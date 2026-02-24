4 năm chiến tranh của Tổng thống Zelensky: Thoát âm mưu ám sát bí mật, sở hữu 1 điều nhiều người mơ ước

Nhiều người cho rằng sức mạnh trụ vững của ông đến từ kỹ năng chính trị, cùng với những bài phát biểu truyền cảm hứng, đã khiến ông được so sánh với Winston Churchill.

Vị tổng thống bất ngờ

Ở tuổi 48, và sau gần 7 năm tại vị, Zelensky là người trẻ nhất từng lãnh đạo một Ukraine độc lập. Không có kinh nghiệm chính trị nào trước khi tranh cử tổng thống, vì đã dành nửa đầu sự nghiệp của mình trong ngành giải trí, ông cũng là vị Tổng thống gây bất ngờ nhất.

Ông nổi tiếng nhờ bộ phim truyền hình ăn khách "Đầy tớ của nhân dân", trong đó ông đóng vai một giáo viên nghèo bất ngờ trở thành tổng thống.

Khi ông lần đầu tiên tuyên bố tranh cử, nhiều người cho rằng đó là một trò đùa. Nhưng họ đã ngừng cười khi Zelensky đánh bại đương kim tổng thống Petro Poroshenko, với hơn 73% số phiếu bầu.

Phong cách xuất hiện trước công chúng qua các video selfie của ông Zelensky

Ông Zelensky cũng rất tự nhiên trước ống kính. Mặc dù vẫn trả lời phỏng vấn và tổ chức họp báo, nhưng cách ông thích giao tiếp với mọi người nhất là thông qua các video trực tiếp, một ý tưởng do chính ông nghĩ ra, theo lời người viết diễn văn và cố vấn truyền thông của ông, Dmytro Lytvyn.

"Ngay từ ngày đầu tiên, ông ấy đã quyết định phải giải thích cho mọi người hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ chúng tôi làm ít video hơn, nhưng tổng thống nghĩ rằng điều đó rất quan trọng, khi chiến tranh vẫn tiếp diễn, để cho mọi người thấy rằng ông ấy đang ở đây và đang làm điều gì đó", Lytvyn nói với CNN tại Kiev.

Các video đôi khi được quay bằng điện thoại của ông, theo kiểu selfie nhưng lại gây được tiếng vang. Các binh sĩ ở tiền tuyến đã nói với CNN về sự phấn khích của họ khi đơn vị của họ được nhắc đến. Ông ấy nói tiếng Ukraina – điều không phải là sở trường của ông. Giống như nhiều người đến từ các vùng phía đông của Ukraine, Zelensky lớn lên nói tiếng Nga. Ông chỉ hoàn thiện khả năng sử dụng tiếng Ukraina của mình khi trưởng thành.

Những giờ phút huy hoàng nhất của Zelensky với tư cách là một nhà lãnh đạo đến khi đất nước ông đang trải qua những thời khắc đen tối nhất. Khi ông quyết định ở lại Kiev trong lúc quân Nga đang tiến sát, đó là dấu hiệu cho nhiều người thấy rằng ông là một nhà lãnh đạo mà họ có thể tin tưởng.

Andrii Sybiha, người từng là phó tham mưu trưởng của Zelensky trong cuộc xâm lược và hiện là Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã có mặt khi Zelensky đưa ra quyết định đó.

"Ông ấy có một sự lựa chọn. Mạng sống của ông ấy và gia đình, hay chấp nhận tối hậu thư, cái gọi là thỏa thuận đầu hàng. Ông ấy đã từ chối và gia đình ông ấy ở lại Ukraine. Tôi thực sự đánh giá cao sức mạnh và tinh thần của ông ấy," Sybiha nói với CNN.

Việc vợ của Zelensky, Olena, cùng với các con của họ là Oleksandra và Kyrylo, cũng ở lại, càng củng cố thêm cảm giác đó.

Olenna Zelenska nói với CNN rằng bà cảm thấy "nỗi sợ hãi tột độ" trong những ngày đầu tiên. Sau đó, điều này chuyển thành nỗi sợ hãi thường trực mà bà cố gắng xua tan. "Bởi vì nếu không, nó sẽ ngăn cản bạn sống một cuộc sống bình thường. Nỗi sợ hãi này đôi khi cố gắng trỗi dậy… nhưng tôi không cho phép mình chìm đắm trong đó quá lâu", bà nói.

Gần như chỉ sau một đêm, tỷ lệ ủng hộ ông Zelensky tăng vọt từ 37% lên 90%.

Sống sót qua các cuộc ám sát

Năm 2025, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết họ đã bắt giữ hai đại tá trong Cơ quan An ninh nhà nước Ukraine (UDO) vì có mục đích ám sát Tổng thống Zelensky.

UDO là đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ các nhân vật quan trọng hàng đầu của Ukraine.

Theo báo Independent (Anh), trong một cuộc phỏng vấn năm ngoái, ông Zelensky cho biết ông biết ít nhất "5 hoặc 6" nỗ lực nhằm kết liễu mình.

Trong khi đó, vào tháng 3, có thông tin cho hay nhà lãnh đạo Ukraine đã bị nhắm tới hàng chục lần. Đỉnh điểm có tuần ông Zelensky sống sót qua 3 âm mưu ám sát.

Chiến dịch tấn công bất ngờ vào khu vực Kursk của Nga

Ukraine đã đẩy lùi được cuộc tấn công ban đầu của Nga vào Kiev và, trong vòng vài tháng, đã giành lại được những vùng đất rộng lớn ban đầu bị Moscow chiếm giữ.

Nhưng những thành công của Ukraine đã bị chững lại sau khi Kherson được giải phóng vào tháng 11/2022. Sau khi cuộc phản công được kỳ vọng rộng rãi vào mùa hè năm 2023 không thành hiện thực, tình trạng bế tắc trên chiến tuyến tiếp tục diễn ra.

Cho đến khi Tướng Oleksandr Syrskyi, phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào vùng Kursk của Nga vào tháng 8/2024. Động thái này đã mang lại một cú hích lớn cho tinh thần của Ukraine và làm chậm bước tiến của Nga dọc theo mặt trận phía đông.

Nhưng cú hích đó cũng không kéo dài lâu – năm 2025 chủ yếu được đánh dấu bằng cuộc tấn công chậm chạp, dai dẳng của Nga dọc theo chiến tuyến dài 1.200 km. Tình trạng bế tắc tiếp tục và, khi chiến tranh bước sang năm thứ tư, Ukraine tiếp tục phải vật lộn dọc theo chiến tuyến. Các cuộc đàm phán hòa bình dường như bị đình trệ, với việc Nga vẫn giữ vững các yêu cầu tối đa mà Zelensky không sẵn sàng thỏa hiệp.

Cuộc họp "thảm họa" với ông Trump ở Nhà Trắng

Sau khi trở lại Nhà Trắng, Trump đã có lập trường gay gắt hơn nhiều đối với Ukraine so với người tiền nhiệm.

Cuộc họp giữa 2 vị Tổng thống Mỹ và Ukraine, được truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới, trở thành thảm họa, kết thúc với việc Trump và Phó Tổng thống JD Vance cáo buộc Zelensky không muốn hòa bình và không đủ biết ơn.

Tuy nhiên, nó lại mang đến cho Zelensky sự ca ngợi ở Ukraine. Tỷ lệ ủng hộ của ông tăng lên và Yulia Svyrydenko, Thủ tướng Ukraine, nói với CNN rằng Tổng thống đã bảo vệ lập trường của người dân Ukraine.

Hành trình chính trị thăng trầm

Bốn năm sau khi chiến tranh bắt đầu, Zelensky vẫn có tỷ lệ ủng hộ mà nhiều nhà lãnh đạo chỉ có thể mơ ước.

Tỷ lệ ủng hộ với ông Zelensky: Tin tưởng (màu xanh); phản đổi (đỏ); chưa rõ (vàng)

Mặc dù tỷ lệ này đã biến động kể từ khi chiến tranh bắt đầu, giảm xuống trong các cuộc phản công không thành công của Ukraine và các vụ bê bối tham nhũng, nhưng theo dữ liệu thăm dò từ Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv (KIIS), tỷ lệ này chưa bao giờ xuống dưới 52%.