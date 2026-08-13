4 cầu thủ Jon Irazábal, Gabriel Palmero, Hector Hevel và João Figueiredo sắp được trở lại thi đấu.

Thời hạn treo giò 1 năm sắp kết thúc, nhóm 7 cầu thủ "nhập tịch lậu" của đội tuyển Malaysia dự kiến được trở lại thi đấu chuyên nghiệp từ cuối tháng 9 tới. Theo quyết định từ FIFA, nhóm cầu thủ này không đủ điều kiện thi đấu cho ĐTQG Malaysia theo hình thức nhập tịch dựa trên gốc gác. Nếu muốn khoác áo Harimau Malaya (biệt danh của ĐTQG Malaysia), họ chỉ có thể chờ có đủ 5 năm sinh sống tại Malaysia.

Tuy nhiên, 4 cầu thủ Jon Irazábal, Gabriel Palmero, Hector Hevel và João Figueiredo dự kiến sẽ được CLB Johor Darul Ta'zim đăng ký thi đấu dưới tư cách "nội binh Malaysia" ở mùa giải 2026/27.

João Figueiredo sắp được trở lại thi đấu

Nguyên nhân bắt nguồn từ quy định khác biệt giữa các giải đấu cấp CLB và ĐTQG. 4 cầu thủ Jon Irazábal, Gabriel Palmero, Hector Hevel và João Figueiredo dù làm trái quy định FIFA nhưng trên thực tế đã có hộ chiếu Malaysia. Vì thế, ở các giải đấu hạn chế số lượng ngoại binh, 4 cầu thủ này không bị tính là ngoại binh.

Đây được coi là lợi thế lớn cho Johor Darul Ta'zim nhưng đồng thời cũng gây tranh cãi không nhỏ trong làng bóng đá Đông Nam Á.

Tại giải VĐQG Malaysia, mỗi CLB được đăng ký tối đa 15 ngoại binh. Trong mỗi trận đấu, các đội được sử dụng cùng lúc tối đa 6 ngoại binh trên sân theo cơ cấu: 1 suất cầu thủ thuộc ASEAN, 1 suất cầu thủ châu Á (không tính ASEAN) và 4 suất ngoại binh từ khu vực khác. Ngoài ra, mỗi đội được đăng ký thêm 3 ngoại binh trên băng ghế dự bị. Với việc Jon Irazábal, Gabriel Palmero, Hector Hevel và João Figueiredo đều tính là nội binh. Johor Darul Ta'zim rõ ràng có nhiều lựa chọn hơn các đối thủ.

Tình hình tương tự ở Cúp C1 Đông Nam Á. Quy định của giải cho phép mỗi CLB đăng ký tối đa 7 ngoại binh. Nhưng Johor Darul Ta'zim hoàn toàn có thể sử dụng cùng lúc 7 ngoại binh cộng thêm nhóm 4 cầu thủ nhập tịch nói trên.

CLB CAHN sẽ đối đầu với Johor Darul Ta'zim tại Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27

Với đội hình như vậy, Johor Darul Ta'zim chiếm ưu thế so với các đối thủ cùng bảng đấu, bao gồm cả CLB CAHN của Việt Nam. Mùa giải 2025/26, CLB Nam Định từng đối đầu với João Figueiredo khi gặp Johor Darul Ta'zim tại vòng bảng. CLB CAHN - ĐKVĐ V.League - nhiều khả năng cũng gặp khó khăn tương tự khi chạm trán đối thủ đến từ Malaysia.

Danh sách 2 bảng đấu Cúp C1 châu Á 2026/27

Bảng A: Buriram, Ratchaburi (Thái Lan), Kuching City (Malaysia), CLB CA TP.HCM, Borneo (Indonesia), BG Tampines Rovers (Singapore), Đội thắng play-off 1

Bảng B: Port (Thái Lan), Johor Darul Ta'zim (Malaysia), CLB CAHN, Lion City Sailors (Singapore), Persib (Indonesia), Svay Rieng (Campuchia), Đội thắng play-off 2