4 deal loa, tai nghe JBL giá tốt dịp Black Friday

PartyBox On the Go - "Quẩy" đâu cũng chất



Khi mới ra mắt 3 năm trước, chiếc loa karaoke di động JBL PartyBox On The Go đã khiến những tín đồ công nghệ Việt gật gù công nhận "đáng đồng tiền bát gạo". Thiết kế gọn gàng, chống nước IPX4, được trang bị dây đeo chắc chắn tích hợp cả mở nắp chai tiện dụng cùng đèn LED RGB "kích động", Party Box On The Go xứng đáng là nhân vật chính của những tiết mục "quẩy" bất chấp địa hình.

Duy nhất vào Black Friday 25 - 27.11.2022, JBL PartyBox On The Go chỉ còn 5.990.000 đồng

Không chỉ ngoại hình cool ngầu bắt mắt, khả năng karaoke của PartyBox On The Go mới thật sự là giá trị cốt lõi của chiếc loa này. Chiến binh phụ trách "quẩy" này có thể "gánh" tốt cùng lúc 2 micro với âm lượng và echo tuỳ chỉnh hơn 50%. Hệ thống nút điều khiển khá đa dạng, có thể chỉnh cả bass, treble, echo cho micro.



JBL PartyBox On The Go sở hữu công suất 100W, công nghệ JBL Pro Sound, khi hát karaoke trong phòng khoảng 40m2 vẫn đảm bảo chất lượng âm thanh tốt nhất. Khi sử dụng ngoài trời hay môi trường thoáng, loa vẫn có thể nghe tốt ở khoảng cách 8 - 10m, lý tưởng cho những buổi tiệc từ 10 - 20 người.

JBL Go 3 Loa bé - Âm thanh to - Giá nhỏ

Năm 2015, dòng loa Go từng là một trong những sản phẩm thành công nhất của JBL với hơn 10 triệu chiếc được tiêu thụ trên toàn cầu. JBL Go 3 là mẫu loa dành cho những tín đồ dịch chuyển nhưng vẫn không rời playlist yêu thích của mình.

Duy nhất vào Black Friday 25- 27.11.2022, JBL GO 3 chỉ còn 499.000 đồng

Phiên bản Go 3 2021 được nâng tiêu chuẩn chống bụi, chống nước thành mức IP67 so với IPX7 của đời trước. Đặc biệt, lớp vải lưới của Go 3 có khả năng bị tích bụi hay đất cát nhưng lại dễ dàng rửa sạch bằng nước, thậm chí, cổng sạc bị ngâm trong nước, loa vẫn phát nhạc bình thường. Khả năng phát âm xuyên tường của Go 3 cũng cực kỳ ấn tượng, với khoảng cách 5m và bị ngăn cách bởi 2 bức tường, loa vẫn kết nối mượt mà, không ngắt quãng.



JBL Tune 230NC - Siêu phẩm chống ồn

Chiếc tai nghe true wireless này của JBL vừa ra mắt giữa năm nay, đã được đem ra so sánh ngay với Airpods Pro, cho thấy chất lượng và đẳng cấp của JBL Tune 230NC không xoàng tí nào.

Được chế tạo bằng nhựa và đầu silicon cao cấp, giúp giảm thiểu hư hỏng khi va đập và đạt chống tiêu chuẩn IPX4 chống nước bắn, JBL Tune230NC có khả năng bám tai tốt với những di chuyển vừa phải như chạy bộ, tập gym.

Duy nhất vào Black Friday 25 - 27.11.2022, JBL Tune 230NC chỉ còn 1.190.000 đồng

JBL Tune 230NC mang đến âm bass trầm ấm và âm treble mượt mà, tạo nên một không gian âm nhạc trung thực, sống động nhờ công nghệ âm thanh hàng đầu của Harman Kardon, có khả năng cung cấp tăng cường âm trầm tốt hơn, đảm bảo độ tinh khiết, gần như không lẫn tạp âm khi nghe. JBL Tune 230NC tích hợp công nghệ bluetooth 5.2 mới nhất giúp kết nối nhanh chóng, dễ dàng, độ trễ rất thấp.

Lợi thế về thời lượng pin chính là điểm mấu chốt khiến JBL Tune 230NC dễ ăn điểm so với đối thủ, có thể kéo dài đến 10 giờ nghe nếu không sử dụng ANC và thêm 30 giờ nghe nữa nhờ hộp sạc. Quá trình điều khiển cuộc gọi cũng tiện lợi, người dùng có thể xử lý bằng cách tương tác với một trong hai tai nghe.

JBL Quantum 50 - Tai nghe cho game thủ xê dịch

Vừa ra mắt, JBL Quantum 50 đã ngay lập tức xoá bỏ định kiến về ngoại hình cồng kềnh, hầm hố của dòng tai nghe gaming. Đây chính là mẫu tai nghe nhét tai dành riêng cho những người thường xuyên chơi game trên mobile, máy tính bảng hay những chiếc máy chơi game cao cấp.

Một chiếc tai nghe dành cho game thường thấy sẽ rất nhiều bass khiến trải nghiệm chơi game có thể "quên hết đất trời", nhưng JBL Quantum 50 sẽ mang đến cho bạn những điều "chưa bao giờ". Êm, dễ chịu nhờ công nghệ Twistlock trên thiết kế housin, tăng cường khả năng bám chắc, JBL Quantum 50 không gây cấn, bí khi sử dụng lâu.

Duy nhất vào Black Friday 25 - 27 11.2022, JBL Quantum 50 chỉ còn 390.000 đồng

Được trang bị công nghệ âm thanh gaming độc quyền JBL QuantumSOUND Signature vớii khả năng tái tạo vị trí âm thanh chuẩn xác. Với JBL QuantumSound boost độ nhạy SPL dải 20-600Hz, việc nghe những tiếng đường đạn, tiếng sột soạt, bước chân của đối thủ trong COD Mobile trở nên nhạy hơn hẳn.

Tai nghe này hỗ trợ mọi nền tại di động với nhiều hệ điều hành khác nhau như IOS, Android và còn tương thích với cả máy tính, Mac, Xbox ONE, PlayStation 4, Nintendo Switch và cả thiết bị VR.