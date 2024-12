4 người sống "phông bạt" ồn ào nhất Việt Nam năm 2024, top 1 đang cố tẩy trắng

“Phông bạt” cũng là từ khóa được cư dân mạng quan tâm trong năm 2024. Đỉnh điểm là việc UBMTTQ tung hàng chục nghìn trang sao kê ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão Yagi. Hàng loạt màn giả mạo để tạo cho mình một vỏ bọc tích cực, một cuộc đời sang chảnh đã bị các “Conan internet” khui ra, tạo nên “đại hội” xin lỗi lớn chưa từng thấy.

Louis Phạm và 5 lần 7 lượt bị tố “phông bạt”, xuất hiện trở lại dù gây tranh cãi lớn

Louis Phạm (Phạm Như Phương, sinh năm 2003) là một cái tên được netizen liên tục “check VAR” trong năm 2024.

Ở vụ “phông bạt” tiền ủng hộ từ thiện, Louis Phạm cố tình dùng dãy icon thật dài để che số tiền ủng hộ, khiến nhiều người cho rằng cô đã chuyển khoản hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên khi số tiền ủng hộ được sao kê, cư dân mạng tìm ra 3 hoá đơn chuyển tiền có thông tin khớp với nội dung và thời gian chuyển khoản mà cựu VĐV chia sẻ trước đó.

Trong khi ở thực tế, 3 giao dịch đến từ tài khoản tên Phạm Như Phương có số tiền lần lượt là 500.000 đồng, 10.000 đồng và 1 triệu đồng.

Không lâu sau đó, Louis Phạm đã lên tiếng. Cô thừa nhận mình đã “cố tình che số tiền quyên góp và điều hướng dư luận". Cô cho biết đây là hành động "dại dột", “thiếu đạo đức, gây ảnh hưởng xấu tới dư luận, xã hội và gia đình" đồng thời cho biết mình đã lấp liếm cho cái sai của bản thân. Sau khi được gia đình chỉnh đốn, Louis Phạm nhận thấy sai lầm và chính thức lên tiếng, xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện tương tự.

Trước đó, hồi tháng 6/2024, Louis Phạm từng bị cho là “mượn” ảnh số dư tài khoản ngân hàng, mượn ảnh hàng hiệu của người khác để flex.

Cụ thể, Louis Phạm từng đăng ảnh số dư tài khoản hơn 800 triệu đồng nhưng netizen phát hiện ra một người khác từng đăng tải ảnh số dư này trước cô nàng. Đặc biệt, 2 hình ảnh này khớp nhau đến từng chữ số và cả mốc thời gian cap màn hình. Ngoài ra nhiều người cũng cho rằng cựu VĐV cố tình note ghi chú dài để che đi phần chú thích của chính chủ.

Hay một cô gái cũng tố Louis Phạm sử dụng hình ảnh của mình đăng tải từ năm 2020 để "sống ảo" trên Instagram và thẳng tay tag tên cựu VĐV. Cô gái còn tiết lộ Louis Phạm đã liên hệ với mình để giải thích. Tin nhắn được cho là của Như Phương như sau: “Em ngủ dậy thấy như thế em cũng giật bắn cả mình. Em sẵn sàng đền bù thiệt hại, vì thật sự là em không biết gì luôn á”. Vì cách nói chuyện này, chủ nhân bài tố vốn định xóa nhưng lại thôi.

Những hình ảnh khác được cho là Louis Phạm "phông bạt"

Hiện tại, Louis Phạm đã hoạt động bình thường trở lại trên MXH. Cô vẫn tiếp tục chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống dư dả như đi du lịch khắp nơi, đi đánh golf, khoe nhà mới đang thi công và được bạn trai yêu thương chiều chuộng.

Ngoài ra cựu VĐV còn khoe những skill nhào lộn hay đam mê nhảy múa như hồi còn đi thi đấu. Tuy nhiên phía dưới những clip và hình ảnh của cô, cư dân mạng vẫn để lại nhiều bình luận không chấp nhận việc "tẩy trắng".

Hình ảnh mới đây của Louis Phạm

Việt Anh Pí Po liên tục xin lỗi nhưng netizen quay lưng

Cũng bị tố “phông bạt” từ vụ sao kê tiền ủng hộ, Việt Anh Pí Po lại bị phát hiện giả mạo ảnh chuyển khoản.

Theo đó, Việt Anh Pí Po khoe ủng hộ 20 triệu đồng nhưng sau đó bị phát hiện số tiền chỉ có 1 triệu đồng. Sau đó anh chàng thừa nhận “phông bạt” và xin lỗi nhưng lại đổ lỗi cho một người trong nhóm thực hiện giao dịch, vì tin tưởng mà không kiểm tra lại.

Việt Anh Pí Po

"Vì sự thiếu suy nghĩ, kém cỏi của bản thân, tôi đã chỉnh sửa để chia sẻ lên mạng xã hội với số dư sai lệch. Hành động này của tôi là đáng lên án và sai trái", Việt Anh nói. Anh chàng cũng cho biết sau đó anh đã chuyển lại 20 triệu đồng vào tài khoản của MTTQ.

Tuy nhiên clip xin lỗi này gây phẫn nộ vì việc Việt Anh Pí Po đổ lỗi. Sau đó anh chàng phải xoá clip đi và viết một lời xin lỗi khác.

Từ đó đến nay, Việt Anh vẫn khoá tài khoản TikTok, không đăng thêm clip nào nữa. Ở Facebook, page chú chó Butin của Việt Anh mới hoạt động trở lại từ cuối tháng 11/2024 vừa qua. Tính đến hiện tại page cũng chỉ có 2 bài đăng, một post là ảnh của Butin và một post kêu gọi hoạt động giúp đỡ thú cưng bị bỏ rơi.

Việt Anh Pí Po vẫn khoá TikTok từ đó đến nay

Yến Tattoo bị "lật tẩy" chiêu trò, quay lại chạy show như chưa có chuyện gì

Yến Tattoo cũng giả mạo ảnh màn hình chuyển khoản ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão Yagi. Cô từng khoe bill ủng hộ với dãy chữ số lấp ló khiến nhiều người cho rằng con số phải đến hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên đến tối 15/9, cô được phát hiện ra chỉ có 1 giao dịch 500.000 đồng, không giống như con số từng được chia sẻ trước đó. Netizen cho rằng cô đã “phù phép” lên hàng trăm triệu, để lại nhiều bình luận chê cười “phông bạt”.

Sáng 16/9, Yến Tattoo đã chính thức lên tiếng về sự việc. Cô thừa nhận mình đã fake bill chuyển khoản nhưng không phải vì “phông bạt” mà để “người cho Yến ứng tiền biết được là mình có ủng hộ và nếu có xin ứng thêm các bên khác thì cũng sẽ có cơ sở để họ nhìn vào”. Cô cũng khẳng định con số được fake không phải 500 triệu như nhiều người đang nói.

Yến Tattoo nói thêm rằng mình đã ủng hộ 2 lần trong ngày 11/9, tổng cộng 5,5 triệu đồng. Sau đó cô ứng thêm của các bầu show và ủng hộ thêm 20 triệu vào sáng 13/9.

Sau sự việc, Yến Tattoo nhanh chóng trở lại hoạt động bình thường trên social, thậm chí cô còn chia sẻ lịch trình làm việc dày đặc trong tháng 11 và tháng 12.

Yến Tattoo gần đây

Bạn gái Hồng Thanh bị check VAR lối sống “phông bạt”, tuyên bố ở ẩn

Trường hợp mới nhất bị tố “phông bạt” là Bivi Vũ - bạn gái Hồng Thanh.

Vào tháng 11 vừa qua, Hồng Thanh công khai bạn gái mới là hot girl lai Bivi Vũ. Tuy nhiên ngay lập tức, cô nàng vướng nghi vấn về lối sống “phông bạt” cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh người khác thành ảnh của mình. Cụ thể, Bivi Vũ có 2 hình ảnh giống y hệt 2 hot girl Trung Quốc, chỉ khác mỗi mặt.

Bạn gái Hồng Thanh (bên phải) dùng ảnh của các hot girl Trung Quốc

Sau khi thông tin được lan truyền, cư dân mạng đã có thái độ không tích cực và không đồng tình với Bivi Vũ. Thậm chí có người còn đặt cả nghi vấn về học vấn hay cuộc sống sang chảnh, hào nhoáng của cô.

Chỉ 1 ngày sau, Bivi Vũ đã lên tiếng. Cô thừa nhận chuyện dùng hình ảnh người khác, sau đó ghép mặt bản thân vào và chỉnh sửa rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Lý do của việc làm này do cô đưa ra là ít chụp ảnh và cảm thấy không có quá nhiều khác biệt so với thực tế. Đồng thời, cô cho biết thêm những hình ảnh khoe túi xách đồ hiệu đang được nhiều trang mạng chia sẻ đã có từ 4 - 5 năm trước còn thời gian gần đây cô đã “ở ẩn”, nên chưa bao giờ có ý định khoe khoang hay cố tình phô trương.

Bạn gái Hồng Thanh cũng phủ nhận chuyện sống “phông bạt” gia thế.

Bivi Vũ cũng gửi lời xin lỗi đến những cá nhân, tập thể chịu ảnh hưởng tiêu cực từ câu chuyện của cô, xin rút kinh nghiệm sâu sắc và khẳng định sẽ rút lui khỏi MXH.

