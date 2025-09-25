HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

4 hãng này góp nhiều xe nhất trong top 5 CCA 2025: Toyota áp đảo về lượng, VinFast, Honda có mẫu ở nhiều hạng mục

AP Team |

Trong tổng cộng 10 hạng mục về xe tại Car Choice Awards 2025, Toyota là thương hiệu có sự xuất hiện nhiều nhất trong các top 5 với 6 mẫu xe khác nhau. VinFast xếp sau với 4 mẫu, còn Honda và Ford góp mặt 3 mẫu.


Kết thúc vòng bình chọn, 12 hạng mục Car Choice Awards (CCA) 2025 đã tìm ra những gương mặt có lượt bình chọn cao nhất từ phía người dùng. Tuy nhiên, các mẫu xe còn lại trong các top 5 hoàn toàn có cơ hội giành chiến thắng chung cuộc, bởi kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào điểm số từ Hội đồng Thẩm định chuyên môn (HĐTĐCM).

Trong 12 hạng mục đã được công bố từ ban tổ chức CCA 2025, 9 hạng mục sẽ vinh danh các mẫu xe, còn 3 hạng mục khác sẽ vinh danh thương hiệu và nội dung về xe. Ngoài ra, theo dự kiến, trong đêm Gala CCA diễn ra vào ngày 3/10/2025 tới đây, ban tổ chức sẽ mang tới bất ngờ khi công bố thêm một giải thưởng khác về xe mà hiện chưa được tiết lộ.

Ở top 5 thuộc 9 hạng mục về các mẫu xe được HĐTĐCM chấm điểm cao nhất và lọt vào đề cử, Toyota, VinFast, Honda và Ford là những thương hiệu đóng góp trên 2 mẫu. Có những mẫu xuất hiện trong nhiều hạng mục khác nhau.

Toyota - 7 mẫu xe, 5 hạng mục

4 hãng này góp nhiều xe nhất trong top 5 CCA 2025: Toyota áp đảo về lượng, VinFast, Honda có mẫu ở nhiều hạng mục- Ảnh 1.

Mẫu xe nằm trong top 5Hạng mục được đề cử
Toyota Vios

Xe Gia đình của năm Hạng dưới 600 triệu đồng

Toyota Corolla Cross

Xe Hybrid của năm

Toyota Camry

Xe Hybrid của năm

Toyota Innova Cross

Xe Gia đình của năm Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng

Toyota Alphard

Xe Gia đình của năm Hạng 2-5 tỷ đồng

Toyota Land Cruiser Prado

Xe Gia đình của năm Hạng 2-5 tỷ đồng

Toyota Innova

Xe Dịch vụ của năm

Toyota là thương hiệu xe đóng góp nhiều mẫu xe nhất trong top 5 với tổng cộng 7 mẫu. Tuy nhiên, không có mẫu xe Toyota nào đứng ở top 1 bình chọn. Mỗi mẫu xe Toyota chỉ xuất hiện ở không quá 1 hạng mục.

VinFast - 4 mẫu xe, 5 hạng mục

4 hãng này góp nhiều xe nhất trong top 5 CCA 2025: Toyota áp đảo về lượng, VinFast, Honda có mẫu ở nhiều hạng mục- Ảnh 2.

Mẫu xe nằm trong top 5

Hạng mục được đề cử

VinFast VF 3

Xe GenZ của năm, Xe dẫn dắt thị trường

VinFast VF 5

Xe Gia đình của năm Hạng dưới 600 triệu đồng, Xe Dịch vụ của năm, Xe dẫn dắt thị trường

VinFast VF 7

Xe Gia đình của năm Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng

VinFast Limo Green

Xe Dịch vụ của năm

Đứng thứ 2 về số lượng mẫu xe góp mặt trong top 5 là VinFast. Mặc dù ít hơn về lượng nhưng VinFast có tới 2 mẫu xe nằm ở top 5 các hạng mục khác nhau. Trong đó, nổi bật nhất là VF 5 nằm ở top 5 của 3 hạng mục, đặc biệt còn dẫn dầu về lượt bình chọn ở 2 hạng mục khác nhau. VF 3 cũng dẫn đầu bình chọn ở 2 hạng mục.

Honda - 3 mẫu xe, 4 hạng mục

4 hãng này góp nhiều xe nhất trong top 5 CCA 2025: Toyota áp đảo về lượng, VinFast, Honda có mẫu ở nhiều hạng mục- Ảnh 3.

Mẫu xe nằm trong top 5

Hạng mục được đề cử

Honda City

Xe Gia đình của năm Hạng dưới 600 triệu đồng

Honda Civic

Xe GenZ của năm, Xe Hybrid của năm

Honda CR-V

Xe Gia đình của năm Hạng 1-2 tỷ đồng, Xe Hybrid của năm

Honda xếp sau với 3 mẫu xe nằm trong các top 5. Honda có tới 2 mẫu xe nằm cùng lúc ở 2 hạng mục khác nhau là Civic và CR-V. Đáng chú ý, CR-V e:HEV đang dẫn đầu về lượt bình chọn ở hạng mục Xe Hybrid của năm.

Ford - 3 mẫu xe, 3 hạng mục

4 hãng này góp nhiều xe nhất trong top 5 CCA 2025: Toyota áp đảo về lượng, VinFast, Honda có mẫu ở nhiều hạng mục- Ảnh 4.

Mẫu xe nằm trong top 5

Hạng mục được đề cử

Ford Territory

Xe Gia đình của năm Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng

Ford Everest

Xe Gia đình của năm Hạng 1-2 tỷ đồng

Ford Ranger

Xe dẫn dắt thị trường

Tương tự, Ford cũng có 3 mẫu xe góp mặt trong top 5, mỗi mẫu nằm ở một hạng mục khác nhau.

Car Choice Awards (CCA) là một trong những hệ thống giải thưởng quan trọng thuộc Better Choice Awards - giải thưởng thường niên uy tín tầm cỡ quốc gia do Công ty cổ phần VCCorp phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính.

CCA 2025 là năm thứ tư liên tiếp giải thưởng được tổ chức. Giữ tôn chỉ không chọn tốt nhất mà chọn phù hợp nhất, CCA 2025 kỳ vọng tiếp tục đem tới những tư vấn sát sườn cho người muốn mua xe, đổi xe, lên đời xe và yêu xe tại Việt Nam. Với chủ đề "Vươn mình Bứt tốc", CCA 2025 không chỉ đề cao các mẫu xe thuần túy mà còn vinh danh, khuyến khích, cổ vũ các hãng xe và nội dung về mảng xe có sự bứt phá, trỗi dậy trong thời kỳ đầy biến động.

4 hãng này góp nhiều xe nhất trong top 5 CCA 2025: Toyota áp đảo về lượng, VinFast, Honda có mẫu ở nhiều hạng mục- Ảnh 5.

 

Tags

VINFAST

Toyota

Ford

Better Choice Awards

Car Choice Awards

honda

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại