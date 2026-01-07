HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
4 ô tô va chạm liên hoàn ở TPHCM, một người bị thương

Nguyễn Dũng |

Sáng 7/1, tại giao lộ Lê Lợi – Dương Công Khi (xã Hóc Môn, TPHCM) xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 4 ô tô, gồm 2 xe đầu kéo container và 2 xe tải khiến một tài xế bị thương, giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài.

Theo thông tin ban đầu, sáng 7/1, các phương tiện lưu thông trên đường Lê Lợi theo hướng về đường Lê Quang Đạo. Khi đến giao lộ Lê Lợi – Dương Công Khi thì 4 ô tô bất ngờ xảy ra va chạm liên hoàn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, một xe tải cỡ nhỏ bị biến dạng nặng phần đầu, mắc kẹt phía sau thùng container. Nhiều mảnh vỡ văng ra mặt đường, gây cản trở lưu thông của các phương tiện qua khu vực.

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn.

Theo người dân địa phương, vụ tai nạn khiến tài xế xe tải bị thương, được người dân hỗ trợ đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Các phương tiện bị hư hỏng nặng.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT cùng các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ va chạm.

