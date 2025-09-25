4 hãng này góp nhiều xe nhất trong top 5 CCA 2025: Toyota áp đảo về lượng, VinFast, Honda có mẫu ở nhiều hạng mục





Kết thúc vòng bình chọn, 12 hạng mục Car Choice Awards (CCA) 2025 đã tìm ra những gương mặt có lượt bình chọn cao nhất từ phía người dùng. Tuy nhiên, các mẫu xe còn lại trong các top 5 hoàn toàn có cơ hội giành chiến thắng chung cuộc, bởi kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào điểm số từ Hội đồng Thẩm định chuyên môn (HĐTĐCM).

Trong 12 hạng mục đã được công bố từ ban tổ chức CCA 2025, 9 hạng mục sẽ vinh danh các mẫu xe, còn 3 hạng mục khác sẽ vinh danh thương hiệu và nội dung về xe. Ngoài ra, theo dự kiến, trong đêm Gala CCA diễn ra vào ngày 3/10/2025 tới đây, ban tổ chức sẽ mang tới bất ngờ khi công bố thêm một giải thưởng khác về xe mà hiện chưa được tiết lộ.

Ở top 5 thuộc 9 hạng mục về các mẫu xe được HĐTĐCM chấm điểm cao nhất và lọt vào đề cử, Toyota, VinFast, Honda và Ford là những thương hiệu đóng góp trên 2 mẫu. Có những mẫu xuất hiện trong nhiều hạng mục khác nhau.

Toyota - 7 mẫu xe, 5 hạng mục

Mẫu xe nằm trong top 5 Hạng mục được đề cử Toyota Vios Xe Gia đình của năm Hạng dưới 600 triệu đồng Toyota Corolla Cross Xe Hybrid của năm Toyota Camry Xe Hybrid của năm Toyota Innova Cross Xe Gia đình của năm Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng Toyota Alphard Xe Gia đình của năm Hạng 2-5 tỷ đồng Toyota Land Cruiser Prado Xe Gia đình của năm Hạng 2-5 tỷ đồng Toyota Innova Xe Dịch vụ của năm

Toyota là thương hiệu xe đóng góp nhiều mẫu xe nhất trong top 5 với tổng cộng 7 mẫu. Tuy nhiên, không có mẫu xe Toyota nào đứng ở top 1 bình chọn. Mỗi mẫu xe Toyota chỉ xuất hiện ở không quá 1 hạng mục.

VinFast - 4 mẫu xe, 5 hạng mục

Mẫu xe nằm trong top 5 Hạng mục được đề cử VinFast VF 3 Xe GenZ của năm, Xe dẫn dắt thị trường VinFast VF 5 Xe Gia đình của năm Hạng dưới 600 triệu đồng, Xe Dịch vụ của năm, Xe dẫn dắt thị trường VinFast VF 7 Xe Gia đình của năm Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng VinFast Limo Green Xe Dịch vụ của năm

Đứng thứ 2 về số lượng mẫu xe góp mặt trong top 5 là VinFast. Mặc dù ít hơn về lượng nhưng VinFast có tới 2 mẫu xe nằm ở top 5 các hạng mục khác nhau. Trong đó, nổi bật nhất là VF 5 nằm ở top 5 của 3 hạng mục, đặc biệt còn dẫn dầu về lượt bình chọn ở 2 hạng mục khác nhau. VF 3 cũng dẫn đầu bình chọn ở 2 hạng mục.

Honda - 3 mẫu xe, 4 hạng mục

Mẫu xe nằm trong top 5 Hạng mục được đề cử Honda City Xe Gia đình của năm Hạng dưới 600 triệu đồng Honda Civic Xe GenZ của năm, Xe Hybrid của năm Honda CR-V Xe Gia đình của năm Hạng 1-2 tỷ đồng, Xe Hybrid của năm

Honda xếp sau với 3 mẫu xe nằm trong các top 5. Honda có tới 2 mẫu xe nằm cùng lúc ở 2 hạng mục khác nhau là Civic và CR-V. Đáng chú ý, CR-V e:HEV đang dẫn đầu về lượt bình chọn ở hạng mục Xe Hybrid của năm.

Ford - 3 mẫu xe, 3 hạng mục

Mẫu xe nằm trong top 5 Hạng mục được đề cử Ford Territory Xe Gia đình của năm Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng Ford Everest Xe Gia đình của năm Hạng 1-2 tỷ đồng Ford Ranger Xe dẫn dắt thị trường

Tương tự, Ford cũng có 3 mẫu xe góp mặt trong top 5, mỗi mẫu nằm ở một hạng mục khác nhau.