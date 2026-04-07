4 loại cây thơm phức, mang lại hạnh phúc và may mắn: Rất nên trồng trong nhà

Trong đời sống thường ngày, có những loại cây mang hương thơm dễ chịu thường được nhiều người yêu thích vì vừa làm đẹp nhà, vừa tạo bầu không khí tích cực. Không ít loại còn được xem là biểu tượng của may mắn, niềm vui và hạnh phúc trong không gian sống.

Nhiều nghiên cứu về khứu giác cho thấy mùi hương có mối liên hệ chặt chẽ với ký ức và cảm xúc. Khi con người ngửi thấy một mùi quen thuộc, não bộ có thể nhanh chóng gợi lại những trải nghiệm tích cực, từ đó tạo ra cảm giác vui vẻ, nhẹ nhõm hơn. Đó cũng là lý do có những mùi hương chỉ thoảng qua nhưng vẫn đủ khiến tâm trạng thay đổi rõ rệt. Dưới đây là 4 loại cây có hương thơm mà bạn có thể tham khảo để trồng trong nhà.

4 loại cây là “sứ giả” của hạnh phúc và may mắn

1. Các loại cây họ cam quýt

Nhóm cây họ cam quýt bao gồm cam, chanh, bưởi… luôn được nhắc tới đầu tiên khi nói về những mùi hương có khả năng “nâng mood”. Mùi thơm của cam, chanh thường gợi cảm giác sạch sẽ, tươi sáng. Chỉ một thoáng hương hoa, lá hoặc vỏ quả của những loại cây này cũng đủ khiến không gian bớt nặng nề, mang lại cảm giác nhẹ nhõm hơn.

Đây cũng là nhóm hương được nhiều người xem là có khả năng tiếp thêm năng lượng, giúp tinh thần tỉnh táo và tạo ấn tượng tích cực. Riêng hương chanh còn thường được gắn với cảm giác thư thái, giảm căng thẳng, vì vậy rất phù hợp với những ai muốn ngôi nhà luôn có bầu không khí tươi vui.

Trong không gian sống, các loại cây họ cam quýt trồng chậu là lựa chọn đáng cân nhắc. Không chỉ tạo mùi thơm dịu nhẹ từ lá và quả, chúng còn mang tới cảm giác sung túc, tròn đầy. Với nhiều gia đình, đây là kiểu cây vừa đẹp, vừa mang ý nghĩa may mắn và hạnh phúc.

2. Hoa oải hương

Oải hương từ lâu nổi tiếng nhờ cảm giác dịu nhẹ mà nó mang lại. Hương thơm này thường được yêu thích bởi sự êm ái, nhẹ nhàng, không quá gắt nhưng đủ để làm dịu bầu không khí trong phòng. Đây là loại cây phù hợp với những ai thích một góc sống chậm, muốn ngôi nhà trở thành nơi nghỉ ngơi đúng nghĩa sau một ngày dài.

Không chỉ tạo cảm giác thư giãn, oải hương còn khiến không gian trở nên mềm mại và lãng mạn hơn. Một chậu oải hương đặt gần cửa sổ, nơi có ánh sáng tốt, có thể trở thành điểm nhấn đẹp mắt, đồng thời gợi cảm giác bình an và hạnh phúc rất rõ.

Với nhiều người, oải hương không chỉ là một loại cây có mùi thơm dễ chịu mà còn là biểu tượng của sự an yên. Sự hiện diện của loài cây này trong nhà đôi khi không quá phô trương, nhưng lại đủ để khiến không gian sống trở nên dễ chịu hơn từng ngày.

3. Hoa nhài

Hoa nhài là một trong những mùi hương quen thuộc nhất khi nhắc tới các liệu pháp hương thơm. Hương nhài ngọt nhưng thanh, dịu mà vẫn đủ nổi bật. Đây là mùi hương thường được nhắc tới nhờ khả năng giúp giảm cảm giác lo âu và tăng sự tỉnh táo.

Không chỉ vậy, hoa nhài còn gắn với tình yêu, sự lãng mạn và những cảm xúc tích cực. Với nhiều gia đình, hoa nhài không chỉ là cây để ngắm mà còn là một cách tạo ra cảm giác vui vẻ và hạnh phúc rất nhẹ nhàng trong đời sống hằng ngày. Mùi hương của nó không quá nồng, nhưng đủ để để lại ấn tượng sâu và tạo nét riêng cho không gian sống.

4. Cây vani

Vani vốn được lấy từ quả của một loài cây thuộc họ lan. Trong thế giới mùi hương, đây là nguyên liệu rất được trân trọng nhờ vẻ ngọt ngào và chiều sâu cảm xúc mà nó gợi ra. Vani là mùi hương rất dễ nhận ra. Chỉ cần thoảng qua, nhiều người đã lập tức liên tưởng tới kem, bánh ngọt, những ngày lễ hay căn bếp ấm cúng. Chính sự gần gũi ấy khiến vani trở thành một trong những mùi hương dễ đánh thức ký ức đẹp và tạo cảm giác hạnh phúc rõ rệt.

Đây là kiểu mùi hương không rực rỡ nhưng rất dễ gây thiện cảm. Vani thường đem lại cảm giác tròn đầy, ngọt dịu và thư giãn, giống như một cái ôm ấm áp trong không gian sống. Vì thế, nó đặc biệt hợp với những người thích sự nhẹ nhàng, gần gũi và muốn căn nhà luôn có cảm giác thân thuộc.

