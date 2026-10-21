3,7 tỷ euro cho 2 siêu khu trục lớn hơn tuần dương Moskva và bắn hạ được Zircon

Hải quân Italia đã chính thức ký hợp đồng đặt mua 2 khu trục hạm cỡ lớn thuộc lớp DDX, chúng sẽ trở thành chủ lực của hạm đội.

Hải quân Italia đã chính thức đặt hàng phát triển và đóng 2 tàu khu trục thuộc lớp DDX, được trang bị 80 bệ phóng tên lửa. Thỏa thuận nói trên trị giá 3,7 tỷ euro, bao gồm cả các điều khoản tùy chọn trị giá 1,3 tỷ euro.

Tổ chức Hợp tác Vũ khí Liên chính phủ châu Âu (OCCAR) thay mặt Rome đã trao hợp đồng cho Orizzonte Sistemi Navali (OSN) - một liên doanh giữa Tập đoàn Fincantieri (51%) và Leonardo (49%).

Các tàu khu trục mới sẽ có khả năng thực hiện vai trò phòng thủ tên lửa, tức là chúng sẽ có khả năng bắn hạ tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu thanh, để bảo vệ hạm đội khỏi các tên lửa như Onyx và Zircon của Nga.

Để đạt được mục tiêu này, 2 tàu sẽ được trang bị radar băng tần S hiện đại với ăng-ten mảng pha quét chủ động, hệ thống điều khiển SADOC 5 C5I và nhiều loại vũ khí do Tập đoàn MBDA chế tạo.

Bên cạnh đó tàu còn được trang bị hệ thống ổn định mới với khả năng điều khiển, thuật toán tiên tiến để tính toán cân bằng, đi kèm mức độ số hóa cao hơn nhiều so với lớp Horizon thế hệ trước.

Khu trục hạm DDX có chiều dài 180m, có giãn choán nước đầy tải 13.500 tấn, tầm hoạt động 4.000 hải lý (7.400km), và thủy thủ đoàn gồm 251 người, đây thực chất là một tuần dương hạm mang tên lửa có điều khiển.

Dự kiến chiếc đầu tiên và thứ hai sẽ được bàn giao lần lượt vào năm 2033 và 2035, thay thế các tàu lớp Horizon được Hải quân Ý phân loại là khu trục phòng không hạm đội.

Khu trục hạm DDX còn lớn hơn tuần dương hạm Moskva của Nga.

Theo thông tin từ các nguồn mở, khu trục hạm DDX được trang bị 48 bệ phóng Sylver A50. Chúng được thiết kế cho các tên lửa phòng không thuộc dòng Aster, bao gồm cả loại Aster 30 B1NT hiện đại nhất, vừa ra mắt gần đây.

Khả năng tấn công dự kiến sẽ phụ thuộc vào 16 ống phóng Sylver A70 dành cho tên lửa hành trình đối đất MdCN và 2 bệ phóng cho 4 tên lửa chống hạm Teseo Mk 2/E.

Ngoài ra, chiếc khu trục hạm hạng nặng nhiều khả năng sẽ có cấu hình cuối cùng rất khác biệt, bởi vì tên lửa hành trình đối đất MdCN hiện chỉ đang được sử dụng trong Hải quân Pháp.

Trong năm 2020, Italia đã thảo luận về khả năng mua 2 tàu khu trục mới nhằm tạo lập nền tảng của hạm đội. Tại thời điểm đó, họ cho rằng với điều kiện tài chính ổn định, chiếc đầu tiên sẽ được bàn giao vào năm 2028, tuy nhiên thời hạn hiện đã phải lui lại 5 năm.

Nếu tin vào các thông số kỹ thuật do Fincantieri cung cấp, khu trục hạm DDX sẽ có lượng giãn nước lớn hơn so với tàu tuần dương tên lửa Atlant thuộc Dự án 1164 của Hải quân Nga, trong đó có tàu Moskva đã bị Lực lượng vũ trang Ukraine đánh chìm năm 2022.

Tuy nhiên, lớp khu trục hạm này sẽ ngắn hơn một chút (180m so với 186m) và có thủy thủ đoàn ít hơn (251 so với 485 người) nhờ mức độ tự động hóa rất cao.

DDX của Hải quân Italia sẽ lớn hơn các tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ, vốn có lượng giãn nước trung bình 9.700 tấn và chiều dài 155m. Tuy nhiên, tàu chiến Mỹ lại sở hữu vũ khí mạnh hơn với hơn 90 ống phóng tên lửa đa năng Mk 41.