384 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo, trong tuần từ ngày 15/11 - 24/11/2025 đã phát hiện 384 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Danh sách cụ thể như sau:

I. XE Ô TÔ (224 trường hợp)

1. Vượt đèn đỏ - 33 trường hợp

98A-865.23; 98A-483.47; 98B-136.81; 98B-098.74; 98C-218.72; 98C-190.17; 98A-516.54; 98A-455.46; 98A-680.83; 98B-153.84; 17H-042.29; 30H-231.52; 19A-218.50; 30E-872.65; 30F-006.20; 30H-929.09; 98A-966.48; 29K-100.19; 29H-987.37; 98B-152.71; 98C-205.92; 98B-1.52.20; 99A-274.43; 90H-021.61;

98A-863.01 99A-497.17; 99A-811.85; 99A-947.49; 99A-158.00; 29E-414.30; 98B-036.38; 99A-782.27; 34A-322.41.

2. Quay đầu xe tại phần đường dành cho người đi bộ - 01 trường hợp

30L-305.75

3. Lấn làn, đè vạch – 58 trường hợp

90A-355.84; 98A-478.39; 98B-009.69; 99A-957.60; 98A-950.65; 98A-836.31; 98A-794.41; 98A-570.31; 98C-108.96; 98C-291.70; 98A-726.26; 98A-372.79; 98A-160.45; 98A-091.79; 29E-502.78; 99K-6763; 29C-966.05; 98A-195.90; 98H-018.90; 89A-367.38; 30E-838.38; 98A-729.80; KA-66-17; 98A-064.28; 98C-254.58; 98A-018.09; 17C-071.88; 12A-194.87; 16L-2737; 98C-327.69; 98A-666.72; 20L-2438; 98A-124.81; 98A-378.92; 98A-286.76; 98A-742.43; 30L-023.64; 50A-252.58; 98A-441.24; 30G-060.65; 98H-2365; 29A-215.58; 98A-639.91; 12A-265.34; 98A-611.28; 98C-229.43; 99A-699.38; 12A-139.31; 98A-836.04; 98A-229.83; 98D-014.38; 30H-447.35; 98A-965.64; 98A-731.98; 98C-150.97; 98B-014.95; 98H-036.19. 99A-490.18; 99A-582.36; 98A-963.49; 99B-072.17; 99A-385.07; 30L-115.43; 29H-284.01; 99A-131.12.

4. Rẽ trái tại nơi có biển cấm: 23 trường hợp

98A-114.86; 99C-251.08; 15A-239.74; 29C-672.91; 88A-199.94; 12A-068.96; 12C-074.46; 89H-038.91; 98A-451.33; 98A-047.76; 98A-866.02; 98C-357.75; 90A-883.19; 98A-7847; 72C-074.46; 12C-074.46; 15A-235.24; 30H-033.95; 99A-332.64; 98A-750.28; 30A-934.01; 30A-267.42; 98A-584.97

5. Dừng xe dưới gầm cầu vượt: 13 trường hợp

99B-145.09; 98R-032.80; 98A-331.60; 12A-121.19; 98A-965.60; 98A-1047; 29B-516.73; 30H-8622; 99A-152.79; 29E-280.74; 98C-204.26; 38A-786.25; 88A-805.65.

6. Chạy quá tốc độ quy định: 98 trường hợp

30K-031.41; 99H-080.16; 29E-130.91; 99A-623.33; 90H-052.10; 29H-490.63; 99A-798.45; 99B-113.99; 30H-394.65; 99A-311.52; 89C-194.76; 29H-957.30; 19H-078.82; 98A-921.53; 98H-037.00; 30K-589.13; 30M-625.33; 30K-321.26; 36H-152.87; 99C-186.43; 31F-0928; 99A-277.78; 29E-112.15; 29D-522.83; 51L-285.10; 99A-517.06; 30L-953.83; 99A-800.62; 17C-130.50; 99A-868.81; 30M-084.44; 31F5543; 30F-830.24; 99C-265.41; 99A-584.13; 34A-610.65; 35F-004.49; 99D-023.79; 29H-958.89; 29K-237.13; 30E-105.82; 29A-885.01; 30M-636.59; 15K-145.78; 30L-466.06; 17A-487.18; 30F-767.18; 30L-799.43; 34B-114.13; 15C-455.92; 20A-664.03; 29B-151.48; 29B-422.67; 29C-337.73; 29E-303.26; 29V-4174; 30H-677.32; 30H-793.07; 34A-432.33; 34C-174.94; 37H-060.35; 48B-005.38; 88A-571.26; 98A-256.82; 98A-733.13; 98C-110.82; 98C-267.73; 98C-292.60; 98F-014.32; 98H-4568; 98R-023.14; 99A-217.67; 99A-702.32; 99A-852.86; 99B-082.88; 99B-100.17; 99C-017.98; 99D-017.54; 12A-106.29; 12C-102.76; 29C-121.42; 29E-296.93; 29K-107.84; 30E-289.21; 30F-309.09; 30H-127.06; 30L-870.36; 37H-075.19; 49H-013.34; 88A-572.28; 98A-125.82; 98A-891.99; 98A-955.53. 98A-12063 98A-30814 98A-103.87 98A-451.79 34A-010.38

Xe ô tô chạy quá tốc độ. Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

II. XE MÔ TÔ (160 trường hợp)

1. Vượt đèn đỏ: 60 trường hợp

98B3-558.48; 98B3-677.39; 98B3-655.31; 98B3-034.06; 98B3-679.23; 98B2-811.62; 98K1-183.21; 98B3-903.14; 98B2-895.36; 98B2-725.86; 98B1-881.78; 98B3-102.91; 98B3-329.55; 98B3-585.38; 98K1-058.94; 98B3-532.88; 98B3-861.27; 98K1-276.79; 99AA-423.75; 98B1-126.31; 98B3-900.41; 98E1-883.37; 98B2-026.45; 98B3-203.64; 98B3-695.24; 98B1-743.68; 98B3-418.92; 98B3-677.79; 98B3-670.83; 98B3-948.70; 98AA-224.36; 98B1-237.37; 47AA-245.56; 98B3-483.15; 98B3-874.08; 26B2-355.78; 98B1-179.19; 98B3-926.51; 98C1-211.87; 98M1-327.15; 98B2-653.36; 98B3-433.92; 98B3-730.83; 98B2-995.24; 20D1-179.37; 99AA-599.74; 98AA-356.78; 98AB-120.85; 99C1-112.27; 98B2-551.19; 98K1-131.80; 98AC-133.48; 98AA-092.97; 98AA-129.99; 98AA-087.43; 98MĐ1-171.45; 98B2-948.01; 98E1-273.16; 98G1-175.72; 98B3-242.77.

2. Chạy quá tốc độ: 100 trường hợp

28G1-27216; 12SA-03976; 98C1-288.56; 12H1-131.97; 99G1-619.64; 99G1-073.02; 98M1-234.77; 12HA-012.86; 12AA-006.21; 29BL-073.10; 12ZA-014.47; 98D1-052.47; 12H1-413.65; 99G1-28386; 12H1-49712; 98AK-018.56; 20F1-49801; 12AA-04262; 88H1-37515; 98B3-25049; 12FA-06055; 29F1-08758; 12H1-42436; 98AF-069.26; 12B1-077.07; 98N5-4865; 12V1-044.11; 29C1-045.26; 22AA-922.05; 12T1-2437; 12H1-295.68; 29S2-151.38; 98AE-044.12; 29AD-295.65; 29U3-6488; 99AF-003.74; 98K7-4123; 12X1-213.73; 98H4-5634; 12L1-30387; 21K1-19804; 20AH-10154; 12X1-24402; 12B1-20758; 12D1-31985; 12SA-04590; 18D1-009.80; 12L1-181.88; 29A1-393.79; 12H1-33284; 12V1-14079; 29E1-31931; 12D1-36920; 28G1-37409; 12H1-471.69; 12S1-159.40; 12S1-193.50; 12X1-277.67; 12X1-058.88; 98B3-266.32; 98AB-032.05; 29A1-395.04; 29BD-049.48; 29A1-164.40; 12H1-489.99; 98K9-2136; 12K2-4242; 98M1-205.27; 98M1-129.36; 12U1-146.93; 12D1-347.76; 12AA-187.05; 36E1-475.14; 98K1-187.45; 12HA-10992; 11AU-03131; 98AF-01302; 12HA-105.30; 12UA-036.96; 12VA-046.20; 12X1-254.97; 12H1-010.39; 88L1-075.62 12AA-074.22; 37N1-144.07; 89AB-166.03; 90B3-502.63; 98B3-458.52; 98M1-233.29; 99G1-683.34; 29C1- 739.58.

Xe ô tô vượt đèn đỏ. Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.