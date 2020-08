4 câu hỏi “gối đầu giường” mà chủ quán cà phê, nhà hàng cần trả lời để luôn đông khách

Anh Phan Thông, chuyên gia trải nghiệm F&B, chia sẻ rằng rất nhiều người làm trong lĩnh vực nhà hàng, quán cà phê nói hỏi anh rằng: “Làm thế nào để bán take away nhiều hơn?”. Rồi “dù chạy quảng cáo nhưng vẫn không có khách thì phải làm sao?



Anh Phan Thông cho rằng đôi ba năm trước anh từng “lạc lối” trong những câu hỏi như vậy. Và một thực tế rằng, F&B là một trong những ngành “gian nan” nhất.



Gian truân của ngành F&B



Anh Phan Thông chỉ ra những khó khăn của ngành F&B mà những người làm trong ngành gặp phải:



Thứ nhất, tất cả các công đoạn quy trình cung ứng, sản xuất, dịch vụ, tiêu thụ và thu tiền luôn tại chỗ.



Thứ hai, nhân sự thường là lao động phổ thông nên dễ phát sinh lỗi sai.



Thứ ba, rào cản xâm nhập ngành thấp. Chỉ cần có vài trăm triệu là có thể mở quán. Công nghệ phát triển nên có hình thức bếp trên mây. Không cần nhiều tiền vẫn có sản phẩm và kinh doanh được.



Vì rào cản thâm nhập thấp khiến mọi người đổ xô kinh doanh F&B. Dù có người thất bại, rời “chiến trường” nhưng sẽ luôn có người mới nhảy vào. Theo ông Phan Thông, kinh doanh trong ngành F&B thì xác định, đối thủ mới và cũ nhiều vô tận. Do đó, không nên đấu mà tập trung vào việc của mình để phát triển.



Những lạc lối của người kinh doanh F&B khi khách vắng



Bản thân anh Phan Thông từng gặp trường hợp vắng khách, trong túi không còn đến 10.000 đồng để mua cơm hộp. Anh đi hỏi thăm, nhờ tư vấn. Và sau đó, anh quảng cáo Facebook, phát tờ rơi, tặng món cho khách hàng… nhưng đa phần chưa hiệu quả. Lý do, theo anh, là do anh chưa hiểu gốc rễ vấn đề.



Và nhiều người tìm đến các khóa học, hỏi ý kiến chuyên gia… và mỗi người cho một ý kiến vì mỗi chuyên gia đều có góc nhìn và quan điểm khác nhau. “Nói ai đúng, ai sai là khập khiễng”, anh Phan Thông bày tỏ quan điểm.



Theo anh, người trong ngành nên tìm những chuyên gia đã “chinh chiến” trong mảng F&B. Tốt hơn nữa là chọn những chuyên gia phù hợp với mô hình kinh doanh của mình. Mỗi mô hình, mỗi quán lại có những đặc điểm khác nhau. Do đó, vừa hỏi, vừa tham khảo nhưng vẫn phải trả lời những câu hỏi để tìm ra gốc rễ của vấn đề.



4 câu hỏi gốc rễ cho người kinh doanh F&B



Bán cái gì?



Nhiều người nói bán cà phê xong tập trung vào ly cà phê, bỏ mặc không gian xung quanh. Khách tới vừa ồn vừa nóng, họ không ngồi được. Họ đi. Bởi vậy mô hình take away ra đời. Với khách ngồi uống cà phê, doanh chủ phải bán không gian, bán trải nghiệm. Cụ thể hơn là bán cuộc nói chuyện với đối tác, bạn bè, không phải đơn thuần ly cà phê.



Bán cho ai?



Nhiều người cho rằng bán cho càng nhiều người càng tốt. Điều trên là đúng nhưng vẫn cần có nhóm khách hàng chính để giải quyết cho một nhu cầu cụ thể.



Ví dụ, khách hàng muốn tỉnh táo và nhanh. Nhóm này chính là khách hàng của xe cà phê take away gần văn phòng. “Ngon dở chưa biết nhưng khách uống để tỉnh táo trước”, anh Phan Thông nhận định. Do đó, người bán cần biết cụ thể mình đang phục vụ vị khách như thế nào thì mới phát triển được sản phẩm.



Vì sao khách hàng phải chọn tôi?



Mỗi nhu cầu, mỗi nhóm khách hàng sẽ có câu trả lời khác nhau. Bởi vậy nếu làm khảo sát, người bán sẽ rối vì nhiều đáp án. Khi trả lời câu hỏi bán cho ai, nhu cầu nào thì sẽ trả lời được “vì sao khách chọn tôi”.



Ví dụ, doanh chủ bán sự tiện lợi thì phải làm sao nhanh nhất, gần nhất. Bán sự hứng khởi, tỉnh táo thì phải thể hiện sự vui tươi, tương tác.



Mô hình kinh doanh của tôi thế nào?



Câu này khó hơn vì câu trả lời nằm ở yếu tố khách quan. Khi doanh chủ đã bán take away thì không nên bày thêm ghế cho khách ngồi lại. Ngồi lại thì phải thêm nhiều hoạt động ngầm đi kèm như dọn dẹp, lau chùi, khách gọi thêm, chỗ để xe...



Mô hình cần rõ ràng và tập trung. Nếu không sẽ mãi lạc lối. Năng lực quyết định chọn những thứ không làm cũng là một năng lực cần phải rèn luyện. Nếu không xác định những thứ không làm, doanh chủ sẽ đến lúc rối ren ai khuyên gì cũng nghe và lâm vào lạc lối.