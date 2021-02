Rạng sáng ngày 20/2 (khoảng 3h sáng), hàng loạt tờ báo lớn như People, Just Jared, TMZ đã đưa tin chấn động Hollywood: Kim Kardashian đã chính thức đệ đơn ly hôn Kanye West sau 7 năm kết hôn và đang hoàn thành nốt giấy tờ. Ngôi sao show truyền hình Keeping Up With the Kardashians đã nộp đơn vào thứ 6, tức ngày 19/2 theo tin từ TMZ.

Kim quyết giành được quyền nuôi 4 người con chung và Kanye có vẻ "ổn" với điều kiện trong giấy tờ dàn xếp ly hôn, sẵn sàng cùng vợ (cũ) nuôi dạy con cái sau khi ly hôn. Họ đang có với nhau 4 người con chung là bé North 7 tuổi, Saint 5 tuổi, Chicago 3 tuổi và Psalm 1 tuổi.

Trong đó đáng chú ý hơn cả là việc cả hai đều không phải tranh chấp bất kỳ điều gì trong quá trình ly hôn và đã giải quyết chuyện phân chia tài sản từ lâu. Trong giấy tờ ly hôn cũng không đề cập đến thời điểm cặp đôi tai tiếng này chia tay.

Nguồn tin từ TMZ cho hay, cặp đôi này đáng lẽ đã ly hôn từ lâu nếu Kanye không mắc chứng rối loạn lưỡng cực nghiêm trọng. Kim Kardashian tự cảm thấy sẽ quá là ác độc nếu kết thúc cuộc hôn nhân này trong lúc chồng (cũ) đang không được khoẻ mạnh. Được biết, Kanye West luôn có biểu hiện tâm lý bất ổn trong suốt thời gian vận động tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm ngoái.

Kim Kardashian và Kanye West gặp nhau lần đầu vào khoảng những năm 2000. Nam rapper đình đám xuất hiện trong show thực tế nhà Kim vào khoảng năm 2010. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò ngay sau khi Kanye tỏ tình với Kim vào năm 2012 qua ca khúc Cold. 2 ngôi sao đính hôn vào năm 2013 và cưới vào tháng 5/2014.

Vậy là sau khi hoàn thành thủ tục với Kanye West, đây sẽ là lần thứ 2 Kim Kardashian ly hôn. Trước đó, cô đã từng khiến cả thế giới chấn động với cuộc hôn nhân ngắn nhất lịch sử Hollywood kéo dài 72 ngày với Kris Humphries vào tháng 8/2011.

Nguồn: People, Just Jared