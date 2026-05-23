HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

4 mẫu iPhone không còn được cập nhật

Huỳnh Duy
|

4 dòng iPhone quen thuộc với người dùng Việt có thể không còn được cập nhật.

Apple dự kiến giới thiệu iOS 27 tại sự kiện WWDC diễn ra vào ngày 8/6 tới. Tuy nhiên, bên cạnh những nâng cấp đáng chú ý về giao diện và trí tuệ nhân tạo, bản cập nhật này cũng có thể đánh dấu việc “khai tử” hỗ trợ đối với 4 mẫu iPhone đời cũ.

Theo nguồn tin rò rỉ từ tài khoản Instant Digital trên Weibo, iOS 27 nhiều khả năng sẽ chỉ hỗ trợ từ dòng iPhone 12 trở lên. Điều này đồng nghĩa với việc 4 thiết bị hiện vẫn chạy được iOS 26 sẽ không còn nằm trong danh sách tương thích, bao gồm:

iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max có thể sẽ không được cập nhật iOS mới. (Ảnh minh hoạ)

- iPhone 11 Pro Max

- iPhone 11 Pro

- iPhone 11

- iPhone SE thế hệ thứ hai

Nếu thông tin trên chính xác, đây sẽ là năm thứ hai liên tiếp Apple loại bỏ hỗ trợ cho nhiều mẫu iPhone cũ trong bản cập nhật iOS lớn hằng năm. Trước đó, dòng iPhone XS đã bị dừng hỗ trợ khi iOS 26 ra mắt.

Dù vậy, các thiết bị không được nâng cấp lên iOS 27 vẫn sẽ tiếp tục nhận các bản cập nhật iOS 26 trong thời gian tới. Tuy nhiên, những bản cập nhật này chủ yếu tập trung vào vá lỗi và bảo mật, thay vì bổ sung tính năng mới.

iOS 27 được đồn đoán sẽ mang đến hàng loạt thay đổi đáng chú ý, trong đó có phiên bản Siri mới tích hợp sâu hơn với AI, giao diện “Liquid Glass” cùng nhiều tính năng thuộc hệ sinh thái Apple Intelligence.

Tuy nhiên, phần lớn các tính năng AI trọng tâm của Apple được cho là sẽ chỉ hoạt động trên dòng iPhone 15 Pro trở lên. Điều đó đồng nghĩa việc một số thiết bị dù hỗ trợ iOS 27 vẫn có thể không sử dụng được toàn bộ tính năng mới mà Apple giới thiệu.

Tags

iphone

điện thoại

cập nhật phần mềm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại