4 ngày nghỉ Tết có 2.778 ca cấp cứu do... đánh nhau

Thống kê ngày 14/2 của Bộ Y tế cho thấy trong 4 ngày nghỉ Tết đã có 20.206 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông. Trong đó 8.519 trường hợp phải nhập viện điều trị, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Có 115 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về, nhiều hơn 11 ca so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cũng cho biết, tổng số ca cấp cứu do đánh nhau trong ngày mùng 3 Tết là 781 trường hợp, tăng 21,7% so với cùng ngày năm ngoái (Tết Canh Tý). Số ca nặng phải nhập viện điều trị, theo dõi là 361 trường hợp, giảm 23,7%; có 23 trường hợp phải chuyển viện tuyến trên, có 3 ca tử vong.

Trong 4 ngày nghỉ Tết đã có tổng cộng 6.770 trường hợp khám, cấp cứu do tai nạn sinh hoạt, lao động, chiếm 7,5% trong tổng số khám, cấp cứu bệnh viện, trong đó 5 trường hợp đã tử vong.

So sánh 4 ngày nghỉ Tết từ 7 giờ sáng ngày 29 Tết đến 7 giờ sáng ngày Mùng 3 Tết Tân Sửu 2021 với cùng kỳ Tết Canh Tý 2020, số ca khám cấp cứu liên quan đến TNGT giảm -1,2%, số ca tử vong do TNGT tăng 10,6%. Số ca khám, cấp cứu do tai nạn pháo nổ giảm 9,3%. Số ca khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ khác giảm 63,8%. Số ca cấp cứu tai nạn đánh nhau tăng 18,3%, số ca tai nạn do đánh nhau phải nhập viện giảm 29,2%.

Tai nạn giao thông giảm cả số ca đến khám, cấp cứu và nhập viện, nhưng số ca tử vong không giảm; tai nạn đánh nhau không giảm; tai nạn do pháo nổ giảm so với Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, bảo đảm công tác thường trực cấp cứu cho nhân dân.