36 tỷ đồng và cú quay xe khét lẹt trong vụ kiện Kim Soo Hyun

Trong thời gian gần đây, fan Kim Soo Hyun như “ngồi trên đống lửa” vì drama tình ái liên quan tới nam diễn viên này liên tục xuất hiện những diễn biến mới.

Trong thời gian qua, vụ drama tình ái liên quan tới Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron đã liên tục xuất hiện thêm nhiều tình tiết mới gây xôn xao dư luận. Tới sáng 24/6, SBS News đưa tin, Viện kiểm sát chính thức truy tố YouTuber Kim Se Ui - người đứng đầu kênh YouTube Viện Garo Sero đồng thời là nhân vật đối đầu với Kim Soo Hyun suốt 2 năm qua. Động thái này của cơ quan chức năng đã tác động trực tiếp tới vụ kiện liên quan tới Kim Soo Hyun và 1 nhãn hàng.

Theo đó, trong ngày 8/7, Tòa án Trung tâm quận Seoul đã mở phiên tòa thứ 2 xét xử vụ thương hiệu đồ ngoài trời Eider kiện Kim Soo Hyun và đòi nam diễn viên bồi thường thiệt hại 2,5 tỷ won (44 tỷ đồng). Trước đó, Eider lập luận rằng, hình ảnh thương hiệu đã bị tổn hại sau khi Kim Soo Hyun dính cáo buộc hẹn hò Kim Sae Ron vào thời điểm cô còn là trẻ vị thành niên.

Thế nhưng trong phiên tranh tụng thứ 2 mới đây, Eider bất ngờ “quay xe”, giảm mạnh con số yêu cầu bồi thường đối với Kim Soo Hyun, từ 2,5 tỷ won (44 tỷ đồng) xuống còn 400 triệu won (7 tỷ đồng), nghĩa là giảm 36 tỷ. Cụ thể, phía nhãn hàng danh tiếng vừa rút lại yêu cầu Kim Soo Hyun phải bồi thường thiệt hại vì “gây tranh cãi xã hội”, đồng thời chỉ yêu cầu nam diễn viên hoàn trả phần thù lao làm người mẫu còn lại theo hợp đồng ký kết trước đó.

Truyền thông xứ Hàn nhận định, Eider quyết định “quay xe” sau khi nhận ra rằng yêu cầu bồi thường ban đầu của họ khó được tòa chấp nhận trong bối cảnh Kim Soo Hyun đã được minh oan trước cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên. Bên cạnh đó, phía tòa án cũng nêu ra quan điểm: “Dù Eider đã sửa đổi yêu cầu bồi thường, nhưng yêu cầu này cũng chưa chắc sẽ được chấp thuận. Cả Eider lẫn Kim Soo Hyun đều là nạn nhân, chịu thiệt hại vì những cáo buộc sai sự thật của Kim Se Ui”. Cuối cùng, tòa đã khuyến nghị Eider nên cân nhắc rút đơn kiện, tiếp tục duy trì hợp đồng người mẫu quảng cáo với Kim Soo Hyun, đồng thời mỗi bên trong Eider và Kim Soo Hyun sẽ tự chịu chi phí tố tụng của mình để kết thúc vụ tranh chấp này.

Eider bất ngờ giảm mạnh yêu cầu bồi thường đối với Kim Soo Hyun sau khi nam diễn viên được minh oan trong cáo buộc nghiêm trọng. Ảnh: Naver

Được biết, ngoài Eider, Kim Soo Hyun hiện đang bị nhiều công ty khác bao gồm Classys, Cuckoo Electronics, FromBio đòi bồi thường thiệt hại với tổng số tiền lên tới hơn 10 tỷ won (170 tỷ đồng). Tuy nhiên, truyền thông cùng khán giả nhận định, vì Kim Soo Hyun đã được minh oan trong cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên nên rất có thể các nhãn hàng kể trên cũng sẽ lần lượt “quay xe” giống như Eider.

Trước đó trong sáng 24/6, Viện kiểm sát đã chính thức truy tố YouTuber Kim Se Ui với 5 tội danh: phỉ báng theo Luật mạng thông tin truyền thông, vi phạm Luật xử phạt tội phạm tình dục (phát tán hình ảnh quay lén...), vi phạm Luật xử phạt hành vi theo dõi, cố ý cưỡng ép và đe dọa.

Cụ thể, Kim Se Ui bị cáo buộc đã đăng tải 25 video sai sự thật thông qua nền tảng YouTube từ tháng 3 đến tháng 12 năm ngoái. Trong những video này có xuất hiện nhiều thông tin bịa đặt như Kim Soo Hyun đã hẹn hò Kim Sae Ron trong 6 năm, bắt đầu từ khi cô còn là trẻ vị thành niên.

Ngoài ra, vào tháng 3 năm ngoái, Kim Se Ui còn 5 lần công khai trên YouTube bức ảnh chụp Kim Soo Hyun đang rửa bát trong tình trạng chỉ mặc áo phông và đồ lót. Chưa hết, YouTuber họ Kim còn đe dọa sẽ tiếp tục tiết lộ thêm các tư liệu đời tư khác của Kim Soo Hyun, đồng thời yêu cầu nam diễn viên phải thừa nhận chuyện hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô còn ở độ tuổi vị thành niên. Viện kiểm sát xác định, hành vi này đã cấu thành tội cố ý cưỡng ép.

Ngoài ra, Kim Se Ui còn vi phạm Luật xử phạt hành vi theo dõi. Theo đó, từ tháng 3 đến tháng 6 năm ngoái, YouTuber này đã liên tục phát sóng 34 lần các video sử dụng tên thật và hình ảnh xâm phạm đời tư của Kim Soo Hyun, hành vi này đã vi phạm các lệnh cấm do phía tòa án đưa ra.

Cuộc chiến giữa Kim Soo Hyun và Viện Garo Sero diễn ra căng thẳng trong suốt 2 năm qua. Hiện tại, tài tử họ Kim đang thắng thế rõ ràng. Ảnh: X

Vụ ồn ào tình ái liên quan tới Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron chính thức nổ ra sau khi 1 nhân vật tự xưng là dì Kim Sae Ron bất ngờ tuyên bố nữ diễn viên từng hẹn hò tài tử họ Kim thông qua kênh YouTube Viện Garo Sero. Người này tiết lộ, mối quan hệ yêu đương của 2 nghệ sĩ kéo dài từ tháng 11/2015 đến tháng 7/2021, thậm chí còn tố Kim Soo Hyun thao túng tâm lý Kim Sae Ron khi cô ở độ tuổi vị thành niên.

Người tự xưng là dì của Kim Sae Ron và Viện Garo Sero còn cho biết gia đình cố diễn viên nắm trong tay hàng nghìn bức ảnh tình cảm, chứng minh Kim Soo Hyun có mối quan hệ tình ái không đúng mực với Kim Sae Ron lúc cô còn vị thành niên.

Sau đó, luật sư Go Sang Rok đã thay mặt Kim Soo Hyun đưa ra thông báo khẩn, bác bỏ nghi vấn nam diễn viên hàng đầu có hàng nghìn bức ảnh tình cảm với Kim Sae Ron, đồng thời nhấn mạnh nam tài tử chỉ hẹn hò sao nữ họ Kim khi cô đã đủ tuổi trưởng thành. Từ đó tới nay, nam diễn viên Queen of Tears ra sức tung bằng chứng chứng minh sự trong sạch của anh trong cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên thông qua luật sư đại diện. Chưa dừng lại ở đó, tài tử hạng S đã kiện gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero ra tòa với cáo buộc phỉ báng, bôi nhọ danh dự.

Đến nay, vụ việc liên tục xuất hiện những diễn biến mới có lợi cho tài tử họ Kim, trong đó đáng chú ý nhất là việc tòa án chính thức ban hành lệnh bắt giữ đối với YouTuber Kim Se Ui vì đã phỉ báng, tung thông tin sai sự thật về Kim Soo Hyun trong drama hẹn hò Kim Sae Ron. Tới thời điểm hiện tại, Kim Se Ui lại vừa chính thức bị truy tố với 5 tội danh nghiêm trọng.