy, những cảnh nóng trong phim được đánh giá là đầy tính nghệ thuật, gia tăng cảm xúc của khán giả và góp phần tạo nên một tác phẩm tuyệt vời. Bộ phim không chỉ được khán giả đại chúng đón nhận mà còn được giới chuyên môn đánh giá cao. Đây được xem là một trong những phim truyền hình hay nhất trước giờ của BBC.

Sex and the city

Nhắc đến những bộ phim 18+ kinh điển của điện ảnh phương Tây thì không thể bỏ qua "Sex and the city". Nội dung phim kể những câu chuyện tình bạn, tình yêu và cuộc sống của 4 người phụ nữ Carrie Bradshaw, Charlotte York, Miranda Hobbes, Samantha Jones.

Ra mắt lần đầu vào năm 1998, tác phẩm này được đánh giá là có ảnh hưởng sâu rộng tới văn hóa đại chúng, nhất là với lĩnh vực thời trang. "Sex and the city" mang đến sự tác động sâu sắc đến thời trang xa xỉ, khiến các mặt hàng và thương hiệu cao cấp trở nên quen thuộc với khán giả truyền hình, nâng tầm các phụ kiện xa xỉ thành biểu tượng văn hóa.

"Sex and the city" là một bộ phim kinh điển, giành được nhiều giải thưởng và có ảnh hưởng tới văn hóa đại chúng.

Với chất lượng nội dung tuyệt vời, dĩ nhiên "Sex and the city" gặt hái được nhiều thành công tại các giải thưởng lớn. Phim nhận tổng cộng 210 đề cử tại các giải thưởng lớn nhỏ khác nhau, chiến thắng 55 lần.

Game of thrones

Tác phẩm cuối cùng trong danh sách là "Game of thrones" (tựa Việt: "Trò chơi vương quyền"). Dựa trên bộ tiểu thuyết ăn khách "A song of ice and fire" của tác giả George R. R. Martin, "Game of thrones" đưa khán giả tới với lục địa giả tưởng Westeros và Essos, nơi có các lãnh chúa, gia tộc lâu đời cũng như là cả những thế lực phi nhân loại bí ẩn. Tất cả bị cuốn vào trong vòng xoáy âm mưu, tranh đấu quyền lực cực kỳ khốc liệt và bạo tàn.

"Game of thrones" có thể nói là một trong những series truyền hình hay nhất trong lịch sử ngành điện ảnh.



"Game of thrones" được ca ngợi là bộ phim hay truyền hình bậc nhất thế kỷ 21 nhờ kịch bản xuất sắc tuyệt đối, diễn xuất hoàn hảo của dàn diễn viên. Phim mang tới nhiều giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật và giá trị sản xuất. Các tình tiết trong "Game of thrones" luôn rất khó đoán trước, dàn nhân vật chính luôn có thể chết bất cứ lúc nào. Đây cũng là điểm đặc biệt khiến cho "Game of thrones" nổi bật so với những tác phẩm khác.

Xuyên suốt 8 mùa, "Game of thrones" có vô số cảnh nóng trần trụi cũng như các cảnh bạo lực. Dù gây tranh cãi, thế nhưng không thể phủ nhận rằng chúng góp phần rất lớn trong việc tạo nên bầu không khí chung cho cả bộ phim.

Screen Rant đặt "Game of thrones" ở vị trí số 1 trong danh sách 10 chương trình truyền hình quan trọng nhất mọi thời đại.

"Game of thrones" thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà không bộ phim truyền hình nào làm được khi nhận tới 47 giải Primetime Emmy, bao gồm 3 lần được vinh danh cho giải "Phim truyền hình xuất sắc" vào các năm 2015, 2016 và 2018. Tại giải Quả cầu Vàng danh giá, tác phẩm này cũng nhận được 4 đề cử ở hạng mục "Loạt phim truyền hình hay nhất" vào các năm 2012, 2015, 2016 và 2018.

Cho những ai chưa biết, loạt phim nổi tiếng toàn cầu "Game of thrones" còn có phần ngoại truyện mang tên "House of the Dragon" được chiếu trên HBO vào năm 2022. Trong năm 2025, ngoại truyện của phim mang tên "A knight of the seven kingdoms" cũng sẽ được ra mắt.