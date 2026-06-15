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4 người trong gia đình ở Lâm Đồng ngộ độc sau ăn nấm rừng, một người tử vong

THIÊN TRANG
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Sau khi hái nấm trong rừng về nấu rồi ăn, 4 người trong gia đình ở Lâm Đồng bị đau bụng, nôn ói, phải nhập viện cấp cứu và một người đã tử vong do ngộ độc.

Ngày 15/6, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng thông tin, bệnh nhân Y.D. (SN 1992, trú tại xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng) tử vong sau nhiều ngày điều trị vì ngộ độc nấm rừng.

4 Người ở Lâm Đồng ngộ độc nấm rừng: Một người tử vong sau ăn - Ảnh 1.

Các loại nấm thường thấy trong rừng ở Đà Lạt và vùng phụ cận khi mùa mưa kéo đến.

Theo đó, ngày 13/6, anh D. hái nấm mọc hoang dại ở trong rừng rồi mang về chế biến, làm món ăn cho cả gia đình.

Sau bữa ăn, anh D. cùng vợ là chị H. (SN 1995) cùng 2 con nhỏ xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. 4 người trong gia đình anh D. được người dân đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Đơn Dương cấp cứu, sau đó tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng điều trị.

Anh D. bị ngộ độc, rơi vào trạng thái hôn mê sâu, phải lọc máu và điều trị tích cực song đến ngày 15/6, người này tử vong. Một người con của anh D. bị ngộ độc nặng, tiếp tục nằm viện để điều trị.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng phát thông báo, đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu trên địa bàn chủ động các phương án phòng, chống ngộ độc nấm cho người dân.

Theo ngành y tế Lâm Đồng, địa phương đang bước vào mùa mưa, độ ẩm cao, các loại nấm phát triển nhiều, người dân và du khách thu hái nấm để sử dụng dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc.

Do vậy, đơn vị đề nghị chính quyền địa phương tăng cường thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm; khuyến cáo người dân không thu hái, chế biến, sử dụng nấm hoang dại, nấm lạ hoặc nấm nghi ngờ gây độc. Đồng thời, địa phương cần hướng dẫn người dân cách nhận biết triệu chứng, biện pháp phòng ngừa ngộ độc một số loại nấm độc; hướng dẫn người dân đến cơ sở y tế cấp cứu khi xuất hiện các triệu chứng sau khi ăn nấm như buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, chóng mặt…

Các xã, phường, đặc khu được ngành y tế đề nghị nắm bắt tình hình tại địa phương, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ ngộ độc do nấm độc; phối hợp với ngành y tế trong công tác điều tra, xử lý vụ việc, hạn chế thấp nhất số người mắc và tử vong do ngộ độc thực phẩm.

Tags

ngộ độc nấm rừng

bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng

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