4 gã "ngụy quân tử" trứ danh Cbiz: 9X gây tội ác chấn động, xuống tay sát hại bạn gái vị thành viên

Bên cạnh các ngôi sao đang truyền bá năng lượng tích cực đến công chúng thì trong làng giải trí Hoa ngữ cũng có những gã "ngụy quân tử" vẻ ngoài đạo mạo nhưng cái nết không thể nào yêu thương nổi, khiến dân tình ngao ngán không thôi. Họ bị coi là minh chứng cho câu nói "Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong", đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh cho các ngôi sao showbiz giữ lối sống chuẩn mực, hình tượng tích cực để tránh gặp phải "quả táo nhãn lồng".

Chu Vĩnh Hằng

Ngay khi mới bước chân vào showbiz, Chu Vĩnh Hằng đã gây được tiếng vang lớn, được coi là niềm hi vọng của giới âm nhạc xứ Cảng thơm. Bên cạnh đó, ngoại hình có nhiều nét giống với đàn chị diva đình đám, Chu Vĩnh Hằng được giới truyền thông đặt cho danh hiệu "Tiểu Trịnh Tú Văn".

Thế nhưng, nam ca sĩ này lại dính quá nhiều bê bối chấn động, khiến dân tình phải cạn lời. Không chỉ sử dụng chất cấm, Chu Vĩnh Hằng còn "ăn nem ăn chả" sau lưng bà xã – nữ diễn viên Triệu Tụng Như. Điều đáng nói là sau khi bị phát hiện "ăn vụng", Chu Vĩnh Hẳng đã thẳng tay bạo hành người bên gối và đe dọa "xử" cả vợ lẫn con gái.

Sau nhiều lần bị "tác động vật lý", Triệu Tụng Như muốn rời xa gã đàn ông tệ bạc nhưng Chu Vĩnh Hằng mãi chẳng chịu ký tên vào giấy ly hôn. Thậm chí, gã còn nhiều lần gửi tin nhắn đe dọa và chạy đến nhà bố mẹ đẻ của cô để quấy rối.

Sau cùng, nữ diễn viên họ Triệu buộc phải ra tòa mới có thể kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc và giành được quyền nuôi con. Trang QQ cho biết, nhiều năm qua, Chu Vĩnh Hẳng chưa từng chu cấp một đồng cho con gái, khiến Triệu Tụng Như phải còng lưng, kiêm nhiều chức để chăm lo cho ái nữ.

Chu Vĩnh Hẳng và Triệu Tụng Như.

Về phía Chu Vĩnh Hằng, mấy năm trước, nam ca sĩ tái hôn với một cô gái người Trung Quốc tên là Triệu Vy và sinh thêm một câu con trai. Điều bất ngờ là "Tiểu Trịnh Tú Văn" đã phải lên mạng cầu cứu vì bị vợ "tác động vật lý". Hơn nữa, người vợ mới còn xử lý tình huống cực nhanh, tố Chu Vĩnh Hằng tội đe dọa với cơ quan chức năng, khiến anh bị mời "lên phường". Trong lúc này, Chu Vĩnh Hằng lại dính thêm tội vì tập kích và cản trở người thi hành công vụ.

Sau cả loạt lùm xùm, Chu Vĩnh Hằng và vợ đã làm lành với nhau. Tuy nhiên, loạt phốt đen đã khiến tài tử âm nhạc nức tiếng một thời bị "phong sát", không có công ty quản lý nào dám ký hợp đồng. Hiện tại, Chu Vĩnh Hằng buộc phải đổi sang nghề shipper để kiếm sống.

Chu Vĩnh Hẳng từ kẻ bạo hành biến thành người bị bạo hành.

Phạm Thực Vỹ

Cũng như Chu Vĩnh Hằng, Phạm Thực Vỹ từng là cái tên đầy tiềm năng trong làng giải trí Hoa ngữ. Nam diễn viên này được Lưu Gia Linh công nhận là người nối nghiệp của Ảnh đế Lương Triều Vỹ, được các đạo diễn đình đám như Vương Gia Vệ, Bạch Tiền Dũng coi trọng. Tiếc thay dù sở hữu gương mặt sáng và tài năng diễn xuất trời cho nhưng cái nết khó mà chấp nhận được đã kéo Phạm Thực Vỹ xuống đáy sự nghiệp.

Theo trang 163, năm 2000, Phạm Thực Vỹ và "giáo chủ ngọt ngào" Vương Tâm Lăng đã rơi vào lưới tính khi cùng hợp tác trong một dự án nhưng cả hai đều chọn không công khai tình yêu vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Tuy nhiên sau 5 năm gắn bó, Vương Tâm Lăng quyết định chia tay vì nhà trai liên tục dính tin đồn tình ái với các sao nữ khác.

Chẳng ai ngờ được, ngày 1/4/2010, Phạm Thực Vỹ bất ngờ đăng loạt ảnh thân mật của anh và Vương Tâm Lăng lên mạng xã hội, khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Không chỉ vậy, nam diễn viên còn công khai bàn luận chuyện riêng tư, tuyên bố cảm thấy thất vọng vì không có được "cái giá ngàn vàng" của Vương Tâm Lăng. Khi họ hẹn hò, Vương Tâm Lăng mới 17 tuổi nên chuyện này ảnh hưởng khá nghiêm trọng tới hình ảnh trong sáng, dễ thương mà người đẹp này tạo dựng.

Càng quá đáng, khi trả lời phỏng vấn, Phạm Thực Vỹ từng kể lại việc "tác động vật lý" với bạn gái với thái độ tự hào, khiến dân tình chẳng biết nói gì hơn.

Sau lùm xùm, danh tiếng của Phạm Thực Vỹ gần như sụp đổ, đối mặt với sự tẩy chay mạnh mẽ, chỉ còn loạt phốt đen khiến khán giả nhớ đến. Trong khi tình cũ Vương Tâm Lăng thành công rực rỡ thì "soái ca" showbiz ngày nào tàn phai cả nhan sắc lẫn sự nghiệp. Chỉ có thể nói rằng "tiểu Lương Triều Vỹ" đã phải trả giá cho cách xử sự không đẹp của mình mà thôi!

Lưu Châu Thành

Lưu Châu Thành là thành viên của nhóm nhạc Tối Thượng Lệ Hợp từng làm mưa làm gió trên khắp Trung Quốc. Thế nhưng, Lưu Châu Thành đã "dìm" cả nhóm vào vũng bùn với cả loạt bê bối đời tư. Nam ca sĩ không chỉ xích mích với đồng đội mà còn bị tố nhiều lần bạo hành vợ dã man trong giai đoạn mang thai và ở cữ, khiến cô bị tổn thương nặng nề về cả thể xác lẫn tinh thần.

Không chỉ vậy, dù đã lên chức bố, Lưu Châu Thành lại chẳng hề quan tâm tới con cái. Khi vợ bận rộn với công việc, nhờ chăm sóc con, gã chỉ mải mê chơi game, mặc kệ em bé khóc khản cả giọng. Không thể chịu đựng nổi, vợ Lưu Châu Thành quyết đường ai nấy đi, tìm cho mình một hướng đi khác.

Lưu Châu Thành từng là mỹ nam "vạn người mê" của Cbiz.

Chẳng ai ngờ được, gã lại là người chồng vũ phu, người cha vô trách nhiệm.

Giờ đây, dù sự nghiệp ca hát lụi tàn nhưng Lưu Châu Thành vẫn hoạt động khá tích cực trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải những video "quơ chân múa tay" lên trang cá nhân, dùng quá khứ vũ phu, bạo hành của mình để thu hút sự chú ý của dư luận. Mãi đến khi bị các cơ quan truyền thông chính thông lên tiếng chỉ trích, Lưu Châu Thành mới chịu ngừng nghỉ.

Mới đây, Lưu Châu Thành gây bất ngờ khi công khai bại gái mới. Bất chấp sự khuyên nhủ của cư dân mạng, cô gái này cho biết: "Tôi chính là 'bao cát' mới của Lưu Châu Thành". Điều này khiến netizen tin chắc rằng gã đàn ông tệ bạc vẫn chưa chịu bỏ thói bạo hành và hoang mang không hiểu vì sao bạn gái mới của Lưu Châu Thành chưa "sáng mắt ra" mà vẫn chấp nhận ở bên người như vậy.

Trương Nghệ Dương

Trương Nghệ Dương xứng danh là "trùm cuối" trong danh sách này với bê bối chấn động nhất trong lịch sử showbiz, trở thành sao nam đầu tiên nhận án tử hình. Ngày 26/2/2022, Trương Nghệ Dương (khi ấy 32 tuổi) đã xuống tay sát hại bạn gái vị thành niên (16 tuổi) và còn ý đồ giả tạo hiện trường, trốn tránh sự truy cứu của pháp luật. Tuy nhiên, có lẽ không chịu được áp lực tâm lý, Trương Nghệ Dương đã dùng hung khí sát hại bạn gái để tự tử trong khách sạn nhưng được nhân viên công tác phát hiện kịp thời.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, Trương Nghệ Dương hẹn hò với nạn nhân từ tháng 9/2021. Khi tình cảm của cặp đôi chú-cháu rạn nứt, cô gái từng nhiều lần ngỏ ý muốn chia tay nhưng Trương Nghệ Dương không đồng ý, thậm chí còn dọa tự tử. Một tuần trước khi sự việc thương tâm xảy ra, sao nam này còn nhắn tin đe dọa: "Nếu em dám rời xa anh, anh sẽ khiến em phải vĩnh viễn nhớ về anh".

Vào ngày định mệnh ấy, Trương Nghệ Dương đã mượn cớ chúc mừng sinh nhật, hẹn bạn gái ra một rừng cây hẻo lánh và yêu cầu tái hợp. Sau khi cô gái từ chối, cả hai khắc khẩu và trong lúc nóng giận, Trương Nghệ Dương đã mắc phải sai lầm không thể tha thứ.

Trang 163 cho biết, Trương Nghệ Dương vốn được coi là tấm gương vượt khó trong làng giải trí Hoa ngữ. Chàng trai 9X xuất thân từ nông thôn này đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách để tìm được chỗ đứng trong showbiz, phát triển cả trong lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh. Chẳng ai ngờ được nam diễn viên Long Chi Hồn lại phạm phải tội ác tày đình, phải nhận án tử hình và bị xử quyết vào ngày 18/12 năm ngoái.

Nguồn: iFeng, QQ