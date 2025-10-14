366 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Mới đây, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh đã có thông báo kết quả phát hiện phạt nguội với 366 trường hợp vi phạm, thông qua hệ thống camera giám sát và thiết bị kỹ thuật. Danh sách được ghi nhận từ ngày 3/10 đến ngày 10/10, với 242 trường hợp xe ô tô và 124 trường hợp xe mô tô vi phạm.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, mỗi hành vi đều tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, đề nghị người dân nâng cao ý thức, tuân thủ quy định của Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng.

Với 242 trường hợp xe ô tô vi phạm, lực lượng chức năng phát hiện 45 trường hợp vượt đèn đỏ: 30F-627.85; 49A-687.41; 88C-299.65; 98A-914.11; 99A-135.66; 99A-299.59; 99C-146.24; 99A-656.19; 99A-245.05; 99A-244.76; 30E-155.38; 99A-797.99; 98G-004.96; 99A-797.99; 88C-30377; 98A-75617; 98A-38505; 98C-23551; 98C-18651; 30F-48693; 98A-25334; 98A-81375; 89C-12229; 98A-02120; 98A-14948; 98A-93613; 98B-12893; 98A-86074; 98A-86548; 30E-81529; 98A-55984; 20C-24242; 98B-05480; 30G-71581; 98A-02551; 98H-05174; 36A-57463; 99A-95427; 98A-95427; 99A-02578; 14N-6528; 98A-05260; 98A-14964; 99A-98702; 15K-30306.

59 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường, gồm các xe ô tô có biển số sau: 98A-602.88; 98LD-008.54; 99A-302.29; 99A-399.37; 99A-443.91; 99A-502.85; 99A-525.65; 20A-505.79; 29E-138.23; 99A-246.34; 29K-046.77; 99A-662.96; 99H-068.76; 20A-046.60; 99A-563.15; 99H-019.13; 90A-189.67; 98A-754.41; 29D50421; 99C-134.86; 98A-246.38; 98A08462; 99A-749.87; 98H-068.01; 29A-202.33; 99A-127.93; 36K-172.15; 99A-288.19;

99LD-031.13; 15K-225.71; 99D-009.65; 29F-04266; 99A-33666; 98A-90229; 98A-30587; 29C-19559; 98G-00435; 98C-31235; 98A-5866; 98A-58866; 98B-04813; 99A-98537; 98B-08037; 29E-35442; 21H-02183; 20C-21907; 99A-41495; 98E-00440; 30G-15727; 98A-79274; 98A-23922; 98A-12437; 30E-44076; 29C-52155; 22A-14136; 98A-61439; 29A-07605; 98A-22574; 98A-61075.

11 trường hợp rẽ trái tại nơi có biển cấm, gồm các xe ô tô mang biển số: 98A-35656; 98A-29969; 98A-66731; 30G-24551; 98A-25167; 98A-42407; 98A-21245; 99C-22620; 30F-49908; 98A-23357; 98C-28527.

12 trường hợp dừng xe dưới gầm cầu vượt, gồm các xe ô tô có biển số: 29H-88670; 88A-28039; 18A-06292; 98A-01025; 29LD-32021; 99A-27960; 98A-19236; 53N-5407; 30L-81049; 89H-02272; 15C-07511; 98A-19236.

115 trường hợp xe ô tô chạy quá tốc độ quy định có biển số sau: 14C-353.48; 14H-099.18; 15A-185.38; 30F-656.73; 30K-388.13; 34F-012.78; 98C-318.71; 99A-096.59; 99A-301.22; 99A-516.42; 99A-620.79; 99A-868.86; 99B-084.12; 99C-276.99; 99E-000.84; 99L-1245; 30F-930.29; 14A-521.78; 29K-246.09; 30H-763.25; 51D-308.90; 99H-026.86; 98A-535.84; 98A-878.68; 98C-341.77; 99A-451.34; 29A-349.17; 14A-517.67; 29C-922.64; 29H-296.92; 29H-474.60; 29H-577.05; 29R-003.87; 30F-602.51; 30G-215.89; 30H-428.83; 30H-772.31; 30M-872.59; 34A-783.01; 37B-203.07;

37H-148.95; 77RM-016.65; 89A-160.99; 89A-780.05; 90H-046.92; 98A-287.50; 98A-509.09; 98A-659.15; 98A-665.35; 98A-732.54; 98C-163.45; 99A-298.63; 99A-356.71; 99A-432.97; 99A-768.63; 99E-014.02; 17A-430.57; 19A-467.54; 19R-015.10; 24A-246.35; 29A-667.42; 29A-931.22; 29C-852.93; 29C-967.26; 29H-376.38; 29H-542.02; 29H-840.11; 29H-903.95; 29K-194.49; 30A-244.92; 30F-398.75; 30F-498.77; 30F-574.73; 30F-706.23; 30G-441.35; 30G-459.49; 30G-772.51;

30H-091.02; 30H-700.27; 30L-518.72; 30M-076.29; 30M-333.19; 30M-658.55; 30Y0777; 34A-313.96; 37A-586.93; 37H-091.67; 51K-443.54; 75C-123.09; 89A-052.98; 99A-006.68; 99A-240.53; 99A-406.62; 99A-766.61; 99A-817.89; 99C-223.47; 99H-046.47; 15H-080.01; 15RM-02525; 29E-039.05; 30F-099.22; 30K-386.32; 30L-832.89; 86A-256.69; 98A-202.24; 98A-303.80; 98A-482.87; 98A-636.69; 98A-655.46; 98A-809.32; 98C-351.05; 99A-412.89; 99A-812.63; 30H-778.20.

Với 124 trường hợp xe mô tô vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông phát hiện 79 trường hợp vượt đèn đỏ: 99B1-423.35; 22B1-761.53; 99V1-7478; 99MĐ2-035.79; 99AF-009.93; 99E1-053.44; 99AE-052.55; 99H9-0637; 99F2-0798; 99G1-638.01; 99V1-9587; 99E1-144.14; 99B1-236.88; 99V1-4834; 98G1-162.21; 99E1-518.15; 99E1-534.78; 28N1-403.27; 99E1-458.93;

15B1-055.92; 99C1-506.87; 99AA-026.27; 99E1-695.75; 99E1-268.81; 99V2-4554; 99B1-575.54; 99AE-046.51; 99F2-1691; 99E1-694.20; 37V1-9667; 98K1-197.39; 99E1-646.52; 99AE-074.20; 99E1-146.31; 99AA-081.62; 99B1-122.94; 99E1-096.67; 99E1-484.22; 99MĐ5-057.33; 99E1-379.94; 99G1-031.00; 99MĐ5-069.40; 12Z1-108.47; 99E1-362.91; 99N1-8814;

12B1-111.53; 99H1-242.09; 99E1-611.87; 29V5-373.36; 99E1-512.65; 99H9-8791; 99V1-0945; 12T1-223.23; 99H4-9276; 99E1-663.18; 99E1-008.27; 99E1-385.55; 99E1-645.84; 99Y1-1138; 99H1-434.30; 99V1-0118; 99MĐ5-049.72; 37AS-014.01; 99G1-130.81; 99H4-5389; 29L5-319.50; 98B1-769.53; 36AM-037.16; 29H9-3690; 99MĐ5-051.27; 99E1-107.23; 29Y5-386.87; 99E1-107.23; 99AA-114.03; 99E1-361.90; 99E1-459.98; 99E1-567.89; 99G1-492.56; 99E1-300.05.

17 trường hợp xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, bao gồm: 99C1-359.55; 59S2-211.93; 99B1-550.33; 99AA-111.88; 99G1-076.04; 99G1-623.54; 99C1-465.00; 99B1-083.96; 99G1-662.18; 99N1-4831; 99D1-597.35; 36MĐ4-052.54; 99G1-661.75; 99H7-7688; 99AA-303.27; 99MĐ1-095.27; 29Y3-232.56.

28 trường hợp chạy quá tốc độ quy định, gồm các xe mô tô mang biển số sau: 12H1-346.06; 29S6-415.28; 18F1-211.88; 18H1-807.16; 22F1-401.77; 29AG-000.74; 29X1-576.23; 29Y5-476.84; 30F2-6638; 37CA-021.02; 37P1-661.22; 97AK-025.18; 98B2-623.96; 98F1-328.69; 99E1-135.87; 99G1-432.21; 99E1-688.64; 98M6-4971; 99C1-208.25; 99H1-056.03; 12X1-279.54; 21C1-290.67; 98M1-256.34; 12AA-039.60; 98B2-796.03; 52Y1-7884; 98B2-693.56; 12TA-045.64.

Cần lưu ý, để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào trang web của Cục Cảnh sát Giao thông theo đường link sau đây https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html. Tại đây, người dân tiến hành nhập biển kiểm soát, loại phương tiện và mã bảo mật. Sau đó, người dân chọn "Tra cứu" để hệ thống trả kết quả phạt nguội.

Ngoài ra, người dân có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic theo các bước sau:

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn "Kiểm tra".