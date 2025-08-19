4 cuộc hôn nhân của Phạm Tăng: Từng kết hôn với vợ bạn thân, bóng hồng kém 50 tuổi hiện tại nắm giữ nhiều bí mật

Những ngày vừa qua, thông tin danh họa Phạm Tăng (87 tuổi) mất tích, bị vợ kém 50 tuổi - Từ Manh "tẩu tán" hàng loạt tác phẩm quý, thu về hàng nghìn tỷ đồng.

Danh họa Phạm Tăng (SN 1938, tại Giang Tô, Trung Quốc).

Sau đó, Phạm Tiểu Huệ - con gái Phạm Tăng (nhiều thông tin cho rằng người này đã 50-60 tuổi) đăng bài trên Weibo cá nhân, xác nhận thông tin cha đã rời khỏi biệt thự cùng Từ Manh. Cô cho biết nhiều ngày liền không thể liên lạc với cha, đồng thời nghi ngờ người vợ kém gần 50 tuổi “toan tính” trong chuyện thừa kế.

Song, phía công ty nghệ thuật thuộc sở hữu của Phạm Tăng vẫn hoạt động bình thường, một người tự nhận là bạn thân của Phạm Tăng trả lời phỏng vấn trên truyền thông bác bỏ tất cả tin đồn tiêu cực liên quan đến Phạm Tăng và vợ trẻ, khẳng định rằng ông vẫn khỏe mạnh, đang tập trung viết sách để kịp xuất bản và ra mắt công chúng.

Phạm Tăng và người vợ thứ 4 - Từ Manh đang vướng ồn ào nhiều ngày qua.

"Mâu thuẫn" trong lời nói giữa những người xung quanh Phạm Tăng cùng sự "biến mất bí ẩn" của danh họa càng gây xôn xao. Lúc này, những thông tin xoay quanh danh họa nổi tiếng xứ Trung này cũng được nhiều người tìm kiếm, quan tâm. Gây chú ý hơn cả là đời sống hôn nhân của Phạm Tăng, 4 lần kết hôn. Đến cuộc hôn nhân thứ 4 này thì có nhiều điểm đặc biệt. Hiện đang được nhiều người bàn tán.

Phạm Tăng kết hôn lần đầu với Lâm Tụ - một nhà thơ, thư pháp gia có tiếng. Họ quen nhau trong môi trường nghệ thuật, cùng đam mê chữ nghĩa.

Phạm Tăng và người vợ đầu tiên có 5 năm chung sống.

Cuộc hôn nhân này kéo dài khoảng 5 năm, không có con chung và kết thúc lặng lẽ. Dù vậy, đây là bước khởi đầu đời sống tình cảm, phản ánh sự kết hợp “môn đăng hộ đối” về học vấn và nghệ thuật. Sau này, giới nghiên cứu vẫn nhắc Lâm Tụ như một cái tên gắn với thời thanh xuân Phạm Tăng, trước khi ông thực sự bước vào danh vọng.

Năm 1971, ông tái hôn với Biên Bảo Hoa - người bạn học cũ từng thầm thương ông từ thuở thiếu thời. Đây được xem là giai đoạn hạnh phúc và ổn định nhất: cả hai có chung một con gái - Phạm Hiểu Huệ, người hiện đang gây chú ý với những cáo buộc nhắm vào vợ kế của cha.

Cuộc hôn nhân kéo dài hơn 20 năm, nhưng đến năm 1993, đôi bên chính thức ly hôn. Những người thân cận tiết lộ rằng mâu thuẫn nảy sinh từ chính cá tính nghệ sĩ khó đoán của Phạm Tăng, và cũng bởi “người thứ ba” đã xuất hiện từ trước đó.

Cùng năm này, nam danh họa tái hôn với Trương Quế Vân vốn là vợ của bạn thân Phạm Tăng - Tu Tôn Đức. Cả hai công khai đăng ký kết hôn tại Paris.

Phạm Tăng bên người vợ thứ 3 Trương Quế Vân. Song, hình ảnh cũng hạn chế.

Trương Quế Vân đưa vào cuộc hôn nhân ba người con riêng, sau đều mang họ Phạm. Bà đồng hành cùng chồng suốt gần 30 năm, tổ chức triển lãm, quản lý nhiều công việc hậu cần.

Đến năm 2021, Trương Quế Vân qua đời, nam danh họa rơi vào trạng thái suy sụp cả về sức khỏe lẫn tinh thần thì Từ Manh xuất hiện, chăm sóc ông từng chi tiết nhỏ nhất, đưa ông trở lại đời sống thường nhật. Phạm Tăng từng chia sẻ công khai: “Sự quan tâm từng chút của cô ấy giúp tôi hồi phục toàn diện.”

Đó cũng là một trong những lý do ông quyết định "nên duyên vợ chồng" với Từ Manh - dù khoảng cách tuổi tác lên đến 50. Con số khiến cuộc hôn nhân này nhận về nhiều phản hồi trái chiều.

Phạm Tăng cùng Từ Manh. Cô luôn xuất hiện với hình ảnh nhu mì, hiền dịu, cho thấy vai trò hậu phương, luôn ở phía sau.

Không chỉ dừng lại ở tuổi tác, mà xuất thân cùng địa vị của Từ Manh cũng hoàn toàn khác với 3 người vợ trước đó của Phạm Tăng. Cô không có xuất thân từ gia đình danh giá, không đến từ giới học thuật hay nghệ thuật, Từ Manh được giới thiệu là MC truyền hình thuộc hệ thống truyền thông nhà nước.

Sau khi trở thành vợ của danh họa Trung Quốc, Từ Manh xuất hiện nhiều hơn trên truyền thông. Cô được mô tả là người vợ ngoan, hậu thuẫn chồng trong cuộc sống cũng như sự nghiệp.

Trong những bức ảnh được chia sẻ trên mạng, Từ Manh thường xuất hiện dịu dàng, kề cận bên danh họa tuổi cao sức yếu.

Hiện tại, cô còn đảm nhiệm vai trò trợ lý cho Phạm Tăng, đồng hành cùng ông trong các công việc nghệ thuật, từ tổ chức triển lãm đến quản lý các dự án sáng tác. Sự năng động, hiện đại và gần gũi của Từ Manh là điều ít thấy trong các cuộc hôn nhân trước của Phạm Tăng, góp phần làm nên dấu ấn riêng cho đời sống hôn nhân thứ tư của ông.

Nếu như các người vợ trước của Phạm Tăng gần như không xuất hiện trên truyền thông thì Từ Manh lại khác, cô thường xuất hiện cùng chồng, trong vai trò trợ lý.

Gần đây, sức khỏe của danh họa U90 ngày càng kém. Ông hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của Từ Manh. Do không thể quản lý được tài sản, Phạm Tăng đã trao toàn quyền cho vợ phụ trách.

Song, sau khi câu chuyện Phạm Tăng mất tích, tin đồn Từ Manh cuỗm đi khối tài sản khoảng 2 tỷ NDT (7.000 tỷ đồng) thì trên mạng xã hội cũng bắt đầu xuất hiện nhiều lời đồn về danh tính thật sự và "âm mưu" đằng sau cuộc hôn nhân lệch tuổi này. Có thông tin cho rằng Từ Manh đã phẫu thuật thẩm mỹ và làm giả sơ yếu lý lịch trước khi bước vào cuộc sống với Phạm Tăng. Cô được cho là đã cấu kết với con riêng của Phạm Tăng để từng bước chiếm đoạt khối tài sản khổng lồ.

Gần đây có tin đồn Từ Manh đã phẫu thuật thẩm mỹ.

Những nghi vấn này đã khiến dư luận xôn xao và đặt ra câu hỏi về Từ Manh khi kết hôn với Phạm Tăng: tình yêu hay lợi ích? Sự gắn bó hay tính toán?

Câu hỏi này vẫn đang "bỏ ngỏ", chờ đến khi Phạm Tăng hay Từ Manh thật sự lên tiếng hoặc vụ việc được điều tra.

Nguồn: Douyin, Sohu