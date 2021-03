4 bộ moving toon “gây sốt” khiến fan Việt đứng ngồi không yên

Được khởi xướng bởi POPS vào giữa năm 2020, cho đến nay, các tựa Moving toon tại Việt Nam đã phát triển rất phong phú, khai thác nhiều thể loại từ ngôn tình, cổ trang cho đến xuyên không, hiện đại. Nổi bật trong đó, phải kể đến 4 bộ moving toon sở hữu lượng người xem cao ngất hiện nay: Anh trai tôi là khủng long phần 2, Cánh hóa trôi giữa Hoàng triều, Nhật ký sống sót của nữ phụ phản diện, Bad luck.



Anh trai tôi là khủng long mùa 2

Moving toon Anh trai tôi là khủng long được xây dựng từ bộ webtoon cùng tên của tác giả Châu Chặt Chém kể về cuộc sống hàng ngày của hai anh em Phong và Long. Anh Long là một chú khủng long bạo chúa Tyrannosaurus. Tuy bề ngoài hung tợn khiến ai nhìn cũng khiếp sợ, nhưng Long lại đúng chuẩn "anh trai nhà người ta", không chỉ cưng chiều em mà còn siêu ngầu và tài giỏi.

Anh trai tôi là khủng long tạo sự khác biệt bằng phong cách kể chuyện đáng yêu, hài hước, khiến khán giả không thể ngừng cười. Vốn được bạn đọc đón nhận nhiệt tình, bộ truyện càng trở nên thu hút khi được truyền tải qua hình ảnh động, màu sắc bắt mắt, hoạt cảnh hài hước, âm thanh sống động như phim hoạt hình

Cánh hoa trôi giữa Hoàng triều

Cánh hoa trôi giữa hoàng triều lấy cảm hứng từ chuyện tình thanh mai trúc mã của Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh. Một tiền đề cho sự chuyển giao quyền lực của hai triều đại Lý - Trần có thật trong lịch sử Việt Nam. Không cứng nhắc với những tình tiết sử thi, bộ moving toon gây ấn tượng khi khai thác sâu một góc khác mà ít ai biết về tuổi thơ của Lý Chiêu Hoàng và những ẩn ức của bà. Mạch truyện vừa có tiếng cười vừa có nước mắt, đọng lại nhiều ý nghĩa và cảm xúc trong lòng người xem.

Ngay khi vừa ra mắt, bộ moving toon đã nhanh chóng được giới trẻ bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Điều được quan tâm nhiều nhất là thực hư về cuộc đời nữ hoàng đế nhỏ tuổi và duy nhất của Việt Nam. Bởi theo lịch sử ghi chép, Lý Chiêu Hoàng là vị nữ đế đầu tiên và duy nhất trong lịch sử ngàn năm phong kiến, bà cũng là người tự tay chấm dứt hơn hai trăm năm phồn hoa của triều đại nhà Lý. Vỏn vẹn sáu tháng trị vì của bà, long ỷ đổi ngôi, lắm người hả hê, bao kẻ căm hận. Cơ đồ trăm năm bị hủy, trong mắt nhiều người Lý Chiêu Hoàng từ bậc đế vương bỗng chốc trở thành kẻ tội đồ

Nhật kí sống sót của nữ phụ phản diện

Nguyệt, một diễn viên "có tuổi nhưng chưa tên", bỗng dưng xuyên không vào chính phim mà mình vừa đóng vai nữ phụ phản diện. Không chấp nhận với việc vai nữ phụ của mình chết tức tưởi, cô nàng nhiều chiêu trò này đã vận dụng hết chất xám, nhằm thay đổi kịch bản. Trong hành trình giải cứu chính mình bằng cách lấy lòng nam chính, Nguyệt khiến câu truyện càng trở nên rắc rối.

Vừa ngôn tình, vừa hài hước, cộng với hình ảnh tỉ mỉ đến từng chi tiết, bộ moving toon này đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của nhiều khán giả trẻ. Nếu thích những yếu tố "cẩu lương" ngoài sức tưởng tượng thì đây chính là một gợi ý lý tưởng cho bạn đấy.

Bad luck



Với cốt truyện hài hước, những lời thoại bá đạo và diễn biến "có trời mới biết", Bad luck (Số nhọ) là moving toon được chuyển thể từ bộ truyện tranh thuần Việt cùng tên, cực nổi tiếng của tác giả Châu Chặt Chém, ra mắt vào năm 2015. Ngay khi ra mắt, Bad luck đã tạo nên một cơn sốt "chóng mặt", sở hữu lượng chia sẻ cực khủng trên mạng xã hội.

Nội dung Bad Luck xoay quanh nữ sinh tên An (hay còn gọi là An não lợn), được di truyền khả năng "nguyền rủa" từ bố. Cách hóa giải lời nguyền là An phải tìm ra người không bị lời nguyền tác động. Oan nghiệt là để tìm ra "thánh nhân" đó, An chỉ có cách nguyền rủa thật nhiều người. Nghịch ngợm, hồn nhiên, An đã biến cả thế giới xung quanh thành những câu chuyện cười ra nước mắt vì những lời nguyền rất "tàn nhẫn" của cô nàng.

Cả 4 movingtoon kể trên đều có có mặt trên ứng dụng POPS. Ngoài ra, độc giả cũng có thể xem thêm nhiều bộ movingtoon đặc sắc khác thuộc nhiều thể loại cũng trên ứng dụng POPS như Mình lại cưới nhau nhé anh xã, Nghe bảo cô định tán bố con tôi, Kiều nữ độc phi, Nam nhân tổng tài đừng rời bỏ tôi, Thiếu gia nham hiểm và cô vợ ngọt ngào, Vạn tra triều hoàng….

