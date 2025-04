4 người trong gia đình về quê bị xe tải chở rác tông tử vong ở Long An

Tối 26-4, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Long An cho biết 2 nạn nhân bị thương nặng trong vụ xe tải chở rác tông vào 2 xe máy chở những người trong gia đình về quê, đã tử vong. Như vậy, tất cả 4 nạn nhân đều tử vong trong vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng này.

Hiện trường vụ tai nạn

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 7 giờ cùng ngày, xe ô tô tải (loại xe chở rác) do tài xế Trần Văn Hậu (45 tuổi; ngụ thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) điều khiển, lưu thông hướng từ huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) về Quốc lộ 62 (huyện Tân Thạnh). Khi đang lưu thông trên Quốc lộ N2, đoạn qua xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh thì va chạm với 2 xe máy lưu thông chiều ngược lại.

Vụ va chạm khiến Phan Hoài Tánh (18 tuổi; ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) và bà Nguyễn Thị Thùy Dung (46 tuổi; ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) tử vong tại chỗ. Anh Nguyễn Võ Quốc Tuyền (23 tuổi; ngụ huyện Củ Chi) và em Phan Hoài Tính (16 tuổi; ngụ huyện Trà Ôn) bị thương nặng, được cấp cứu tại bệnh viện. Bốn người gặp nạn là người trong gia đình, đang trên đường về quê dịp cuối tuần. Chiếc xe tải gây tai nạn thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Tân Thạnh.

Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với tài xế Trần Văn Hậu, hiện đang chờ kết quả.

Theo thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Long An, báo cáo từ công an thì xác định nguyên nhân ban đầu do xe tải bị mất lái, chạy qua phần đường ngược lại nên gây ra tai nạn.