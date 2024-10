4 mẫu sedan sắp ra mắt: Đều là xe nhập khẩu, một cái tên phổ biến với nhiều gia đình Việt Nam

Toyota Camry

Sự bền bỉ và đáng tin cậy của Toyota Camry đã giúp mẫu xe này duy trì được sự quan tâm của khách hàng trong nhiều năm qua. Không chỉ là một chiếc sedan phổ biến cho gia đình, Camry còn thu hút khách hàng nhờ sự cân bằng giữa hiệu suất, thiết kế và giá trị.

Trong bối cảnh có nhiều tin đồn về sự "chết dần" của các dòng sedan, Toyota Camry vẫn vững vàng với vị thế là một trong những mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ tính đến hết quý 3 năm 2024. Tại Việt Nam, mẫu xe này cũng liên tục dẫn đầu doanh số trong phân khúc sedan hạng D.

Nguồn tin từ đại lý Toyota cho biết, Camry thế hệ mới sắp bán tại Việt Nam vào cuối 2024. Dự kiến trong tháng 10, nhà máy mới cho phép đại lý nhận đặt hàng của khách.

Toyota Camry mới sẽ không còn bản 2.5Q. Thay vào đó, hãng gia tăng số lượng bản hybrid tại Việt Nam từ một lên hai và đều là loại kết hợp máy xăng 2.5 cùng môtơ ở cầu trước. Bản 2.0 thuần xăng vẫn được giữ lại.

Điều đặc biệt là mẫu xe này mang phong cách thiết kế hoàn toàn mới, với nhiều đường nét tương đồng với dòng Crown, tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ và hiện đại.

Không chỉ thay đổi về thiết kế, Toyota Camry 2024 còn được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến như cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động ba vùng, và màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto. Bên cạnh đó, hệ thống âm thanh JBL 6 loa, trợ lý ảo “Hey Toyota”, màn hình hiển thị HUD 10 inch, lẫy chuyển số trên vô-lăng và sạc không dây cũng góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng.

Đặc biệt, Camry mới sẽ được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense 3.0 với hàng loạt tính năng hỗ trợ lái an toàn, đáp ứng tối đa nhu cầu di chuyển an toàn và tiện nghi.

Hiện tại, Toyota Camry đang được nhập khẩu từ Thái Lan và phân phối tại Việt Nam với giá bán dao động từ 1,22 đến 1,495 tỷ đồng. Giá bán phiên bản mới được dự đoán có thể sẽ cao hơn phiên bản hiện tại.

Honda Civic

Honda Civic có thể là mẫu xe mới khác xuất hiện ở VMS 2024 diễn ra vào tháng 10/2024. Các đại lý đã nhận đặt cọc mẫu xe này với dự kiến 3 phiên bản, vẫn nhập Thái Lan.

Nhà sản xuất ôtô Nhật Bản đã xác nhận sẽ mang tùy chọn động cơ Hybrid về Việt Nam trong cuối năm nay bên cạnh các bản động cơ xăng hiện hành. Đây là lựa chọn động cơ lai lần đầu có trên chiếc sedan hạng C đến từ Nhật Bản ở thị trường Việt Nam.

Xe được nâng cấp thiết kế phần đầu và mâm mới, hệ thống cảm biến va chạm trước/sau và đặc biệt là động cơ hybrid.

Honda Civic e:HEV RS sử dụng động cơ xăng 2.0 kết hợp với một mô-tơ điện tạo ra công suất 200 mã lực. Trong khi đó, Civic vẫn giữ bản G và RS dùng động cơ xăng 1.5 tăng áp công suất 176 mã lực.

Ngoài ra, Honda Civic mới còn tích hợp nhiều tính năng tiện ích hiện đại như gói an toàn Honda Sensing, sạc không dây, hệ thống giải trí với dàn loa Bose 12 loa cao cấp, và dịch vụ kết nối Honda Connect.

Đáng chú ý, mức giá của Honda Civic lần này được công bố thấp hơn so với thế hệ trước, với giá khởi điểm chỉ từ 730 triệu đồng cho phiên bản 1.5E, làm tăng sức hút cho dòng sedan hạng C này.

Aion ES

AION đã ra mắt thương hiệu nhưng xe chưa chính thức trình làng Việt Nam. Theo thông tin từ hãng, xe đang ở Việt Nam là bản tạm nhập, còn bản thương mại sẽ về trong tháng 10.

Nằm trong lô xe đầu tiên về Việt Nam, Aion ES là mẫu ô tô điện hiếm hoi mang kiểu dáng sedan.

Với kích thước dài và rộng 4.810 x 1.880 (mm), AION ES có thể xếp vào phân khúc của Toyota Camry. Tuy nhiên, các thông số cho thấy mẫu xe này sẽ có mức giá dễ tiếp cận, ngang với các mẫu sedan hạng C như Honda Civic, Kia K3, Mazda3.



Xe có thiết kế nội ngoại thất khá đơn giản. Ngoại thất có cụm đèn LED, mâm 17 inch. Bên trong trang bị đồng hồ cơ, màn hình cảm ứng trung tâm, cần số dạng núm xoay, điều hòa tự động 2 vùng…

Ở Trung Quốc, Aion ES dùng pin dung lượng 58 kWh với tầm hoạt động 510 km, dung lượng 68 kWh với tầm hoạt động 610 km. Động cơ điện của xe cho công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm.

Tuy nhiên, vấn đề lớn của Aion ES 2025 nói riêng và ô tô điện nói chung (trừ VinFast) là thiếu vắng hệ thống trạm sạc, khiến xe chỉ có thể di chuyển trong thành phố.

Tại Thái Lan, chiếc sedan thuần điện Aion ES 2025 có giá 850.000 bath (khoảng 583 triệu đồng). Khi chính thức bán ra thị trường Việt Nam, nhiều khả năng sẽ nằm ở mức khoảng 600 triệu đồng, tương đương phân khúc sedan hạng B và C tùy phiên bản.

BYD Han

BYD Han sẽ là cái tên tiếp theo được thương hiệu xe điện Trung Quốc mang về Việt Nam. Hiện nhiều đại lý BYD đã bắt đầu nhận cọc Han và hẹn giao xe vào cuối năm nay.

Xét về kiểu dáng, Han EV trông giống Porsche Taycan hơn bởi phần đuôi vuốt kiểu coupe.

Nội thất của Han EV đi theo hướng hiện đại và sang trọng, khác hẳn những mẫu xe khác cùng nhà BYD.

Trong khoang lái, xe bố trí vô-lăng bọc da, tích hợp tính năng sưởi. Bảng đồng hồ LCD 12,3 inch ở phía sau cung cấp thông tin rõ ràng về vận hành xe. Trên bảng taplo, màn hình trung tâm Ultra HD kích thước 15,6 inch gây ấn tượng với khả năng xoay ngang hoặc dọc.

Theo trang chủ BYD, Han EV có 2 tùy chọn phiên bản. Phiên bản tiêu chuẩn sẽ có tầm hoạt động 545 km/lần sạc, với một mô-tơ dẫn động ở cầu trước. Phiên bản cao cấp (Flaship) sẽ có 2 mô-tơ điện (1 bánh trước và 1 bánh sau) giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,9 giây và tầm hoạt động lên tới 605 km/lần sạc.

Về an toàn, BYD Han EV được trang bị 11 túi khí, phanh ABS, ESP, EBD, chức năng nhận diện biển báo giao thông, tự động phanh khẩn cấp, điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo đâm va trước, cảnh báo chuyển làn đường, hỗ trợ giữ làn chủ động, cảnh báo đâm va phía sau, kiểm soát điểm mù, hỗ trợ tắc nghẽn giao thông TJA,…

Tại thị trường Trung Quốc, mức giá bán của Han EV dao động từ 209.800 đến 299.800 nhân dân tệ, tương đương khoảng 720 triệu đến 1,03 tỷ đồng.