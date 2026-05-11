4 lựa chọn điện thoại hấp dẫn về AI và camera cho người trẻ

Trí tuệ nhân tạo (AI) và camera đang là hai yếu tố được người dùng quan tâm hàng đầu khi nâng cấp điện thoại. Trong tầm giá 10-12 triệu, đây là 4 mẫu điện thoại cân trọn những nhu cầu nói trên của người dùng trẻ.

Galaxy A57/A37 5G

Dòng Galaxy A luôn được xem là "chiến thần" doanh số của Samsung khi nhiều năm liền góp mặt trong danh sách 10 mẫu điện thoại bán chạy nhất thế giới, lấn lướt cả nhiều mẫu flagship từ các thương hiệu lớn. Thế hệ mới nhất là Galaxy A57/A37 5G tiếp tục mang đến nhiều cải tiến AI hàng đầu phân khúc điện thoại dành cho giới trẻ, đồng thời trang bị camera mạnh mẽ, thách thức mọi điều kiện ánh sáng.

Bộ công cụ Awesome Intelligence trên Galaxy A57/A37 5G mang đến cho người dùng nhiều trải nghiệm AI hữu dụng trong đời sống. Trong đó phải kể đến Find the Look (Circle to Search 3.0), tính năng cho phép Gen Z "soi" toàn bộ thông tin về outfit, từ áo quần, túi xách, giày dép, phụ kiện… chỉ trong một lần khoanh tròn duy nhất. Camera cũng là điểm mạnh của Galaxy A57/A37 5G, đặc biệt là khi quay đêm. Tính năng Nightography (Mắt thần bóng đêm) giúp người trẻ dễ dàng bắt trọn vibe đêm khi đi cà phê, xuống phố cùng bạn bè. Ảnh chụp đêm của thiết bị có màu sắc tự nhiên, trong trẻo và ít nhiễu. AI cũng được ứng dụng trong chụp ảnh chân dung, giúp tự động nhận diện và phân tích chủ thể nhanh chóng.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro

Mẫu điện thoại thông minh của Xiaomi được đánh giá cao bởi các tính năng AI như xoá vật thể thông minh (AI Erase Pro), thay thế bầu trời (AI Sky Replacement). Camera của máy được đánh giá là có chất lượng tốt, có thể nâng cấp chất lượng hình ảnh thông qua những tính năng AI như tự động làm mịn da (AI Beautify & Portrait) và loại bỏ vết bẩn hoặc nếp nhăn trên quần áo (AI Magic Eliminate)…

Oppo Reno15 F 5G

OPPO Reno15 F 5G gây ấn tượng với các tính năng AI như AI Mind Space (Trợ lý lưu trữ và quản lý ý tưởng thông minh), AI Translate (dịch thuật theo thời gian thực), xoá vật thể thừa… Camera cho chất lượng hình ảnh tố, ứng dụng AI trong việc hỗ trợ cân bằng sáng, chụp ảnh ngược sáng và ảnh chân dung.

Vivo V70 FE

Vivo V70 FE sở hữu tính năng AI hỗ trợ nhiếp ảnh và chỉnh sửa hình ảnh thông qua bộ công cụ AI Imaging Studio. Điểm nhấn của bộ công cụ này bao gồm AI Erase (xóa vật thể), AI UHD (tăng độ nét), AI Best Face (tối ưu mặt), AI Magic Weather (thay đổi thời tiết) và AI Four-Season Portrait (chân dung bốn mùa). Hệ thống camera tối ưu khi chụp xa cũng là ưu điểm của dòng sản phẩm này.

Các mẫu điện thoại mới ra mắt kể trên là minh chứng rõ nét cho cuộc đua thần tốc về AI và trải nghiệm camera. Điện thoại dành cho giới trẻ không đơn thuần là một thiết bị liên lạc hay lướt mạng xã hội mà đang trở thành trợ thủ đắc lực cho Gen MZ cho việc khi lại mọi khoảnh khắc cuộc sống, sáng tạo nội dung và nâng tầm phong cách mỗi ngày.

