Giữa thời điểm Hội nghị cấp cao APEC 2026 diễn ra tại Trung Quốc, nhóm máy bay khổng lồ của Nga đã rời Đà Nẵng sau chuyến ghé thăm thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu hàng không.

Theo thông tin từ các trang theo dõi hàng không, nhóm 4 máy bay Nga từng xuất hiện tại sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày 17/11 đã rời Việt Nam trong sáng 19/11, sau khoảng hai ngày lưu lại.

Chuyên gia theo dõi hàng không AviVector cho biết nhóm máy bay đã trở về căn cứ Ukrainka ở vùng Viễn Đông của Nga, kết thúc hành trình khứ hồi giữa Nga và Việt Nam.

Đáng chú ý, thời điểm nhóm máy bay này rời Việt Nam trùng với ngày cuối cùng của Hội nghị cấp cao APEC 2026, diễn ra tại Thâm Quyến, Trung Quốc từ ngày 18 đến 19/11, với sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hai chiếc Tu-95MS sở hữu 4 động cơ, tổng công suất 60.000 mã lực

Trong nhóm máy bay trên có hai chiếc Tu-95MS mang số hiệu RF-94188 và RF-94202. Đây là dòng máy bay nổi tiếng với kích thước đồ sộ và hệ thống động cơ cánh quạt đặc biệt.

Tu-95MS cất cánh từ Đà Nẵng

Mỗi chiếc Tu-95MS được trang bị 4 động cơ tuốc bin cánh quạt Kuznetsov NK-12MP, công suất khoảng 15.000 mã lực mỗi động cơ, tương đương tổng cộng 60.000 mã lực.

Đặc biệt, mỗi động cơ sử dụng hai bộ cánh quạt quay ngược chiều nhau, tạo nên thiết kế rất dễ nhận diện. Tổng cộng, một chiếc Tu-95MS có tới 32 lá cánh quạt.

Về kích thước, Tu-95MS dài khoảng 49 m, sải cánh hơn 50 m, trọng lượng cất cánh tối đa gần 190 tấn. Dù sử dụng động cơ cánh quạt, máy bay vẫn có thể đạt tốc độ hơn 800 km/h và tầm bay trên 10.000 km.

Hai chiếc Il-76 cao gần bằng tòa nhà 5 tầng

Hai máy bay còn lại thuộc dòng Il-76, nổi bật với phần thân lớn, cánh đặt cao và bốn động cơ phản lực.

Theo thông số của phiên bản Il-76MD, máy bay có chiều dài khoảng 46,6 m, sải cánh 50,5 m và chiều cao tới 14,76 m, tương đương một tòa nhà 5 tầng thông thường.

Il-76MD cất cánh từ Đà Nẵng

Trọng lượng cất cánh tối đa có thể đạt khoảng 190 tấn. Máy bay được thiết kế với khoang hàng rộng, cửa bốc dỡ lớn ở phía đuôi và hệ thống càng đáp nhiều bánh, có khả năng vận chuyển hàng hóa, thiết bị kích thước lớn trên những hành trình dài.

Trước đó, hình ảnh cả bốn máy bay Nga đỗ tại sân bay Đà Nẵng đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu hàng không. Trong đó, hai chiếc Tu-95MS gây chú ý với hệ thống cánh quạt độc đáo, còn cặp Il-76 nổi bật bởi kích thước đồ sộ.