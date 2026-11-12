4 cỗ máy "nhìn xuyên đất" nhập khẩu từ Italy vừa được giao nhiệm vụ thiêng liêng tại Việt Nam

Đây là món quà từ Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tặng tỉnh Quảng Trị để góp phần tháo gỡ những khó khăn trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ngày 10/11, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận 4 máy radar xuyên đất do Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) hỗ trợ, với tổng trị giá hơn 5,3 tỷ đồng. Thiết bị được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn nằm lại sau chiến tranh.

Tỉnh Quảng Trị hiện còn hơn 26.800 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập. Công tác này gặp nhiều trở ngại do địa hình, địa vật đã thay đổi đáng kể sau chiến tranh, thông tin về vị trí chôn cất ngày càng khan hiếm, trong khi các nhân chứng lịch sử từng trực tiếp tham gia chiến đấu hoặc biết về nơi chôn cất liệt sĩ cũng ngày càng ít đi.

Việc được trang bị thêm 4 máy radar xuyên đất sẽ hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện những dấu hiệu bất thường dưới lòng đất, khoanh vùng các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ, qua đó nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian tìm kiếm. Đây cũng là nguồn lực quan trọng trong quá trình thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" trên địa bàn tỉnh.

Theo hình ảnh từ buổi lễ, những chiếc máy được trao tặng tương đồng với RIS MF Hi-Mod - hệ thống radar xuyên đất (GPR) 3D do IDS GeoRadar sản xuất. Đây là doanh nghiệp chuyên phát triển các giải pháp radar địa - vật lý có trụ sở tại Italy. IDS GeoRadar là một thương hiệu thuộc Hexagon, tập đoàn công nghệ công nghiệp đa quốc gia có trụ sở tại Thụy Điển.

Hai thiết bị bên phải là ảnh trên trang web của IDS, bên trái là máy được trao tặng tại Quảng Trị.

RIS MF Hi-Mod được thiết kế để khảo sát những khu vực rộng, phát hiện và tái tạo hình ảnh 3D về các vật thể, cấu trúc nằm bên dưới lòng đất. Thiết bị hướng đến những nhiệm vụ đòi hỏi độ phân giải cao, khả năng khảo sát ở nhiều độ sâu và độ chính xác trong xác định vị trí mục tiêu.

Điểm nổi bật của hệ thống là cấu hình anten đa tần số, kết hợp hai dải tần 200 MHz và 600 MHz. Trong đó, anten 600 MHz có khả năng cung cấp hình ảnh với độ phân giải cao, phù hợp phát hiện những mục tiêu nằm gần bề mặt. Anten 200 MHz có khả năng xuyên sâu tốt hơn, hỗ trợ khảo sát những lớp đất phía dưới. Ngoài ra, hệ thống còn có tùy chọn kết hợp anten 400 MHz và 900 MHz.

RIS MF Hi-Mod sử dụng công nghệ chụp cắt lớp radar 3D, tổng hợp dữ liệu từ nhiều anten và các hướng quét khác nhau để tái tạo hình ảnh không gian dưới lòng đất. Nhờ đó, người vận hành có thể nhận diện những dị thường, phân biệt các mục tiêu bị chôn vùi và xác định vị trí đường đi của hệ thống công trình ngầm.

Một tính năng đáng chú ý khác là khả năng tự động nhận diện mục tiêu. Thông qua phần mềm IQMaps, dữ liệu radar được xử lý, phân tích và chuyển sang các định dạng bản đồ CAD/GIS như AutoCAD hoặc MicroStation, phục vụ công tác lập bản đồ công trình ngầm.

Thiết bị có thiết kế dạng mô-đun, cho phép bổ sung hoặc tháo lắp các cụm anten nhanh chóng ngay tại hiện trường mà không cần dụng cụ chuyên dụng. Cấu hình linh hoạt giúp hệ thống thích ứng với nhiều không gian và điều kiện địa hình khác nhau.

Nguồn: Tổng hợp